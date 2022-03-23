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У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів загинули двоє цивільних, - голова ОВА Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок ворожих обстрілів уночі на середу в Миколаєві загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що мирні жителі загинули внаслідок влучення снаряда в житловий комплекс.

Крім того, в місті триває комплектація Сил територіальної оборони.

"Ми зареєстрували вісім перших батальйонів добровільної територіальної оборони, додатково до ТРО. ...Вісім поки що, ще підходять на реєстрацію, комплектуємо їх", - розповів Кім.

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Окремо Кім уточнив, що, за наявними даними, кримчани починають виїжджати в бік РФ.

"Судячи з усього, бояться. Що не може не тішити", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
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На россии очень много оккупантов закапывают в землю.ВСУ утилизируют захватчиков.
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=7uJsl8W3uUo

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23.03.2022 11:34 Відповісти
 
 