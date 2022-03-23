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ЄС схвалив угоду з Києвом про надання Україні таємної інформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс,євросоюз

Євросоюз затвердив угоду з Україною про надання Києву таємної інформації, зокрема супутникових знімків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ЄС затвердив угоду з Україною, яка дасть змогу блоку ділитися з Києвом таємною інформацією, такою як супутникові знімки", - йдеться в повідомленні.

"Спочатку угода діятиме впродовж одного року й може бути продовжена", - зазначено далі.

Як зазначається, постпредів ЄС у вівторок поінформували про відповідну угоду.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Дерьмак і Ко готові передавати далі секретну інфу
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23.03.2022 13:25
+8
Ще є Татаров, Демченко й пару яких ми не чули.
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23.03.2022 13:35
+6
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23.03.2022 13:25
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Дерьмак і Ко готові передавати далі секретну інфу
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23.03.2022 13:25 Відповісти
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23.03.2022 13:25 Відповісти
гарна новина
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23.03.2022 13:25 Відповісти
І дуже "своєчасно". Лише через місяць війни.
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23.03.2022 15:42 Відповісти
Кроти в ОПі відразу відправлять інфу до *****.
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23.03.2022 13:32 Відповісти
Давайте информацию напрямую Ермаку .
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23.03.2022 13:32 Відповісти
Ще є Татаров, Демченко й пару яких ми не чули.
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23.03.2022 13:35 Відповісти
Бачиться, що вже давно передають. Аби не Єрмаку, а напряму військовим.
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23.03.2022 13:51 Відповісти
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23.03.2022 15:49 Відповісти
Разведка Великобритании идентифицировала Андрея Ермака как агента РФ (1)
2021.05.02 Председатель Офиса Зеленского Андрей Ермак был идентифицирован разведывательной службой Великобритании МИ-6 как российский агент, о чем она якобы сообщила Зеленскому в октябре 2020 года. Об этом пишет в своей статье для журнала Foreign Policy Сурия Эванс- Притчард Джаянти - американская експертка по международной энергетической политики, специализирующаяся на Восточной Европе. https://uaport.net/news/ua/t/2105/02/29917413

У Ермака тесные связи с Россией и это опасно для Украины - евродепутат
12 ноября, 2021 Евродепутат, член Комитета по иностранным делам Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что США запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому делиться информацией о закрытии «каналов Медведчука» с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком из-за тесных связей последнего с Россией. https://zn.ua/POLITICS/ermak-imeet-tesnye-svjazi-s-rossiej-i-eto-opasno-dlja-ukrainy-evrodeputat.html

Разведка предупреждала Зеленского о связях Ермака с Россией
"Представители внешней разведки Украины сразу после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе в сфере бизнес, Ермака с российским окружением, в том числе - с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации. Через несколько дней эти работники были уволены из внешней разведки. https://zn.ua/POLITICS/razvedka-preduprezhdala-zelenskogo-i-svyazyah-ermaka-s-rossiey-lucenko-357408_.html

Шеф разведки Британии предупредил Зеленского об утечках информации в его окружении - ZN
По данным источника, на закрытой встрече главой МИ-6 обсуждались три основные темы:

- атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;
- окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента.
Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского, поскольку британцы видят, как "уплывает информация из Украины". https://news.liga.net/politics/news/shef-razvedki-britanii-predupredil-zelenskogo-ob-utechkah-informatsii-smi
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23.03.2022 15:54 Відповісти
Український артилеристи аплодують!
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23.03.2022 14:00 Відповісти
Тільки треба враховувати, що якщо ця таємна інформація потрапить на Банкову, то вона одразу перестане бути таємною для рашистів
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23.03.2022 14:02 Відповісти
Операцію з вагнерівцями Лукашенку злили, відпоідальність ніхто не поніс(
Щоб ці ОПшні курви Ху*лу не зливала таємну інформацію, бо ФСБшні агенти з офісу простих рішень , тобто взяли і продали як Свати у Мордор ОП Єрмака нікуди не ділися!
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23.03.2022 14:03 Відповісти
Висралося
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23.03.2022 15:32 Відповісти
 
 