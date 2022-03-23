США готують санкції проти більшості депутатів Держдуми РФ, - WSJ
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Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції щодо більшості членів Державної Думи Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Wall Stree Journal із посиланням на джерела.
Про санкції щодо більш ніж 300 російських депутатів Байден має намір оголосити вже в четвер під час поїздки до Європи.
Як повідомлялося, Байден відвідає Брюссель, де візьме участь у самітах НАТО, ЄС та "сімки", а також відвідає Варшаву.
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Если на кого то и надо "катить бочку" то только на нашу власть, потому что ******в дофигища перед войной.
А вот эти псевдо-патриоты, которые думают что им кто то что то должен, то на самом деле обычные малоросы, которые даже не воспринимают свою страну как суверенное государство, которое само за себя.
Это и видно по преЗЕденту, который чуть ли не притензии предьявляет нашим союзникам, которые делают в 1000 раз больше чем должны были.
Идиот.
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у депутатов имущества за рубежом на родню переписано прилично .
Там хутин 10 лет назад гонял их трошки и потому майно ( гостиницы, дома, предприятия) переписывали на родственников