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Патріарх Варфоломій приїде до Польщі підтримати українських біженців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

варфоломій

Президент Польщі Анджей Дуда запросив відвідати країну Вселенського Патріарха Варфоломія, щоб благословити, розрадити та зміцнити біженців, що прибули після початку війни в Україні.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив представник Блаженнійшого Митрополита Епіфанія архієпископ Євстратій Зоря.

Так, за інформацією, що оприлюднив Зоря, Вселенський Патріархат повідомляє, що Президент Республіки Польща, Його Ексцеленція Анджей Дуда, офіційно запросив Його Всесвятість Вселенського Патріарха Варфоломія відвідати його батьківщину, "щоби благословити, розрадити та зміцнити незліченну кількість біженців, які опинилися в країні після початку війни в Україні".

"Його Всесвятість, отримавши також подібне запрошення від Предстоятеля Православної Церкви Польщі Блаженнійшого Митрополита Варшавського Сави, має намір прийняти його та відвідати там тимчасові притулки для біженців у супроводі Високопреосвященнійшого Старшого Митрополита Халкідонського Еммануїла та Великого синкелла отця Якова Крочака", - повідомив представник Митрополита.

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Автор: Роман Свиридович
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Поц лукавый, мог бы и должен был давно предать брательника кирюху анафеме
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23.03.2022 02:12 Відповісти
Це було б дуже добре, тим більше запрошення надійшло від президента Польщі, а також від від Предстоятеля Православної Церкви Польщі Митрополита Варшавського Сави, котрий поки що має промосковські позиції, хоч очолює незалежну церкву, але поки ще не оголосив визнання ПЦУ, дуже схоже на те, що саме в цей візит до Польщі Вселенського Патріарха Варфоломія, це може статись. І це може стати ще одною вагомою перемогою українців над московським режимом.
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23.03.2022 02:15 Відповісти
В Харьков лучше, больше пользы тогда
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23.03.2022 06:21 Відповісти
Да ну. Может ему автомат дать и на фронт.
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23.03.2022 11:54 Відповісти
Мужня, відповідальна людина. З величезною повагою відношусь до католиків, але зараз православну церкву очолює велика людина, а католицьку - щось незрозуміле.
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23.03.2022 11:32 Відповісти
 
 