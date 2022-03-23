У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів загинули двоє цивільних, - голова ОВА Кім

Унаслідок ворожих обстрілів уночі на середу в Миколаєві загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що мирні жителі загинули внаслідок влучення снаряда в житловий комплекс.

Крім того, в місті триває комплектація Сил територіальної оборони.

"Ми зареєстрували вісім перших батальйонів добровільної територіальної оборони, додатково до ТРО. ...Вісім поки що, ще підходять на реєстрацію, комплектуємо їх", - розповів Кім.

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Окремо Кім уточнив, що, за наявними даними, кримчани починають виїжджати в бік РФ.

"Судячи з усього, бояться. Що не може не тішити", - додав він.