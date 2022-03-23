За добу 22 березня збито 5 ворожих літаків, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні сили
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22 березня протиповітряна оборона вирішила не зупинятись на 100-му збитому літаку російських окупантів і нанесла ворогу суттєвих втрат в повітрі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у офіційному фейсбуці повідомляє Командування Повітряних сил.
У повідомленні зазначається: "Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України нанесла удари по наземних цілях по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.
Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив "крилату" із ПЗРК.
Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.
Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня: літаки – 6; вертольоти – 1; БпЛА (ОТР) – 5; крилаті ракети – 5".
Будь ласка, зачекайте...
Защитники. Герои.
И ждем скоро-"двухсотый-с двухсотым"
Орки должны закончиться физически. Вот визически. И оркостан должен распасться на фигову тучу мелких воюющих друг с другом провинций. До этого-нам покоя не будет
Их уже штырит, но наша русофобія ще не достатня.)
-были видеофиксации как их пилотам перед вылетом портят парашюты и ремни катапульт. НУ потому ж очедидно что для орков в идеологическом плане мертвые пилоты-их не было, а живые ***** прессконференции дают.
-Были ээээ.. слухи.. эээ... Официальная позиция Украины озвученная арестовичем вчера, позиция ЗСУ озвученная вчера-мы пленных сопровождаем согласно женевской конвенции. Отсутствие пыток, издевательств, угозы жизни-да не боже мой. Но-были слухи по поводу летчиков , которые бомбят города и артелеристов РСЗО, которые делают то же.. ну в общем-там не раскрывается парашют.. почему-то
"Российские летчики дважды подумают, прежде чем садиться в свои самолеты после того, как британские военные научили украинцев стрелять зенитными ракетами Starstreak", - отметил он в интервью The Times