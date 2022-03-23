Окупанти в Тростянці розстріляли жінку, яка їхала на велосипеді, - Живицький
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Російські окупанти у Тростянці на Сумщині вбили цивільну жінку, яка просто пересувалася містом на велосипеді.
Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривають бої у Тростянецькій громаді – це на сьогодні найгарячіша точка Сумської області. ... Ідуть вуличні бої та відбуваються артилерійські обстріли. На жаль, Тростянець залишається містом і громадою, які потерпає найбільше від російських терористів: вбивають мирних людей. Немає електроенергії в багатьох населених пунктах, немає води, немає можливості доставити ліки. ... Небезпечно просто знаходиться на вулиці в самому місті Тростянець. На жаль, вони (окупанти. - Ред.) розстрілюють людей: розстріляли жінку, яка просто пересувалася містом велосипедом", - розповів він.
Також російські окупанти, за словами Живицького, не дають можливості ховати померлих і загиблих через велику проблему зберігання їхніх тіл у морзі.
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бентежать дивні сумніви?
Спочатку хтось розмінував Чонгар
Відвів війська з Півдня
Здав АЄС
Здав Канал
Розісрався з НАТО
Зненацька з'явились компроміси
І ось вишенька на торт - ріфірєндум! ****!
Чи не забагато збігів?😡
Женщине царство небесное, соболезнование родственникам, нам напоминание, что лапша про учение не катит.