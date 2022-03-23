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Окупанти в Тростянці розстріляли жінку, яка їхала на велосипеді, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,тростянець

Російські окупанти у Тростянці на Сумщині вбили цивільну жінку, яка просто пересувалася містом на велосипеді.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають бої у Тростянецькій громаді – це на сьогодні найгарячіша точка Сумської області. ... Ідуть вуличні бої та відбуваються артилерійські обстріли. На жаль, Тростянець залишається містом і громадою, які потерпає найбільше від російських терористів: вбивають мирних людей. Немає електроенергії в багатьох населених пунктах, немає води, немає можливості доставити ліки. ... Небезпечно просто знаходиться на вулиці в самому місті Тростянець. На жаль, вони (окупанти. - Ред.) розстрілюють людей: розстріляли жінку, яка просто пересувалася містом велосипедом", - розповів він.

Також російські окупанти, за словами Живицького, не дають можливості ховати померлих і загиблих через велику проблему зберігання їхніх тіл у морзі.

Також читайте: Мешканці прикордонних районів РФ допомагають українцям протистояти російській агресії, - голова Сумської ОВА Живицький

Автор: Богдан Гуньковський
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Тростянець наче Хатинь вже (( ГУР най зі шкіри вилізе, але щоб дістала дані по підрозділах й особовому складу рашистів звідти (най бо там й ротації звірів були!). Згодом треба всіх покидьків дістати, або їх самиць та їх помет
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23.03.2022 01:56 Відповісти
Чи мене одного
бентежать дивні сумніви?
Спочатку хтось розмінував Чонгар
Відвів війська з Півдня
Здав АЄС
Здав Канал
Розісрався з НАТО
Зненацька з'явились компроміси
І ось вишенька на торт - ріфірєндум! ****!
Чи не забагато збігів?😡
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23.03.2022 02:33 Відповісти
тепер дружбана свого починає спасати копромісами
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23.03.2022 04:22 Відповісти
Проснулся ночью и проверяю: не сдохло ли х#ло?
Женщине царство небесное, соболезнование родственникам, нам напоминание, что лапша про учение не катит.
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23.03.2022 02:53 Відповісти
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23.03.2022 10:20 Відповісти
 
 