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ЕС постарается как можно быстрее избавиться от энергозависимости от РФ, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Евросоюз будет прилагать максимум усилий для того, чтобы избавиться от энергетической зависимости от РФ, но пока не может позволить себе полностью от нее отказаться.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В том, что касается введения эмбарго на импорт энергоносителей, позиция ФРГ, по словам ее канцлера, "не изменилась", и такова же, по его словам, позиция "очень многих" других стран, зависимых от импорта российских углей , нефти и газа даже больше, чем ФРГ.

Впрочем, добавил Шольц, было принято решение как можно быстрее избавиться от зависимости от российских энергоносителей, для чего нужно построить инфраструктуру и заключить договоры с поставщиками. Итак, если удастся достичь диверсификации очень быстро, эффект наступит автоматически".

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Топ комментарии
+13
Шлюха німецька.
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22.03.2022 19:26
+12
Задним умом Германия крепка
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22.03.2022 19:26
+11
зарікалась свиня гівна не їсти
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22.03.2022 19:27
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Задним умом Германия крепка
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22.03.2022 19:26 Ответить
Шлюха німецька.
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22.03.2022 19:26 Ответить
шльондра*
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22.03.2022 19:27 Ответить
А як же сп2?
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22.03.2022 19:27 Ответить
То всьо. Закрите питання. Тупо труба пуста валяється й все.
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22.03.2022 19:28 Ответить
Погоджуюсь, поставити подрібнювати як в раковині і най стрибають ))
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26.03.2022 21:15 Ответить
Це поки що єдиний спосіб москалям потрапити в Європу, якщо доповзуть, звісно.
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22.03.2022 20:08 Ответить
зарікалась свиня гівна не їсти
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22.03.2022 19:27 Ответить
Схоже Шольцу путін мало відвалив і той втратив надію на додатковий бонус.
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22.03.2022 19:27 Ответить
А як же сп2?
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22.03.2022 19:27 Ответить
утонул и лежит на дне морском он никого не трогает и его тоже
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22.03.2022 19:31 Ответить
передайте фрицу,шо в новую нату мы ему билет забаним..
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22.03.2022 19:28 Ответить
с макароном вкупе...
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22.03.2022 19:31 Ответить
и ******* нужно не забыть
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22.03.2022 19:32 Ответить
Ми дуже хочем срати ...але ще не готові до цього...шукаємо відповідний унітаз...
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22.03.2022 19:30 Ответить
шольц точно шалава
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22.03.2022 19:36 Ответить
а що там фури з допомогою Фуйлу??
стоять на польському кордоні!!
Звичайні люди роблять те що повинен робити уряд німетчини..
Чи фуфлі дорожчі??
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22.03.2022 19:36 Ответить
Акції індексу DAX провідних німецьких компаній упали на початку війни на 25%, і це сталося 8 березня. Від того часу ЄС та США ввели багато санкцій , частково відключили банки РФ свіфт, дехто відмовився від нафти РФ, заарештували майно деяких російських олігархів, відмовили нам у закриття неба, від того часу індекс DAX виріс на 15%... а тепер подумайте самі чому...
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22.03.2022 19:37 Ответить
може хто підкаже шольца інстаграм, файсбук і т д ?
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22.03.2022 19:37 Ответить
Тобто "багато-багато" країн офіційно підтверджують що являються країнами-спонсорами терористів?!
Браво...
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22.03.2022 19:39 Ответить
Нахрена было металлоломом загрязнять Балтийское море?
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22.03.2022 19:39 Ответить
Вот проститут. Каждый день х*уйло несколько миллиардов на войну получает
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22.03.2022 19:49 Ответить
Все що вас турбує...*****
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22.03.2022 20:16 Ответить
 
 