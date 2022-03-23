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безпілотник (2092) крилаті ракети (883) літак (1986) вертоліт (709) Повітряні сили (1251)

За добу 22 березня збито 5 ворожих літаків, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

22 березня протиповітряна оборона вирішила не зупинятись на 100-му збитому літаку російських окупантів і нанесла ворогу суттєвих втрат в повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у офіційному фейсбуці повідомляє Командування Повітряних сил.

У повідомленні зазначається: "Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України нанесла удари по наземних цілях по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив "крилату" із ПЗРК.

Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.

Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня: літаки – 6;  вертольоти – 1;  БпЛА (ОТР) – 5;  крилаті ракети – 5".

Читайте також: За добу знищено 1 літак, 2 гелікоптери, 6 безпілотників, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Схоже що допомога Заходу вже хоча б частково,але доїхала до місця призначення.
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23.03.2022 00:59
+29
знищення 5 (п'яти)!!! крилатих ракет та 6 літаків наскільки колосальне досягнення, що тільки усвідомлення цього факту вже позитивно впливає на нервову систему набагато краще ліків
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23.03.2022 01:07
+22
Дякую! Скільки життів врятували! Героям слава! Довіку слава!
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23.03.2022 00:55
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«Птічкопад» )))
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23.03.2022 00:50 Відповісти
105 !!!
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23.03.2022 00:53 Відповісти
124 !!!
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23.03.2022 00:54 Відповісти
40 !!!
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23.03.2022 00:55 Відповісти
Дякую! Скільки життів врятували! Героям слава! Довіку слава!
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23.03.2022 00:55 Відповісти
Как минимум 6 петухов уже не полетят.Придеться путлеру курсантов отправлять.
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23.03.2022 00:58 Відповісти
Схоже що допомога Заходу вже хоча б частково,але доїхала до місця призначення.
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23.03.2022 00:59 Відповісти
Сподіваюся,що,хоч на муллах доповзе до маріка. Через гори стінгери тягали
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23.03.2022 03:20 Відповісти
Я думаю це наші оговтались після першого удару, відновилися, отримали непоганий бойовий досвід ...
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23.03.2022 11:42 Відповісти
Слава нашим Воїнам!!!
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23.03.2022 01:02 Відповісти
Це блін РЕАЛЬНО "БАЛЬЗАМ НА ДУШУ"!
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23.03.2022 01:03 Відповісти
только сегодня пытался каламбурить "сотый-а в нем-двухсотый"
Защитники. Герои.
И ждем скоро-"двухсотый-с двухсотым"
Орки должны закончиться физически. Вот визически. И оркостан должен распасться на фигову тучу мелких воюющих друг с другом провинций. До этого-нам покоя не будет
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23.03.2022 01:07 Відповісти
Победим, когда орки начнут испытывать панический ужас от одного только вида ВСУ.
Их уже штырит, но наша русофобія ще не достатня.)
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23.03.2022 01:22 Відповісти
Паскудство,що їх потрібно знищувати,нам. Але,крім,нас,ніхто нездатен знищити.А,їх потрібно припиняти
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23.03.2022 03:24 Відповісти
знищення 5 (п'яти)!!! крилатих ракет та 6 літаків наскільки колосальне досягнення, що тільки усвідомлення цього факту вже позитивно впливає на нервову систему набагато краще ліків
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23.03.2022 01:07 Відповісти
як не крути це десь на 200-250 млн дол заліза,як би там русня не понтувалась,а війна штука дорога))) плюс літак завтра не заміниш а пілота і ще довше вчити)
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23.03.2022 02:02 Відповісти
Еще 3 жахнули?Днем было 2
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23.03.2022 01:14 Відповісти
Чому перестали викладати відео з падаючими літаками та трупами чи полоненими пілотоми?
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23.03.2022 01:15 Відповісти
Были замечания по поводу этих видео в открытом доступе,трупы,пленные.
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23.03.2022 01:20 Відповісти
мб поэтому
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23.03.2022 01:20 Відповісти
щось давно не було полонених пілотів ? їм що парашути вже не видають ? санкції на парашути ?
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23.03.2022 01:17 Відповісти
было 2 варианта объяснений.
-были видеофиксации как их пилотам перед вылетом портят парашюты и ремни катапульт. НУ потому ж очедидно что для орков в идеологическом плане мертвые пилоты-их не было, а живые ***** прессконференции дают.
-Были ээээ.. слухи.. эээ... Официальная позиция Украины озвученная арестовичем вчера, позиция ЗСУ озвученная вчера-мы пленных сопровождаем согласно женевской конвенции. Отсутствие пыток, издевательств, угозы жизни-да не боже мой. Но-были слухи по поводу летчиков , которые бомбят города и артелеристов РСЗО, которые делают то же.. ну в общем-там не раскрывается парашют.. почему-то
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23.03.2022 01:55 Відповісти
ну буває,кацапи і надійність техніки тож два протилежні полюси)))) ну подумаєш висока смертність через "технічні несправності",чо бухтіти))
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23.03.2022 02:05 Відповісти
Дякую за пояснення. Хто вміє думати - той зрозуміє)
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23.03.2022 02:40 Відповісти
Вони згорають в пекельному вогні не долетівши до землі.
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23.03.2022 02:40 Відповісти
Навіщо псувати парашут, просто не давайте його і все. Люди зловлять такого льотчика-покидька і влаштують йому Чорнобаївку та Маріуполь з Харковом.
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23.03.2022 05:37 Відповісти
якщо буде без парашют то не зловлять а скорiш грабельками розгорнуть рiнвномiрним шаром пiд цибульку чи барабольку
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23.03.2022 16:13 Відповісти
⚡Украинская армия использует британские зенитные ракеты Starstreak, заявил командующий противовоздушной обороной британской армии, полковник Грэм Тейлор.

"Российские летчики дважды подумают, прежде чем садиться в свои самолеты после того, как британские военные научили украинцев стрелять зенитными ракетами Starstreak", - отметил он в интервью The Times
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23.03.2022 03:12 Відповісти
Дуже добре! Добра швидкість!
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23.03.2022 16:15 Відповісти
 
 