Жители приграничных районов РФ помогают украинцам противостоять российской агрессии, - глава Сумской ОВА Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Масштабное вторжение российских войск в Украину продемонстрировало, что украинцы не будут встречать оккупантов "с цветами".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил "Медузе" в интервью, опубликованном 22 марта.
"Сумская область – это полностью проукраинский регион. А война продемонстрировала, что даже те населенные пункты, где мы сомневались, оказались лояльны к Украине. Более того, до сих пор со стороны приграничных территорий России нам поступает информация о самолетах. То есть даже граждане России на пограничной территории нам помогают", – сказал он.
Глава обладминистрации отметил, что "в Сумской области самая длинная протяженность границы с Россией, 298 километров, и по всей границе произошло наступление" в первый день войны, 24 февраля. Он описал актуальную ситуацию в регионе.
"У нас есть несколько пограничных городов в оккупации, многие дороги и трассы контролируют российские военные. Но мы их "встречаем": на дорогах, на трассах, на местах ночлега по ним работает наша артиллерия, беспилотники Bayraktar", - пояснил Живицкий.
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І що це за дивні пошуки якогось балансу? Тут же не постять для балансу дані про загиблих етнічних українців - ось манкурт з армії орків, а ось і загиблий воїн ЗСУ. Бо це неприйнятно.
За останньою інформацією, до Криму привезли близько тисячі трупів російських військовослужбовців, які загинули на війні.
Кажуть, що близько п'яти тисяч військовослужбовців у Криму, яких збиралися відправляти на фронт, відмовляються їхати, посилаючись, що в їхніх контрактах це не було передбачено", - сказав М. Джемілєв.
Також депутат розповів, що у парниках кримських татар знаходять трупи російських солдатів.
"Можливо, це провокація, щоби розпочати погроми будинків кримських татар", - сказав Джемілєв.
Меджліс радить кримським татарам, яких призиває російський окупант, йти до в'язниці.
"Якщо вони все ж таки опиняться на війні - шукати першу ж можливість здатися у полон українській армії. Але останнім часом окупанти перестали брати до армії кримських татар.
Меджліс мобілізує всю нашу діаспору по всьому світу, організовує разом з українською діаспорою різноманітні акції, займається евакуацією жінок та дітей" - заявив Джемілєв. https://gazeta.ua/articles/krym/_u-krim-privezli-mertvih-rashistiv-tam-panika-dzhemilyev/1077640
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=w1uX_gbE_XE
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Это уже полуудобрение, а не свещезашкваренный шашлык из орков.
А когда будет ответственность за тех, кто вот так открывает рот?!
Потому что вот откроет рот здесь, а там погибнут люди из-за ФСБ!
Ума палата!