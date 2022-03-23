УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6020 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії Війна
5 410 11
війна (56406) Держдума (675) Росія (47208) санкції (6842) США (14468)

США готують санкції проти більшості депутатів Держдуми РФ, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

госдума

Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції щодо більшості членів Державної Думи Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Wall Stree Journal із посиланням на джерела.

Про санкції щодо більш ніж 300 російських депутатів Байден має намір оголосити вже в четвер під час поїздки до Європи.

Як повідомлялося, Байден відвідає Брюссель, де візьме участь у самітах НАТО, ЄС та "сімки", а також відвідає Варшаву.

Також читайте: Французький нафтогазовий гігант Total оголосив про згортання своєї діяльності в Росії

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
замахав цей облізлий Леонід Ілліч Байден. Їм до сра...и його санкції
показати весь коментар
23.03.2022 02:49 Відповісти
Надо эту "украиноцентричность" в глотки всем псевдо "патриотам" позапихивать. Им блин все должны, и санкции вводить, и оружие на халяву, и еще некоторые вообще бред городят про то что "должны" вмешаться чуть ли не своими войсками. В страну которая не в НАТО, говорят, что нато должно зайти. Идиоты конченые на всю голову. Никто ничего нам не должен.

Если на кого то и надо "катить бочку" то только на нашу власть, потому что ******в дофигища перед войной.

А вот эти псевдо-патриоты, которые думают что им кто то что то должен, то на самом деле обычные малоросы, которые даже не воспринимают свою страну как суверенное государство, которое само за себя.

Это и видно по преЗЕденту, который чуть ли не притензии предьявляет нашим союзникам, которые делают в 1000 раз больше чем должны были.

Идиот.
показати весь коментар
23.03.2022 11:32 Відповісти
Майже всіх? А чому не ввсіх?
показати весь коментар
23.03.2022 03:30 Відповісти
Против Единой России и партии жирика ,
.
у депутатов имущества за рубежом на родню переписано прилично .
Там хутин 10 лет назад гонял их трошки и потому майно ( гостиницы, дома, предприятия) переписывали на родственников
показати весь коментар
23.03.2022 03:52 Відповісти
Санкціі вводили з 2014 року і шо тисячі західних підприємст працюють в параші оце такі санкціі заохлчувальні
показати весь коментар
23.03.2022 05:58 Відповісти
Щось сайт блокують.
показати весь коментар
23.03.2022 07:39 Відповісти
Щось сайт блокують.
показати весь коментар
23.03.2022 07:41 Відповісти
Це повний ппц! Це ж як - санкції ввели ще на початку війни, а тепер що - повторно? Чи їх і не вводили?!! То і тепер лиш балаканина!
показати весь коментар
23.03.2022 09:13 Відповісти
Це не по другому колу вже?
показати весь коментар
23.03.2022 09:37 Відповісти
США могут выторгововать у Венесуэли в обмен на снятие эмбарго ЗРК ТОР, БУК, С-300 и передать Украине, так же можно и с Ираном, хотя уже при желании можно так закрыть небо с помощью советских и росийских ЗРК которые стоят на вооружении и в Европе а это Греция, Турция, Болгария, Чехия. Словакия., Германия ( на складах), Финляндия ( на консервации) Венесуэла, Египет Алжир, Иран вообщем их куча и для такой страны как США это вообще не проблема, проблема в лени и трусости.
показати весь коментар
23.03.2022 11:20 Відповісти
Ну во первых США не обязана вводить санкции, во вторых они уже до сраки.
показати весь коментар
23.03.2022 11:26 Відповісти
 
 