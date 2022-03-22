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Мешканці прикордонних районів РФ допомагають українцям протистояти російській агресії, - голова Сумської ОВА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,рф,техніка

Масштабне вторгнення російських військ в Україну продемонструвало, що українці не зустрічатимуть окупантів "із квітами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив "Медузе" в інтерв'ю, яке опублікували 22 березня.

"Сумська область – це повністю проукраїнський регіон. А війна продемонструвала, що навіть ті населені пункти, де ми мали сумніви, виявилися лояльними до України. Навіть більше, досі з боку прикордонних територій Росії нам надходить інформація про літаки. Тобто навіть громадяни Росії на прикордонній території нам допомагають", – сказав він.

Голова обладміністрації зазначив, що "у Сумській області найдовша протяжність кордону з Росією, 298 кілометрів, і по всьому кордону відбувся наступ" у перший день війни, 24 лютого. Він описав актуальну ситуацію у регіоні.

"У нас є кілька прикордонних міст в окупації, багато дорог і трас контролюють російські військові. Але ми їх "зустрічаємо": на дорогах, на трасах, на місцях ночівлі по них працює наша артилерія, безпілотники Bayraktar", – пояснив Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти чинять справжній геноцид у Тростянецькій громаді на Сумщині, - Живицький

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
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22.03.2022 21:01
+18
"...Зараз у Криму щось на кшталт паніки. Нові мігранти, котрі приїхали після окупації, почали терміново продавати свої будинки. І правильно роблять.

За останньою інформацією, до Криму привезли близько тисячі трупів російських військовослужбовців, які загинули на війні.

Кажуть, що близько п'яти тисяч військовослужбовців у Криму, яких збиралися відправляти на фронт, відмовляються їхати, посилаючись, що в їхніх контрактах це не було передбачено", - сказав М. Джемілєв.

Також депутат розповів, що у парниках кримських татар знаходять трупи російських солдатів.

"Можливо, це провокація, щоби розпочати погроми будинків кримських татар", - сказав Джемілєв.

Меджліс радить кримським татарам, яких призиває російський окупант, йти до в'язниці.

"Якщо вони все ж таки опиняться на війні - шукати першу ж можливість здатися у полон українській армії. Але останнім часом окупанти перестали брати до армії кримських татар.

Меджліс мобілізує всю нашу діаспору по всьому світу, організовує разом з українською діаспорою різноманітні акції, займається евакуацією жінок та дітей" - заявив Джемілєв. https://gazeta.ua/articles/krym/_u-krim-privezli-mertvih-rashistiv-tam-panika-dzhemilyev/1077640
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22.03.2022 21:02
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Зачем об этом кричать?
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22.03.2022 21:01 Відповісти
Чепушилін скиглить про величезні втрати дири,що ЗСУ можуть звільнити Донбасу однією бригадою
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22.03.2022 21:23 Відповісти
Так это замечательно! Кстати, там тоже есть люди, которые будут помогать ЗСУ, как только подует ветер перемен.
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22.03.2022 21:26 Відповісти
Что же вы натворили...вчера в Харькове погиб армянин, воин ЗСУ.

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22.03.2022 21:02 Відповісти
Воїн ЗСУ чи десантник рф?? Ти перебухав, кацап??
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22.03.2022 21:13 Відповісти
Не ту методичку відкрив .
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22.03.2022 21:17 Відповісти
Вы гоните? Я говорю о том, что армяне гибнут с обеих сторон...из-за преступников россиянских .
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22.03.2022 21:24 Відповісти
Ти написав про воїна ЗСУ і приліпив скрін з особ. данними кацапа вірменського. де тоді дані про того шо ЗСУ? Шо за висєр!?
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22.03.2022 21:40 Відповісти
Підить до дідька... вчора в Харкові загинув вірмен, воїн ЗСУ. Шукайте самі, бо я не хочу. Сьогодні- россіянський манкурт-вірменін. Що вам ще пояснювати? Мозок є ?
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22.03.2022 21:44 Відповісти
Нащо тоді постити, якщо ліньки шукати конкретні дані? Це ж неповага до загиблого воїна ЗСУ. Неважливо, якої національності.
І що це за дивні пошуки якогось балансу? Тут же не постять для балансу дані про загиблих етнічних українців - ось манкурт з армії орків, а ось і загиблий воїн ЗСУ. Бо це неприйнятно.
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23.03.2022 00:04 Відповісти
Ты что-то попутал,в скрине указано что он из Ульяновска и служил в ВС РФ
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22.03.2022 21:21 Відповісти
Читайте уважно, будь ласка...вірмени гинуть з обох боків. Завдяки клятим россіянським покидькам.
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22.03.2022 21:31 Відповісти
Артуру Михтаровичу - земля стекловатой! Не хер лезть на чужую землю!
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22.03.2022 22:15 Відповісти
"...Зараз у Криму щось на кшталт паніки. Нові мігранти, котрі приїхали після окупації, почали терміново продавати свої будинки. І правильно роблять.

За останньою інформацією, до Криму привезли близько тисячі трупів російських військовослужбовців, які загинули на війні.

Кажуть, що близько п'яти тисяч військовослужбовців у Криму, яких збиралися відправляти на фронт, відмовляються їхати, посилаючись, що в їхніх контрактах це не було передбачено", - сказав М. Джемілєв.

Також депутат розповів, що у парниках кримських татар знаходять трупи російських солдатів.

"Можливо, це провокація, щоби розпочати погроми будинків кримських татар", - сказав Джемілєв.

Меджліс радить кримським татарам, яких призиває російський окупант, йти до в'язниці.

"Якщо вони все ж таки опиняться на війні - шукати першу ж можливість здатися у полон українській армії. Але останнім часом окупанти перестали брати до армії кримських татар.

Меджліс мобілізує всю нашу діаспору по всьому світу, організовує разом з українською діаспорою різноманітні акції, займається евакуацією жінок та дітей" - заявив Джемілєв. https://gazeta.ua/articles/krym/_u-krim-privezli-mertvih-rashistiv-tam-panika-dzhemilyev/1077640
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22.03.2022 21:02 Відповісти
НА росії зрадників *******. Але той, хто зрадив один раз, зрадить і вдруге і в третє.
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22.03.2022 21:19 Відповісти
Да не все там предатели. Некоторая часть была за Россию, часть РФ посадила, сидят они.
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22.03.2022 21:39 Відповісти
ну і навіщо ти урюк здаешь наших симпатиків? тобі чурбану треба щоб фсб там все перетрусило? одоробало
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22.03.2022 21:02 Відповісти
Уничтожена колонна рашистов в Киевской области
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=w1uX_gbE_XE

Подпишись на канал:
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22.03.2022 21:03 Відповісти
Можливо Харківська?
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22.03.2022 21:11 Відповісти
БАЯН: Разбитая колонна техники рашистов в Харьковской области

Это уже полуудобрение, а не свещезашкваренный шашлык из орков.
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22.03.2022 21:13 Відповісти
прикольно. скоты валяются по дороге частями. можно обьявить квест. собери солдата, собери в мешок. позвони его маме.
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22.03.2022 21:15 Відповісти
5 днів тому . Харківська обл . Хоч уважно вивчайте перед публікацією .
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22.03.2022 21:57 Відповісти
Тільки не треба робити їх братами! Не пройде!
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22.03.2022 21:09 Відповісти
До регіонів межуючих з Сумською областю швидше доходить чим до харків'ян чию сторону обирати.В Сумській області від людей до військових миттєво передається інфа навіть де танкіст вийшов постять.
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22.03.2022 21:26 Відповісти
Ви здивуєтесь - там досі живе багато українців.
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22.03.2022 23:06 Відповісти
Треба забирати ті приграничні землі, що наразі під москалями, в Україну, бо то все наші люди, українці. Це 100 років тому віддяпали москалі шматок від України і помоскалили там українців. І за 30 років незалежності жоден президент Укаїни не порушив питання прав тих людей на навчання рідною українською мовою.
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22.03.2022 21:11 Відповісти
треба просто відновити свої кордони...та викопати канал
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22.03.2022 21:19 Відповісти
Треба демілітаризувати раzzію . Канава не допоможе .
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22.03.2022 21:24 Відповісти
Шириною 100 км за рахунок їхньої території
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22.03.2022 21:56 Відповісти
Нащо це нам? В нас своїх дебілів досхочу.
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22.03.2022 23:02 Відповісти
я вже розбанений)))уря
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22.03.2022 21:30 Відповісти
Вот взялись наконец-то за тик-токеров, которые снимают ВСУ... После трагедии в Киеве.

А когда будет ответственность за тех, кто вот так открывает рот?!

Потому что вот откроет рот здесь, а там погибнут люди из-за ФСБ!

Ума палата!
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22.03.2022 21:37 Відповісти
І як можна перевірити та/або використовувати ту інформацію про літаки?
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22.03.2022 21:58 Відповісти
 
 