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У Рубіжному російський снаряд влучив в багатоповерхівку, двоє дітей загинули

Новини Цензор.НЕТ Події

луганщина,гайдай,рубіжне

У Рубіжному снаряд російських окупантів влучив у багатоповерхівку - троє загиблих, двоє з них - діти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.

"Трагедія сталася увечері, коли армія РФ посилила обстріли. Близько 20:00 ворог вдарив по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі", - написав він.

Про трагедію також повідомляють і користувачі соцмереж, просячи допомогти поховати загиблих. 

У Рубіжному російський снаряд влучив в багатоповерхівку, двоє дітей загинули 01

Крім того, ввечері від вогню ворога загорілося підприємство і навчальний заклад в Рубіжному, рятувальники продовжували гасити полум’я на нафтопереробному заводі в Лисичанську.

Пожежі виникли у п’ятьох житлових будинках в Кремінній та у трьох в Рубіжному.

Зазначається, що останніми днями росіяни прицільно, майже безпомилково, б’ють по підприємствах.

Гайдай просить повідомляти в поліцію або військовим, якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника.

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Всі кацапьські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
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23.03.2022 08:46 Відповісти
 
 