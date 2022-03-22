Жители приграничных районов РФ помогают украинцам противостоять российской агрессии, - глава Сумской ОВА Живицкий

Масштабное вторжение российских войск в Украину продемонстрировало, что украинцы не будут встречать оккупантов "с цветами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил "Медузе" в интервью, опубликованном 22 марта.

"Сумская область – это полностью проукраинский регион. А война продемонстрировала, что даже те населенные пункты, где мы сомневались, оказались лояльны к Украине. Более того, до сих пор со стороны приграничных территорий России нам поступает информация о самолетах. То есть даже граждане России на пограничной территории нам помогают", – сказал он.



Глава обладминистрации отметил, что "в Сумской области самая длинная протяженность границы с Россией, 298 километров, и по всей границе произошло наступление" в первый день войны, 24 февраля. Он описал актуальную ситуацию в регионе.



"У нас есть несколько пограничных городов в оккупации, многие дороги и трассы контролируют российские военные. Но мы их "встречаем": на дорогах, на трассах, на местах ночлега по ним работает наша артиллерия, беспилотники Bayraktar", - пояснил Живицкий.

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