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Жители приграничных районов РФ помогают украинцам противостоять российской агрессии, - глава Сумской ОВА Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,рф,техніка

Масштабное вторжение российских войск в Украину продемонстрировало, что украинцы не будут встречать оккупантов "с цветами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил "Медузе" в интервью, опубликованном 22 марта.

"Сумская область – это полностью проукраинский регион. А война продемонстрировала, что даже те населенные пункты, где мы сомневались, оказались лояльны к Украине. Более того, до сих пор со стороны приграничных территорий России нам поступает информация о самолетах. То есть даже граждане России на пограничной территории нам помогают", – сказал он.

Глава обладминистрации отметил, что "в Сумской области самая длинная протяженность границы с Россией, 298 километров, и по всей границе произошло наступление" в первый день войны, 24 февраля. Он описал актуальную ситуацию в регионе.

"У нас есть несколько пограничных городов в оккупации, многие дороги и трассы контролируют российские военные. Но мы их "встречаем": на дорогах, на трассах, на местах ночлега по ним работает наша артиллерия, беспилотники Bayraktar", - пояснил Живицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты с помощью местных коллаборантов похищают и пытают людей в Сумской области, - ОВА
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Топ комментарии
+34
Зачем об этом кричать?
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22.03.2022 21:01
+18
"...Зараз у Криму щось на кшталт паніки. Нові мігранти, котрі приїхали після окупації, почали терміново продавати свої будинки. І правильно роблять.

За останньою інформацією, до Криму привезли близько тисячі трупів російських військовослужбовців, які загинули на війні.

Кажуть, що близько п'яти тисяч військовослужбовців у Криму, яких збиралися відправляти на фронт, відмовляються їхати, посилаючись, що в їхніх контрактах це не було передбачено", - сказав М. Джемілєв.

Також депутат розповів, що у парниках кримських татар знаходять трупи російських солдатів.

"Можливо, це провокація, щоби розпочати погроми будинків кримських татар", - сказав Джемілєв.

Меджліс радить кримським татарам, яких призиває російський окупант, йти до в'язниці.

"Якщо вони все ж таки опиняться на війні - шукати першу ж можливість здатися у полон українській армії. Але останнім часом окупанти перестали брати до армії кримських татар.

Меджліс мобілізує всю нашу діаспору по всьому світу, організовує разом з українською діаспорою різноманітні акції, займається евакуацією жінок та дітей" - заявив Джемілєв. https://gazeta.ua/articles/krym/_u-krim-privezli-mertvih-rashistiv-tam-panika-dzhemilyev/1077640
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22.03.2022 21:02
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Зачем об этом кричать?
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22.03.2022 21:01 Ответить
Чепушилін скиглить про величезні втрати дири,що ЗСУ можуть звільнити Донбасу однією бригадою
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22.03.2022 21:23 Ответить
Так это замечательно! Кстати, там тоже есть люди, которые будут помогать ЗСУ, как только подует ветер перемен.
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22.03.2022 21:26 Ответить
Что же вы натворили...вчера в Харькове погиб армянин, воин ЗСУ.

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22.03.2022 21:02 Ответить
Воїн ЗСУ чи десантник рф?? Ти перебухав, кацап??
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22.03.2022 21:13 Ответить
Не ту методичку відкрив .
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22.03.2022 21:17 Ответить
Вы гоните? Я говорю о том, что армяне гибнут с обеих сторон...из-за преступников россиянских .
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22.03.2022 21:24 Ответить
Ти написав про воїна ЗСУ і приліпив скрін з особ. данними кацапа вірменського. де тоді дані про того шо ЗСУ? Шо за висєр!?
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22.03.2022 21:40 Ответить
Підить до дідька... вчора в Харкові загинув вірмен, воїн ЗСУ. Шукайте самі, бо я не хочу. Сьогодні- россіянський манкурт-вірменін. Що вам ще пояснювати? Мозок є ?
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22.03.2022 21:44 Ответить
Нащо тоді постити, якщо ліньки шукати конкретні дані? Це ж неповага до загиблого воїна ЗСУ. Неважливо, якої національності.
І що це за дивні пошуки якогось балансу? Тут же не постять для балансу дані про загиблих етнічних українців - ось манкурт з армії орків, а ось і загиблий воїн ЗСУ. Бо це неприйнятно.
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23.03.2022 00:04 Ответить
Ты что-то попутал,в скрине указано что он из Ульяновска и служил в ВС РФ
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22.03.2022 21:21 Ответить
Читайте уважно, будь ласка...вірмени гинуть з обох боків. Завдяки клятим россіянським покидькам.
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22.03.2022 21:31 Ответить
Артуру Михтаровичу - земля стекловатой! Не хер лезть на чужую землю!
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22.03.2022 22:15 Ответить
"...Зараз у Криму щось на кшталт паніки. Нові мігранти, котрі приїхали після окупації, почали терміново продавати свої будинки. І правильно роблять.

За останньою інформацією, до Криму привезли близько тисячі трупів російських військовослужбовців, які загинули на війні.

Кажуть, що близько п'яти тисяч військовослужбовців у Криму, яких збиралися відправляти на фронт, відмовляються їхати, посилаючись, що в їхніх контрактах це не було передбачено", - сказав М. Джемілєв.

Також депутат розповів, що у парниках кримських татар знаходять трупи російських солдатів.

"Можливо, це провокація, щоби розпочати погроми будинків кримських татар", - сказав Джемілєв.

Меджліс радить кримським татарам, яких призиває російський окупант, йти до в'язниці.

"Якщо вони все ж таки опиняться на війні - шукати першу ж можливість здатися у полон українській армії. Але останнім часом окупанти перестали брати до армії кримських татар.

Меджліс мобілізує всю нашу діаспору по всьому світу, організовує разом з українською діаспорою різноманітні акції, займається евакуацією жінок та дітей" - заявив Джемілєв. https://gazeta.ua/articles/krym/_u-krim-privezli-mertvih-rashistiv-tam-panika-dzhemilyev/1077640
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22.03.2022 21:02 Ответить
НА росії зрадників *******. Але той, хто зрадив один раз, зрадить і вдруге і в третє.
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22.03.2022 21:19 Ответить
Да не все там предатели. Некоторая часть была за Россию, часть РФ посадила, сидят они.
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22.03.2022 21:39 Ответить
ну і навіщо ти урюк здаешь наших симпатиків? тобі чурбану треба щоб фсб там все перетрусило? одоробало
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22.03.2022 21:02 Ответить
Уничтожена колонна рашистов в Киевской области
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=w1uX_gbE_XE

Подпишись на канал:
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22.03.2022 21:03 Ответить
Можливо Харківська?
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22.03.2022 21:11 Ответить
БАЯН: Разбитая колонна техники рашистов в Харьковской области

Это уже полуудобрение, а не свещезашкваренный шашлык из орков.
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22.03.2022 21:13 Ответить
прикольно. скоты валяются по дороге частями. можно обьявить квест. собери солдата, собери в мешок. позвони его маме.
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22.03.2022 21:15 Ответить
5 днів тому . Харківська обл . Хоч уважно вивчайте перед публікацією .
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22.03.2022 21:57 Ответить
Тільки не треба робити їх братами! Не пройде!
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22.03.2022 21:09 Ответить
До регіонів межуючих з Сумською областю швидше доходить чим до харків'ян чию сторону обирати.В Сумській області від людей до військових миттєво передається інфа навіть де танкіст вийшов постять.
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22.03.2022 21:26 Ответить
Ви здивуєтесь - там досі живе багато українців.
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22.03.2022 23:06 Ответить
Треба забирати ті приграничні землі, що наразі під москалями, в Україну, бо то все наші люди, українці. Це 100 років тому віддяпали москалі шматок від України і помоскалили там українців. І за 30 років незалежності жоден президент Укаїни не порушив питання прав тих людей на навчання рідною українською мовою.
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22.03.2022 21:11 Ответить
треба просто відновити свої кордони...та викопати канал
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22.03.2022 21:19 Ответить
Треба демілітаризувати раzzію . Канава не допоможе .
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22.03.2022 21:24 Ответить
Шириною 100 км за рахунок їхньої території
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22.03.2022 21:56 Ответить
Нащо це нам? В нас своїх дебілів досхочу.
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22.03.2022 23:02 Ответить
я вже розбанений)))уря
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22.03.2022 21:30 Ответить
Вот взялись наконец-то за тик-токеров, которые снимают ВСУ... После трагедии в Киеве.

А когда будет ответственность за тех, кто вот так открывает рот?!

Потому что вот откроет рот здесь, а там погибнут люди из-за ФСБ!

Ума палата!
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22.03.2022 21:37 Ответить
І як можна перевірити та/або використовувати ту інформацію про літаки?
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22.03.2022 21:58 Ответить
 
 