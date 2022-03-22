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ЄС намагатиметься якнайшвидше позбутися енергозалежності від РФ, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Євросоюз докладатиме максимум зусиль для того, щоб позбутися енергетичної залежності від РФ, але наразі не може дозволити собі повністю від неї відмовитися.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У тому, що стосується запровадження ембарго на імпорт енергоносіїв, позиція ФРН, за словами її канцлера, "не змінилася", і такою ж є, за його словами, позиція "дуже-дуже багатьох" інших країн, які є залежними від імпорту російських вугілля, нафти та газу навіть більше, ніж ФРН.

Втім, додав Шольц, було прийнято рішення якнайшвидше позбавитися залежності від російських енергоносіїв, для чого потрібно побудувати інфраструктуру та укласти договори з постачальниками. Отже, якщо вдасться досягти диверсифікації дуже швидко, "ефект настане автоматично".

Також читайте: США мають докази того, що війська РФ умисно обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, - CNN

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Шлюха німецька.
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22.03.2022 19:26
+12
Задним умом Германия крепка
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22.03.2022 19:26
+11
зарікалась свиня гівна не їсти
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22.03.2022 19:27
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Задним умом Германия крепка
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22.03.2022 19:26 Відповісти
Шлюха німецька.
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22.03.2022 19:26 Відповісти
шльондра*
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22.03.2022 19:27 Відповісти
А як же сп2?
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22.03.2022 19:27 Відповісти
То всьо. Закрите питання. Тупо труба пуста валяється й все.
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22.03.2022 19:28 Відповісти
Погоджуюсь, поставити подрібнювати як в раковині і най стрибають ))
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26.03.2022 21:15 Відповісти
Це поки що єдиний спосіб москалям потрапити в Європу, якщо доповзуть, звісно.
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22.03.2022 20:08 Відповісти
зарікалась свиня гівна не їсти
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22.03.2022 19:27 Відповісти
Схоже Шольцу путін мало відвалив і той втратив надію на додатковий бонус.
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22.03.2022 19:27 Відповісти
А як же сп2?
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22.03.2022 19:27 Відповісти
утонул и лежит на дне морском он никого не трогает и его тоже
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22.03.2022 19:31 Відповісти
передайте фрицу,шо в новую нату мы ему билет забаним..
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22.03.2022 19:28 Відповісти
с макароном вкупе...
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22.03.2022 19:31 Відповісти
и ******* нужно не забыть
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22.03.2022 19:32 Відповісти
Ми дуже хочем срати ...але ще не готові до цього...шукаємо відповідний унітаз...
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22.03.2022 19:30 Відповісти
шольц точно шалава
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22.03.2022 19:36 Відповісти
а що там фури з допомогою Фуйлу??
стоять на польському кордоні!!
Звичайні люди роблять те що повинен робити уряд німетчини..
Чи фуфлі дорожчі??
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22.03.2022 19:36 Відповісти
Акції індексу DAX провідних німецьких компаній упали на початку війни на 25%, і це сталося 8 березня. Від того часу ЄС та США ввели багато санкцій , частково відключили банки РФ свіфт, дехто відмовився від нафти РФ, заарештували майно деяких російських олігархів, відмовили нам у закриття неба, від того часу індекс DAX виріс на 15%... а тепер подумайте самі чому...
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22.03.2022 19:37 Відповісти
може хто підкаже шольца інстаграм, файсбук і т д ?
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22.03.2022 19:37 Відповісти
Тобто "багато-багато" країн офіційно підтверджують що являються країнами-спонсорами терористів?!
Браво...
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22.03.2022 19:39 Відповісти
Нахрена было металлоломом загрязнять Балтийское море?
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22.03.2022 19:39 Відповісти
Вот проститут. Каждый день х*уйло несколько миллиардов на войну получает
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22.03.2022 19:49 Відповісти
Все що вас турбує...*****
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22.03.2022 20:16 Відповісти
 
 