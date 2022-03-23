РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15443 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
11 173 16
соглашение (1141) Украина (44298) секретная информация (53) Евросоюз (15877)

ЕС одобрил соглашение с Киевом о предоставлении Украине секретной информации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єс,євросоюз

Евросоюз утвердил соглашение с Украиной о предоставлении Киеву тайной информации, в том числе спутниковых снимков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом тайной информацией, такой как спутниковые снимки", - говорится в сообщении.

"Сначала соглашение будет действовать в течение одного года и может быть продлено", - указано далее.

Как отмечается, постпреды ЕС во вторник проинформировали о соответствующем соглашении.

Читайте: ЕС постарается как можно быстрее избавиться от энергозависимости от РФ, - Шольц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Дерьмак і Ко готові передавати далі секретну інфу
показать весь комментарий
23.03.2022 13:25
+8
Ще є Татаров, Демченко й пару яких ми не чули.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:35
+6
показать весь комментарий
23.03.2022 13:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дерьмак і Ко готові передавати далі секретну інфу
показать весь комментарий
23.03.2022 13:25 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 13:25 Ответить
гарна новина
показать весь комментарий
23.03.2022 13:25 Ответить
І дуже "своєчасно". Лише через місяць війни.
показать весь комментарий
23.03.2022 15:42 Ответить
Кроти в ОПі відразу відправлять інфу до *****.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:32 Ответить
Давайте информацию напрямую Ермаку .
показать весь комментарий
23.03.2022 13:32 Ответить
Ще є Татаров, Демченко й пару яких ми не чули.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:35 Ответить
Бачиться, що вже давно передають. Аби не Єрмаку, а напряму військовим.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:51 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 15:49 Ответить
Разведка Великобритании идентифицировала Андрея Ермака как агента РФ (1)
2021.05.02 Председатель Офиса Зеленского Андрей Ермак был идентифицирован разведывательной службой Великобритании МИ-6 как российский агент, о чем она якобы сообщила Зеленскому в октябре 2020 года. Об этом пишет в своей статье для журнала Foreign Policy Сурия Эванс- Притчард Джаянти - американская експертка по международной энергетической политики, специализирующаяся на Восточной Европе. https://uaport.net/news/ua/t/2105/02/29917413

У Ермака тесные связи с Россией и это опасно для Украины - евродепутат
12 ноября, 2021 Евродепутат, член Комитета по иностранным делам Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что США запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому делиться информацией о закрытии «каналов Медведчука» с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком из-за тесных связей последнего с Россией. https://zn.ua/POLITICS/ermak-imeet-tesnye-svjazi-s-rossiej-i-eto-opasno-dlja-ukrainy-evrodeputat.html

Разведка предупреждала Зеленского о связях Ермака с Россией
"Представители внешней разведки Украины сразу после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе в сфере бизнес, Ермака с российским окружением, в том числе - с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации. Через несколько дней эти работники были уволены из внешней разведки. https://zn.ua/POLITICS/razvedka-preduprezhdala-zelenskogo-i-svyazyah-ermaka-s-rossiey-lucenko-357408_.html

Шеф разведки Британии предупредил Зеленского об утечках информации в его окружении - ZN
По данным источника, на закрытой встрече главой МИ-6 обсуждались три основные темы:

- атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;
- окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента.
Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского, поскольку британцы видят, как "уплывает информация из Украины". https://news.liga.net/politics/news/shef-razvedki-britanii-predupredil-zelenskogo-ob-utechkah-informatsii-smi
показать весь комментарий
23.03.2022 15:54 Ответить
Український артилеристи аплодують!
показать весь комментарий
23.03.2022 14:00 Ответить
Тільки треба враховувати, що якщо ця таємна інформація потрапить на Банкову, то вона одразу перестане бути таємною для рашистів
показать весь комментарий
23.03.2022 14:02 Ответить
Операцію з вагнерівцями Лукашенку злили, відпоідальність ніхто не поніс(
Щоб ці ОПшні курви Ху*лу не зливала таємну інформацію, бо ФСБшні агенти з офісу простих рішень , тобто взяли і продали як Свати у Мордор ОП Єрмака нікуди не ділися!
показать весь комментарий
23.03.2022 14:03 Ответить
Висралося
показать весь комментарий
23.03.2022 15:32 Ответить
 
 