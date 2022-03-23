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Перемовини з РФ продовжуються щоденно, дуже складно, іноді скандально, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський розповів про перебіг перемовин з Росією.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо працювати на різних рівнях заради того, щоб спонукати Росію до миру. До припинення цієї жорстокої війни, працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно дуже. Часом скандально. Але крок за кроком йдемо вперед", - зазначив президент.
Топ коментарі
+31 Oleksandr Onys
показати весь коментар23.03.2022 00:17
+18 Володимир Мик
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+15 Sergey Sergeev eaf271c9
показати весь коментар23.03.2022 00:37
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Будь ласка, зачекайте...
Перемовини будуть тяжкі, але до цього треба поставитись з розумінням.
https://www.youtube.com/watch?v=Qds4xNzbPdc
Ви кажете, що підоросія озвучує фейкові відомості про перемовини, щоб посіяти розкол в суспільстві?
- Так от, це ви сієте розкол, бо скриваєте інформацію від народу. Бо кращій засіб розвіяти недовіру це нічого не приховувати! Ви не маєте стільки довіри після ваших: "какая разница" і "мир в глазах путіна", тому лише на прозорі перемовини ви маєте повноваження!
https://www.radiosvoboda.org/a/klimkin-peregovory-rf-********-postupky/31764630.html
Черчилль не вів ніяких перемовин з Гитлером під час війни, хоча йому наполегливо пропонували, навіть деякі високопосадовці з Британії.
Черчилль чітко заявив британцями, що він обіцяє їм кров, страждання та сльози... але тоді ми переможемо, додав він.
А Зеленський з одної сторони закликає громадян бити окупантів, захоплюється опором ВСУ, засуджує злочини окупантів, закликає інші держави до нових санкцій проти рашки...
А з іншої сторони щоденно веде перемовини з окупантами, з його слів.
Ну це шизофренія то роздвоєння особистості у нього!
Зеленський, що читає промови (блискуче написані, слід відзначити!), і Зеленський-сам-по-собі - дві абсолютно різних людини.
Бл... ну бл.. мі не знаем о чем там говорят. И єто-правильно , потому что огрормную кучу подробностей во время войні не надо озвучивать. Мі не знаем реально что с войсками, поддержкой, гуманитарной ситуацией-ну смотри віше.
Есть 2 пути во время войні-ну віяснять кто больший патриот и лучший украинец-ну єтот путь мі прошли 100 лет назад.. Винниченко, Петлюра, Махно, Скоропадский.. ну итог-ну все знают итог
Кто из них біл самім правім и правильніи?-есть ответ у кого-то? а итог?
И 2й путь-я нишиша не избератель нашего президента. Я его идеологический и политический противник-но ***** нет вариантов. Єто по минимуму. А по максимуму-нишиша я зраді не вижу-вижу-являясь противником -очень достойное поведение.
Єто на сейчас. Мі следим. Но вот без гвоздей-наша сила-в нашій єдності. Все інше-потім
Поясніть яка у нього логіка в цих перемовинах з вбивцями, яких він сам так називає?
Типу, ну ладно ви вбили одну мою дитину, то хоч не вбивайте другу мою дитину, а я за це вам зроблю все що ви захочете.
Так виглядає?
Але-це перший пласт
а 2й пласт-те що я писав вище-багато чтого -ну от 80% проходить без освітлення в пресі. А те що проходить-там 2/3 вбросів. в тому числи наших, в сторону ворога-заради введення в оману. ну в очевидь же.
Висновок-дуже мало інфи щоб робити висновки. слідкуємо-щоб не було зради-то завжди, але, АЛЕ-крім того-підтримуємо все що робиться. -якщо звісно не буде чогось на кшалт "ну ми тут заради майбутнього віддаємо вів України , розпускаємо ЗСУ та врубаємо раша-тв" Но-це-арнріал напевно
Приклад, це Януковичі.
Ми не рашисти і не ставимось до своєї влади, як вони.
Це для рашистів, влада від Бога, це щось містичне, бо вони холопи та раби.
А українці не ставляться з пієтетом до любої влади.
Тому Зеленський може добратися зі своїми таємничостями.
Раз щос скриває на перемовинах, значит знає, що народу це не сподобається.
Ну і навіщо наривається на гнів народний?
А про хід перемовин, про умови пуйла, про компроміс на який йде Зеленський на цих перемовинах і так всі в Україні і в світі знають.
Не має смислу йому щось скривати від свого народу на цих перемовинах.
Секретність на перемовинах, йому аж ніяк не допоможе.
Рубікон вже перейдено.
Але, Якщо Зе продолжить саме ту лінію, яку він веде-ну він герой, без 5 хвилин нобелівський лауреат та президент України на 2й термін. Ось без варіантів. Як би я особисто до цього не відносився. Він вже спіймав хвилю та вона все вище.
Нука давай в конструктив, чи ти бот з під впн?
Гум конвої не працюють, невже забаганка ЄС.
Я як громадянин Німеччини не хочу щоб Україна сдавал будь що , те що належить Україні.
НАТО буде надалі надавать допомогу, також 24 березня вже я сподіваюсь що поляки зможуть домовитись та безпека України буде підсиленна!
Денацифікація, демілітаризація, ще якийсь маразм.
Також нейтральний статус України, відмова від співробітництва з НАТО.
І головне, визнання Криму - фашистською територією.
А такж визнання так званих ЛНР, ДНР в адміністративних кордонах Луганської та Донецькою областей.
Зеленський згоден на нейтральний статус, щоб зупинити війну.
Але пуйло, вперся, що мають бути виконані всі пункти.
І ніяки перемовин нічого тут не змінять.
Залишається Зеленському визнати ще й рашистських статус Крима та ці терористичні ЛНР та ДНР, якщо він хоче зупинити війну за допомогою перемовин з пуйлом.
А це вже буде означати, що тоді Зеленський стане злочинцем, згідно українського законодавства (посягання на територіальному цілісність України).
І Зеленський це розуміє, тому на шпагат зараз...
Але, чому він не бачить рішення зупинки війни в перемозозі?
Не вірить в перемогу, раз домовляється з ворогом?
Навіть якщо фронт залишиться на тому ж місці де зараз - це означатиме втрати та приліт ракет кожен день бозна куди. Поки війна на нашій території - мені не дуже зрозуміло як такий «паритет» може бути вигідний нам.
Я думаю зі сторони Зеленського є спроби пошуку компромісу бо альтернативою є війна на взаємне знищення. Особисто я припускаю що обговорюється щось поміж рядків нейтральний статус, визнання тимчасового протекторату Криму, повернення донбасу через референдум, тощо. Поки замало інформації щоб робити висновки, побачимо.
Диявол у деталях, треба бачити що конкретно пропонується.
Щодо гарантій безпеки я згоден що є ризик вляпатись в ще один Будапештський меморандум. Єдине що дає надію це те що з нашої сторони на перемовинах головний начебто Резніков, йому я ще довіряю.
Погоджусь що треба продовжувати трощити їх війська щоб вони протверезіли.
17 hrs ·
Коли треба було розпустити Верховну Раду України, йому погодження не було потрібно.
Коли сотні мільярдів гривень закатувалися в асфальт по завищеним в 2-3 рази цінам, теж погодження не треба було.
Коли воно приватизувало героїзм наших ЗСУ, силовиків та просто мужніх громадян, теж обійшлося без погоджень.
Але як тільки запахло смаженим і треба здавати національні інтереси (насправді не треба, так вважає тільки зе та його зрадницьке оточення), то погодьте мені це на РЕФЕРЕНДУМІ.
Ще раз. Референдум. Під час війни.
А нафіга нам таке сцикливе та хитрожопе керівництво країни, яке навіть під час війни не збирається брати на себе відповідальність?
Україні потрібна ПЕРЕМОГА, а не МИР НА УМОВАХ ОКУПАНТА.
Курс на НАТО та ЄС має залишатися незмінним, так само не може бути жодних компромісів щодо нашої територіальної цілісності.
Включайте вже нарешті голову та перетворюйтесь з наріда в НАРОД.
Тільки так Україна залишиться собою та почне розвиватися.
Слава Україні!
В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п'яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Джерело: https://censor.net/ua/n3327799