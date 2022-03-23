Ірпінь, Буча, Гостомель - в кільці українських військових
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Захисники України взяли в кільце населені пункти Ірпінь, Буча та Гостомель у Київській області.
Про це повідомила Бучанська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", - йдеться у повідомленні.
Тим часом Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога. Постійно тривають бої на Житомирській трасі.
Зазначається, що багато сіл захоплені, що наближає гуманітарну катастрофу. Важка ситуація з продуктами, медикаментами, гігієнічними товарами та дитячим харчуванням у Клавдієво-Тарасові, Северинівці, Березівці та Миколаївці.
Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мірча, Тальське Бородянської громади захоплені окупантами. Ці села перебувають без зв’язку. Російські загарбники вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, мародерять, відстрілюють собак, а худобу ріжуть на м’ясо.
У Немішаївській громаді немає світла, газу, зв’язку, люди потребують продуктів, води, медикаментів. Жителі хочуть евакуюватись. Ворог на цій території окопується.
Будь ласка, зачекайте...
ніт !
це - казанчик для пекла
щоб вони потім розповідали про "Гастамєлский котьол"
Ці слова розкривають тебе як кирзового кацапа.
Нельзя ими осквернять украинскую землю.
Думаю, что местная ТрО, будет их зубами грызть.
. . в плену пригодится
https://www.youtube.com/watch?v=RYb9qn2fHaY&list=LLe82xpnl2s7TmZSvGaf01Ig&index=2
Слава Україні
Вдалого полювання.