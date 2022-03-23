В Рубежном российский снаряд попал в многоэтажку, двое детей погибли

В Рубежном снаряд российских оккупантов попал в многоэтажку – трое погибших, двое из них – дети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил в Телеграмме.

"Трагедия произошла вечером, когда армия РФ усилила обстрелы. Около 20.00 враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже", - написал он.

О трагедии также сообщают и пользователи соцсетей, прося помочь похоронить погибших.

Кроме того, вечером от огня врага загорелось предприятие и учебное заведение в Рубежном, спасатели продолжали гасить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.

Пожар возник в пяти жилых домах в Кременной и в трех в Рубежном.

Отмечается, что в последние дни россияне прицельно почти безошибочно бьют по предприятиям.

Гайдай просит сообщать в полицию или военным, если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика.