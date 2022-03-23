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війна (56406) Зеленський (17431) переговори з Росією (551)

Перемовини з РФ продовжуються щоденно, дуже складно, іноді скандально, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про перебіг перемовин з Росією.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо працювати на різних рівнях заради того, щоб спонукати Росію до миру. До припинення цієї жорстокої війни, працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно дуже. Часом скандально. Але крок за кроком йдемо вперед", - зазначив президент.

Також читайте: У Маріуполі близько 100 тис. людей перебувають у нелюдських умовах. Без їжі, води та ліків, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Що за фетишизм такий з тими перемовинами? Путін каже, України не існує, українці - вигадана нація. Ну і які можуть бути розмови?
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23.03.2022 00:17
+18
Відчуйте різницю.
Черчилль не вів ніяких перемовин з Гитлером під час війни, хоча йому наполегливо пропонували, навіть деякі високопосадовці з Британії.
Черчилль чітко заявив британцями, що він обіцяє їм кров, страждання та сльози... але тоді ми переможемо, додав він.
А Зеленський з одної сторони закликає громадян бити окупантів, захоплюється опором ВСУ, засуджує злочини окупантів, закликає інші держави до нових санкцій проти рашки...
А з іншої сторони щоденно веде перемовини з окупантами, з його слів.
Ну це шизофренія то роздвоєння особистості у нього!
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23.03.2022 00:27
+15
Зеленьский, українські умови з переговорів - в студію!!!
Ви кажете, що підоросія озвучує фейкові відомості про перемовини, щоб посіяти розкол в суспільстві?
- Так от, це ви сієте розкол, бо скриваєте інформацію від народу. Бо кращій засіб розвіяти недовіру це нічого не приховувати! Ви не маєте стільки довіри після ваших: "какая разница" і "мир в глазах путіна", тому лише на прозорі перемовини ви маєте повноваження!
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23.03.2022 00:37
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Що за фетишизм такий з тими перемовинами? Путін каже, України не існує, українці - вигадана нація. Ну і які можуть бути розмови?
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23.03.2022 00:17 Відповісти
В українців є чіткий погляд на перспективи *****

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23.03.2022 00:27 Відповісти
Гадаю, на перемовинах потрібно обговорювати, чи ***** будуть судити в Гаазі, чи одразу повісять на гіляці біля мавзолею.
Перемовини будуть тяжкі, але до цього треба поставитись з розумінням.
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23.03.2022 00:34 Відповісти
які блін переговори, якщо військовим РФ поставлено завдання перемогти (знищити) Україну до 7 трвня, а 9-го має ббути парад перемоги над Україною в Москві.Див з 5-ї хвилини
https://www.youtube.com/watch?v=Qds4xNzbPdc
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23.03.2022 04:58 Відповісти
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23.03.2022 10:59 Відповісти
Зеленьский, українські умови з переговорів - в студію!!!
Ви кажете, що підоросія озвучує фейкові відомості про перемовини, щоб посіяти розкол в суспільстві?
- Так от, це ви сієте розкол, бо скриваєте інформацію від народу. Бо кращій засіб розвіяти недовіру це нічого не приховувати! Ви не маєте стільки довіри після ваших: "какая разница" і "мир в глазах путіна", тому лише на прозорі перемовини ви маєте повноваження!
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23.03.2022 00:37 Відповісти
На фоні популярності Зеленського в світі, заробленої ЗСУ. в ОП вирішили, що мають безмежну довіру серед народу. А насправді безмежну довіру і підтримку мають ЗСУ. Патріотичні гасла від оточення Зеленського, якось не вписуються в їхню діяльність до війни, і ще більше викликають недовіру і занепокоєння.
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23.03.2022 01:27 Відповісти
Він (Зеленський) хоч один раз у своїх зверненнях дав означення поняттю «мир», до якого так прагне?
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23.03.2022 00:19 Відповісти
воно хоч "чомусь" дало визначення?
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23.03.2022 06:39 Відповісти
Це вже на "ізмор" ?? Про що домовлятися з терористом?? Єдине за що потрібно- це за коридори і то Верещук віщає що забирають наші автобуси з водіями по "коридорам" за які домовились????
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23.03.2022 00:22 Відповісти
Та навіть за коридори - наїбе.
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23.03.2022 00:30 Відповісти
В какой перед они идут, никто не знает. (С) Климкин
https://www.radiosvoboda.org/a/klimkin-peregovory-rf-********-postupky/31764630.html
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23.03.2022 00:22 Відповісти
Рєзультат на ліцо *****.
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23.03.2022 00:25 Відповісти
Відчуйте різницю.
Черчилль не вів ніяких перемовин з Гитлером під час війни, хоча йому наполегливо пропонували, навіть деякі високопосадовці з Британії.
Черчилль чітко заявив британцями, що він обіцяє їм кров, страждання та сльози... але тоді ми переможемо, додав він.
А Зеленський з одної сторони закликає громадян бити окупантів, захоплюється опором ВСУ, засуджує злочини окупантів, закликає інші держави до нових санкцій проти рашки...
А з іншої сторони щоденно веде перемовини з окупантами, з його слів.
Ну це шизофренія то роздвоєння особистості у нього!
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23.03.2022 00:27 Відповісти
Точно. Права рука не знає, що робить ліва.

Зеленський, що читає промови (блискуче написані, слід відзначити!), і Зеленський-сам-по-собі - дві абсолютно різних людини.
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23.03.2022 00:32 Відповісти
можливо тому, що німці не стояли у кількох км від Лондона, та не мали флоту, що сильніше британського. хто зна...
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23.03.2022 00:32 Відповісти
Німці постійно бомбардували Лондон. Всього лише.
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23.03.2022 00:45 Відповісти
і програли у повітрі, що, враховуючи фактор флоту, завадило висадці десанту. тоді адік втратив інтерес та зосередився на східному напрямку.
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23.03.2022 00:49 Відповісти
Ніяких перемовин з вбивцею.
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23.03.2022 00:29 Відповісти
Кто скандалит - арахамка, подляк - так нах их - есть другие - вот например - арестович.
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23.03.2022 00:30 Відповісти
Після перемоги за "вклад" Люську оженити на Єрмаку,або навпаки-різниці не буде.Щось дуже часто останнім часом морда Єрмака почала виринати з небуття.
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23.03.2022 01:13 Відповісти
Зеленский, Украина это твоя жена и дети, какой нах "мир" с тем, кто их изнасиловал? Ты не тем впариваешь, возможно это прокатит с кацапами, но не с нами! Скажи ещё мирный договор о торговле и сотрудничестве!
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23.03.2022 00:31 Відповісти
4 камменті выше-и все с негативным вопросом.

Бл... ну бл.. мі не знаем о чем там говорят. И єто-правильно , потому что огрормную кучу подробностей во время войні не надо озвучивать. Мі не знаем реально что с войсками, поддержкой, гуманитарной ситуацией-ну смотри віше.
Есть 2 пути во время войні-ну віяснять кто больший патриот и лучший украинец-ну єтот путь мі прошли 100 лет назад.. Винниченко, Петлюра, Махно, Скоропадский.. ну итог-ну все знают итог
Кто из них біл самім правім и правильніи?-есть ответ у кого-то? а итог?
И 2й путь-я нишиша не избератель нашего президента. Я его идеологический и политический противник-но ***** нет вариантов. Єто по минимуму. А по максимуму-нишиша я зраді не вижу-вижу-являясь противником -очень достойное поведение.
Єто на сейчас. Мі следим. Но вот без гвоздей-наша сила-в нашій єдності. Все інше-потім
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23.03.2022 00:31 Відповісти
Добре, припустимо що Зеленський не шизофренік, що у нього є здравий сенс та логіка.
Поясніть яка у нього логіка в цих перемовинах з вбивцями, яких він сам так називає?
Типу, ну ладно ви вбили одну мою дитину, то хоч не вбивайте другу мою дитину, а я за це вам зроблю все що ви захочете.
Так виглядає?
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23.03.2022 00:38 Відповісти
він хоче побачити "мир в очах ху"ла". Три роки, ****, вдивлявся - поки війну не надивився. - "Нашо нам ті ракети?
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23.03.2022 00:48 Відповісти
Виглядає-на мою -нініша не обізнану в зовнішньо-внутрішньо політичних моментах думку-думку "пересічного" громадянина , який інфу отримує з новин, від знайомих та зі свойого глузду-так от -це виглядає як спроба припинити війну. В якій гинуть наші. Цівільні. В якій ми їх бьемо 4к1 , але їм начхати на втрати, на війну , де вони варвари та ******** фосфорними/касетними/да звичайними бомбами цивільних.
Але-це перший пласт
а 2й пласт-те що я писав вище-багато чтого -ну от 80% проходить без освітлення в пресі. А те що проходить-там 2/3 вбросів. в тому числи наших, в сторону ворога-заради введення в оману. ну в очевидь же.
Висновок-дуже мало інфи щоб робити висновки. слідкуємо-щоб не було зради-то завжди, але, АЛЕ-крім того-підтримуємо все що робиться. -якщо звісно не буде чогось на кшалт "ну ми тут заради майбутнього віддаємо вів України , розпускаємо ЗСУ та врубаємо раша-тв" Но-це-арнріал напевно
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23.03.2022 01:00 Відповісти
Якщо ти скриваєш щось від свого народа та щось робиш за його спиною, то ти злочинець.
Приклад, це Януковичі.
Ми не рашисти і не ставимось до своєї влади, як вони.
Це для рашистів, влада від Бога, це щось містичне, бо вони холопи та раби.
А українці не ставляться з пієтетом до любої влади.
Тому Зеленський може добратися зі своїми таємничостями.
Раз щос скриває на перемовинах, значит знає, що народу це не сподобається.
Ну і навіщо наривається на гнів народний?
А про хід перемовин, про умови пуйла, про компроміс на який йде Зеленський на цих перемовинах і так всі в Україні і в світі знають.
Не має смислу йому щось скривати від свого народу на цих перемовинах.
Секретність на перемовинах, йому аж ніяк не допоможе.
Рубікон вже перейдено.
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23.03.2022 01:19 Відповісти
В очевидь. Ось в очевидь-ну ну ніяк неможливо , щоб Зе в відосіку з ранку змог сказати щось типа "ми погоджуємося на денацифікацію, розпузк ЗСУ, "ну та інш подібне.. він буде президентом ну з півгодини після цього.. Певно якщо ЗСУ до цього не застануть нищивної поразки-але я вважаю-це неможливо.Ну ніяк зовсім.
Але, Якщо Зе продолжить саме ту лінію, яку він веде-ну він герой, без 5 хвилин нобелівський лауреат та президент України на 2й термін. Ось без варіантів. Як би я особисто до цього не відносився. Він вже спіймав хвилю та вона все вище.
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23.03.2022 01:37 Відповісти
Агрохімія, ти забув в себе розкладку клави поміняти з державної на свою касапську.
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23.03.2022 00:42 Відповісти
да ти шо
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23.03.2022 00:48 Відповісти
це все що ти можешь забросити? ? я-ну типа арахамія, ти типа висрався і на білому коні? Я щось лютію.
Нука давай в конструктив, чи ти бот з під впн?
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23.03.2022 00:50 Відповісти
Я взагалі не розумію, чому ци перемовини проводить Україна!
Гум конвої не працюють, невже забаганка ЄС.
Я як громадянин Німеччини не хочу щоб Україна сдавал будь що , те що належить Україні.
НАТО буде надалі надавать допомогу, також 24 березня вже я сподіваюсь що поляки зможуть домовитись та безпека України буде підсиленна!
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23.03.2022 00:40 Відповісти
громадянин Німеччини из села пригожино....
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23.03.2022 02:24 Відповісти
Адекватным людям НЕВОЗМОЖНО вести переговоры с шизофрениками ,живущими в своём виртуальном мире-результатов не нужно ожидат
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23.03.2022 00:54 Відповісти
Пуйло поставив 5-6 основних пунктів, які має виконати Зеленський і тільки після цього пуйло зупинить війну.
Денацифікація, демілітаризація, ще якийсь маразм.
Також нейтральний статус України, відмова від співробітництва з НАТО.
І головне, визнання Криму - фашистською територією.
А такж визнання так званих ЛНР, ДНР в адміністративних кордонах Луганської та Донецькою областей.
Зеленський згоден на нейтральний статус, щоб зупинити війну.
Але пуйло, вперся, що мають бути виконані всі пункти.
І ніяки перемовин нічого тут не змінять.
Залишається Зеленському визнати ще й рашистських статус Крима та ці терористичні ЛНР та ДНР, якщо він хоче зупинити війну за допомогою перемовин з пуйлом.
А це вже буде означати, що тоді Зеленський стане злочинцем, згідно українського законодавства (посягання на територіальному цілісність України).
І Зеленський це розуміє, тому на шпагат зараз...
Але, чому він не бачить рішення зупинки війни в перемозозі?
Не вірить в перемогу, раз домовляється з ворогом?
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23.03.2022 01:01 Відповісти
Не так легко військовим шляхом зупинити війну. Не секрет що бракує зброї, особливо наступальної, щоб звільнити території. Сподіваюсь нам її нададуть, але пока маємо шо маємо.
Навіть якщо фронт залишиться на тому ж місці де зараз - це означатиме втрати та приліт ракет кожен день бозна куди. Поки війна на нашій території - мені не дуже зрозуміло як такий «паритет» може бути вигідний нам.
Я думаю зі сторони Зеленського є спроби пошуку компромісу бо альтернативою є війна на взаємне знищення. Особисто я припускаю що обговорюється щось поміж рядків нейтральний статус, визнання тимчасового протекторату Криму, повернення донбасу через референдум, тощо. Поки замало інформації щоб робити висновки, побачимо.
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23.03.2022 01:46 Відповісти
А я погляжу что вы в упор не понимаете некоторые очевидные вещи, да? Договор с ****** означает легализацию ***** на международном уровне, и террористом его признать уже не выйдет. Мирняк с рашкой на "компромисных" условиях означает что всё то что они порушили и все жизни что они загубили вдруг обнуляется и все громкие вскрики про репарации и военные преступления превращаются в пшик одним росчерком пера. В итоге ***** получает рейтинги, признание территорий, а мы получаем кучу убитых, разрушенную экономику (уже сейчас просевшую вдвое, а не завтра как в рашке) и *** без соли. Атличный стратегический план, правда?
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23.03.2022 15:00 Відповісти
Репарації теж можуть і навіть мають бути предметом угоди. Так само як і гарантії західних партнерів з відбудови країни та безпеки. Мені фіолетово як ***** це продасть на внутрішній кацапський ринок і які в нього будуть рейтинги. Але я згоден що це можливо лише якщо Україна виграє стратегічно від цієї угоди в плані безпеки, фінансово і т.д.
Диявол у деталях, треба бачити що конкретно пропонується.
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23.03.2022 15:41 Відповісти
Да не даст никто никаких гарантий. Никто из развитых стран не даст, потому что это равнозначно тому чтоб прям сегодня вписаться в войну, ибо слово россии дешевле бумаги на которой оно написано. Финансово - рашка дефолт. Они сейчас могут нам пообещать репарации, а завтра свалятся в дефолт и всё. Отстраивайтесь сами. Сейчас НАШ президент всё хочет в глаза ***** заглянуть, а значит условий приемлемых не будет. Они будут тогда, когда ***** начнет бегать повизгивая и просить нашего о встрече. Только так. На данном этапе они чувствуют себя главными, а мы за ними бегаем и чото выпрашиваем...
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23.03.2022 16:57 Відповісти
Зараз шукають юридичні механізми щоб для цього використати заморожені кацапські кошти та золотовалютні резерви у західних банках, це більше 500млрд доларів.
Щодо гарантій безпеки я згоден що є ризик вляпатись в ще один Будапештський меморандум. Єдине що дає надію це те що з нашої сторони на перемовинах головний начебто Резніков, йому я ще довіряю.
Погоджусь що треба продовжувати трощити їх війська щоб вони протверезіли.
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23.03.2022 21:54 Відповісти
Але крок за кроком йдемо вперед... Куди це "вперед"? Куди можно йти із терористами, які хочуть знищити націю і державу??? Що за в біса "стокгольмський синдром"???
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23.03.2022 01:12 Відповісти
Ох ці вже "очі" Путлєра!!Ну ніяк не вдається розсунути оті дві "повіки"(половинки),щоб в них заглянути.
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23.03.2022 01:18 Відповісти
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23.03.2022 01:32 Відповісти
Ну так не роби цього якщо складно і скандально. Пуста трата часу і нервів.
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23.03.2022 01:59 Відповісти
Tony Right.

17 hrs ·



Коли треба було розпустити Верховну Раду України, йому погодження не було потрібно.

Коли сотні мільярдів гривень закатувалися в асфальт по завищеним в 2-3 рази цінам, теж погодження не треба було.

Коли воно приватизувало героїзм наших ЗСУ, силовиків та просто мужніх громадян, теж обійшлося без погоджень.

Але як тільки запахло смаженим і треба здавати національні інтереси (насправді не треба, так вважає тільки зе та його зрадницьке оточення), то погодьте мені це на РЕФЕРЕНДУМІ.

Ще раз. Референдум. Під час війни.
А нафіга нам таке сцикливе та хитрожопе керівництво країни, яке навіть під час війни не збирається брати на себе відповідальність?

Україні потрібна ПЕРЕМОГА, а не МИР НА УМОВАХ ОКУПАНТА.
Курс на НАТО та ЄС має залишатися незмінним, так само не може бути жодних компромісів щодо нашої територіальної цілісності.
Включайте вже нарешті голову та перетворюйтесь з наріда в НАРОД.
Тільки так Україна залишиться собою та почне розвиватися.

Слава Україні!
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23.03.2022 04:34 Відповісти
несе Галя воду...
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23.03.2022 06:21 Відповісти
ну , і чим ви відрізняєтесь від макрона?
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23.03.2022 06:36 Відповісти
він таки невиліковний
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23.03.2022 09:08 Відповісти
Які ще преговори? Про що? Про виконання їхніх вимог? Про що з цими нелюдаим домовлятися? Про що? Нерозумію...
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23.03.2022 09:08 Відповісти
Звісно "скандально", бо по-суті переговори відбуваються між кремльовсько-єрмаковськими переговорниками та українським народом, який намагаються вмовити відмовитися від НАТО, ЄС і будь-якої надії на перетворення України на цивілізовану країну
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23.03.2022 09:47 Відповісти
120 убитих кацапами дітей. Скандал, *****! Воно ніколи не порозумнішає.
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23.03.2022 09:53 Відповісти
Зюзя про які переговори мова - з ким?

В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п'яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Джерело: https://censor.net/ua/n3327799
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23.03.2022 09:54 Відповісти
 
 