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Путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крым,крим

Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами Росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова з РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим "терористичним атакам".

"Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселилися до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах "втікачів" – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує в заручниках 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На першій зустрічі з Путіним питання окупованих Криму та Донбасу вирішити не вдасться, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
так пойдут через Украину с гордо понятыми белыми трусселями...СДАЁМСЮ!!!!
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23.03.2022 11:24
+21
Ахрєнєлі? Брасают Радную Гавань?
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23.03.2022 11:30
+16
Хорошо. С желтыми трусами.
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23.03.2022 11:45
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так пойдут через Украину с гордо понятыми белыми трусселями...СДАЁМСЮ!!!!
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23.03.2022 11:24 Відповісти
С белыми не получится.
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23.03.2022 11:38 Відповісти
Хорошо. С желтыми трусами.
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23.03.2022 11:45 Відповісти
Міст рваніть і все
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23.03.2022 11:27 Відповісти
да. и южное направление орков остановилось бы
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23.03.2022 11:37 Відповісти
Ахрєнєлі? Брасают Радную Гавань?
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23.03.2022 11:30 Відповісти
гОвень же
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23.03.2022 11:34 Відповісти
от би всі ті 600тис кацапів загнати на Кримський міст і підірвати з Української сторони, і хай тікають в свою парашу пішки по мосту
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23.03.2022 11:31 Відповісти
Ні, краще з двох боків підірвати...
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23.03.2022 11:54 Відповісти
A potom seredinu chtob nemuchilis... I ribkam podkormka...
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23.03.2022 12:06 Відповісти
Не можна. Риба може отруїтись....
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23.03.2022 15:04 Відповісти
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23.03.2022 11:33 Відповісти
згадався 2014 як ця вся наволоч волала пісні і орала кримНаш.
Приходить час !!!! Час приходить !!!
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23.03.2022 11:36 Відповісти
Як з Куби у США - човнами до росії!
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23.03.2022 11:36 Відповісти
аксёнова и константинова там оставьте, остальные вплавь, а этих двух ублюдков судить самым жестким судом. Правда и без них ублюдков на полуострове хватает.
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23.03.2022 11:38 Відповісти
Ось крисчан і даунбасців вообще не жалко, навіть меньше ніж кацапів!ЗРАДНИКИ.
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23.03.2022 11:38 Відповісти
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23.03.2022 11:42 Відповісти
Це пдло вже давно червей годує
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23.03.2022 12:16 Відповісти
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23.03.2022 11:43 Відповісти
вот тебе и вера в ***** и величие и прочие скрепы ...запахло жареными трупами ,крымские морги наполнились мертвечиной и истинные патриоты рашки , делая обсерашки - принялись усердно драпать
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23.03.2022 11:44 Відповісти
*********, как построил мост, так сам и рванёт...
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23.03.2022 11:45 Відповісти
И где ж теперь их всех хоронить? Разве что просто в море побросать, но рыбу жалко...
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23.03.2022 11:46 Відповісти
Мы еще увидим как они будут драться за места на последних уходящих из Крыма пароходах.
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23.03.2022 11:47 Відповісти
Мешканці тимчасово окупованого Криму починають тікати в Росію. За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, річ у тому, що вони бояться що їх відправлять на війну.
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23.03.2022 11:54 Відповісти
странно, есть инстинкт самосохранения, видимо "в рай" не хотят.
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23.03.2022 11:55 Відповісти
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23.03.2022 12:23 Відповісти
От це рашаловка! Яка велика! І більш надійна ніж ордло.
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23.03.2022 12:28 Відповісти
"Родная гавань" теперь сыграет с ними и в Цусиму, и в Варяг.
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23.03.2022 12:41 Відповісти
Крысы должны оставаться в банке..
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23.03.2022 13:41 Відповісти
 
 