ЄС схвалив угоду з Києвом про надання Україні таємної інформації
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Євросоюз затвердив угоду з Україною про надання Києву таємної інформації, зокрема супутникових знімків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"ЄС затвердив угоду з Україною, яка дасть змогу блоку ділитися з Києвом таємною інформацією, такою як супутникові знімки", - йдеться в повідомленні.
"Спочатку угода діятиме впродовж одного року й може бути продовжена", - зазначено далі.
Як зазначається, постпредів ЄС у вівторок поінформували про відповідну угоду.
Топ коментарі
+14 radeon
показати весь коментар23.03.2022 13:25
+8 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар23.03.2022 13:35
+6 Шимус
показати весь коментар23.03.2022 13:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
2021.05.02 Председатель Офиса Зеленского Андрей Ермак был идентифицирован разведывательной службой Великобритании МИ-6 как российский агент, о чем она якобы сообщила Зеленскому в октябре 2020 года. Об этом пишет в своей статье для журнала Foreign Policy Сурия Эванс- Притчард Джаянти - американская експертка по международной энергетической политики, специализирующаяся на Восточной Европе. https://uaport.net/news/ua/t/2105/02/29917413
У Ермака тесные связи с Россией и это опасно для Украины - евродепутат
12 ноября, 2021 Евродепутат, член Комитета по иностранным делам Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что США запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому делиться информацией о закрытии «каналов Медведчука» с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком из-за тесных связей последнего с Россией. https://zn.ua/POLITICS/ermak-imeet-tesnye-svjazi-s-rossiej-i-eto-opasno-dlja-ukrainy-evrodeputat.html
Разведка предупреждала Зеленского о связях Ермака с Россией
"Представители внешней разведки Украины сразу после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе в сфере бизнес, Ермака с российским окружением, в том числе - с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации. Через несколько дней эти работники были уволены из внешней разведки. https://zn.ua/POLITICS/razvedka-preduprezhdala-zelenskogo-i-svyazyah-ermaka-s-rossiey-lucenko-357408_.html
Шеф разведки Британии предупредил Зеленского об утечках информации в его окружении - ZN
По данным источника, на закрытой встрече главой МИ-6 обсуждались три основные темы:
- атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;
- окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента.
Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского, поскольку британцы видят, как "уплывает информация из Украины". https://news.liga.net/politics/news/shef-razvedki-britanii-predupredil-zelenskogo-ob-utechkah-informatsii-smi
Щоб ці ОПшні курви Ху*лу не зливала таємну інформацію, бо ФСБшні агенти з
офісу простих рішень , тобто взяли і продали як Свати у МордорОП Єрмака нікуди не ділися!