Ірпінь, Буча, Гостомель - в кільці українських військових

Захисники України взяли в кільце населені пункти Ірпінь, Буча та Гостомель у Київській області.

Про це повідомила Бучанська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога. Постійно тривають бої на Житомирській трасі.

Зазначається, що багато сіл захоплені, що наближає гуманітарну катастрофу. Важка ситуація з продуктами, медикаментами, гігієнічними товарами та дитячим харчуванням у Клавдієво-Тарасові, Северинівці, Березівці та Миколаївці.

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Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мірча, Тальське Бородянської громади захоплені окупантами. Ці села перебувають без зв’язку. Російські загарбники вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, мародерять, відстрілюють собак, а худобу ріжуть на м’ясо.

У Немішаївській громаді немає світла, газу, зв’язку, люди потребують продуктів, води, медикаментів. Жителі хочуть евакуюватись. Ворог на цій території окопується.