США готують санкції проти більшості депутатів Держдуми РФ, - WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції щодо більшості членів Державної Думи Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Wall Stree Journal із посиланням на джерела.

Про санкції щодо більш ніж 300 російських депутатів Байден має намір оголосити вже в четвер під час поїздки до Європи.

Як повідомлялося, Байден відвідає Брюссель, де візьме участь у самітах НАТО, ЄС та "сімки", а також відвідає Варшаву.

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