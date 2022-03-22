Мешканці прикордонних районів РФ допомагають українцям протистояти російській агресії, - голова Сумської ОВА Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Масштабне вторгнення російських військ в Україну продемонструвало, що українці не зустрічатимуть окупантів "із квітами".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив "Медузе" в інтерв'ю, яке опублікували 22 березня.
"Сумська область – це повністю проукраїнський регіон. А війна продемонструвала, що навіть ті населені пункти, де ми мали сумніви, виявилися лояльними до України. Навіть більше, досі з боку прикордонних територій Росії нам надходить інформація про літаки. Тобто навіть громадяни Росії на прикордонній території нам допомагають", – сказав він.
Голова обладміністрації зазначив, що "у Сумській області найдовша протяжність кордону з Росією, 298 кілометрів, і по всьому кордону відбувся наступ" у перший день війни, 24 лютого. Він описав актуальну ситуацію у регіоні.
"У нас є кілька прикордонних міст в окупації, багато дорог і трас контролюють російські військові. Але ми їх "зустрічаємо": на дорогах, на трасах, на місцях ночівлі по них працює наша артилерія, безпілотники Bayraktar", – пояснив Живицький.
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І що це за дивні пошуки якогось балансу? Тут же не постять для балансу дані про загиблих етнічних українців - ось манкурт з армії орків, а ось і загиблий воїн ЗСУ. Бо це неприйнятно.
За останньою інформацією, до Криму привезли близько тисячі трупів російських військовослужбовців, які загинули на війні.
Кажуть, що близько п'яти тисяч військовослужбовців у Криму, яких збиралися відправляти на фронт, відмовляються їхати, посилаючись, що в їхніх контрактах це не було передбачено", - сказав М. Джемілєв.
Також депутат розповів, що у парниках кримських татар знаходять трупи російських солдатів.
"Можливо, це провокація, щоби розпочати погроми будинків кримських татар", - сказав Джемілєв.
Меджліс радить кримським татарам, яких призиває російський окупант, йти до в'язниці.
"Якщо вони все ж таки опиняться на війні - шукати першу ж можливість здатися у полон українській армії. Але останнім часом окупанти перестали брати до армії кримських татар.
Меджліс мобілізує всю нашу діаспору по всьому світу, організовує разом з українською діаспорою різноманітні акції, займається евакуацією жінок та дітей" - заявив Джемілєв. https://gazeta.ua/articles/krym/_u-krim-privezli-mertvih-rashistiv-tam-panika-dzhemilyev/1077640
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=w1uX_gbE_XE
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Это уже полуудобрение, а не свещезашкваренный шашлык из орков.
А когда будет ответственность за тех, кто вот так открывает рот?!
Потому что вот откроет рот здесь, а там погибнут люди из-за ФСБ!
Ума палата!