УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16304 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
58 254 80
війна (56406) Ірпінь (320) Київська область (3131) Буча (498) Гостомель (110)

Ірпінь, Буча, Гостомель - в кільці українських військових

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Захисники України взяли в кільце населені пункти Ірпінь, Буча та Гостомель у Київській області.

Про це повідомила Бучанська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога. Постійно тривають бої на Житомирській трасі.

Зазначається, що багато сіл захоплені, що наближає гуманітарну катастрофу. Важка ситуація з продуктами, медикаментами, гігієнічними товарами та дитячим харчуванням у Клавдієво-Тарасові, Северинівці, Березівці та Миколаївці.

Дивіться: По околиці Києва вночі вдарили забороненими фосфорними бомбами, - мер Ірпеня Маркушин. ФОТО

Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мірча, Тальське Бородянської громади захоплені окупантами. Ці села перебувають без зв’язку. Російські загарбники вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, мародерять, відстрілюють собак, а худобу ріжуть на м’ясо.

У Немішаївській громаді немає світла, газу, зв’язку, люди потребують продуктів, води, медикаментів. Жителі хочуть евакуюватись. Ворог на цій території окопується.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+112
Гасіть кацапів, хлоці! Слава ЗСУ!!
показати весь коментар
23.03.2022 14:04
+95
Тварей ватных в плен не брать ,только СМЕРТЬ !
показати весь коментар
23.03.2022 14:05
+92
Удачи парням, чтобы всю нечисть утилизировали.
показати весь коментар
23.03.2022 14:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гасіть кацапів, хлоці! Слава ЗСУ!!
показати весь коментар
23.03.2022 14:04 Відповісти
це котьол ?
ніт !

це - казанчик для пекла
показати весь коментар
23.03.2022 14:15 Відповісти
Удачи парням, чтобы всю нечисть утилизировали.
показати весь коментар
23.03.2022 14:04 Відповісти
Тварей ватных в плен не брать ,только СМЕРТЬ !
показати весь коментар
23.03.2022 14:05 Відповісти
Пленные нужны для обмена.
показати весь коментар
23.03.2022 14:08 Відповісти
Это не солдаты на обмен. Это насильники, убийцы и мародеры, им только смерть, без суда и следствия
показати весь коментар
23.03.2022 14:13 Відповісти
ти певен що хло буде їх міняти ?
щоб вони потім розповідали про "Гастамєлский котьол"
показати весь коментар
23.03.2022 14:17 Відповісти
Вже достатньо є.
показати весь коментар
23.03.2022 14:13 Відповісти
Вже і так набрали
показати весь коментар
23.03.2022 14:14 Відповісти
Марадеров, насмльнико, грабителей можно и не брать
показати весь коментар
23.03.2022 14:14 Відповісти
по схемі 1 до 10? ти будеш тих 10 годувати?
показати весь коментар
23.03.2022 14:19 Відповісти
ХОЧУ бачити тисячну колону полонених
показати весь коментар
23.03.2022 14:13 Відповісти
и по Хрещатику на 9 провести
показати весь коментар
23.03.2022 14:21 Відповісти
Они ведь так хотели!
показати весь коментар
23.03.2022 14:22 Відповісти
Только в рефрижераторе!
показати весь коментар
23.03.2022 17:06 Відповісти
мене би задовільнив і величезний скотомогильник.
показати весь коментар
23.03.2022 14:23 Відповісти
Мухопитомник
показати весь коментар
23.03.2022 14:50 Відповісти
засипати вапном негашеним.
показати весь коментар
23.03.2022 14:51 Відповісти
чекаю на котел
показати весь коментар
23.03.2022 14:07 Відповісти
Оточення це і є котел.
показати весь коментар
23.03.2022 14:15 Відповісти
Где не смотрел - "котла" - нет, есть оперативное окружение, с простреливающейся единственной дорогой на север.
показати весь коментар
23.03.2022 15:12 Відповісти
Окружить, отрезать от снабжения и уничтожить. Не выпускать из окружения. Пусть или сложат оружие, или умирают. Слава Украине!
показати весь коментар
23.03.2022 14:07 Відповісти
Война позиционная. Пусть сами делают шаги по деблакации, их на это ловить нужно. Ну и утюжить артиллерией, там где можно.
показати весь коментар
23.03.2022 14:40 Відповісти
Бучанській міській раді як першоджерелу військової інформації варто стулити пельку. Вони вже вішали на камеру прапор над міськрадою, в той час як практично весь населений пункт був непідконтрольний. Саме після цього і почалась жесть (свідчення місцевих мешканців).
показати весь коментар
23.03.2022 14:07 Відповісти
підтримую..оце шапкозакидання то взагалі ідіотизм повний..ворог практично знає наші подальші дії..і так само вони не такі дурні а вчаться
показати весь коментар
23.03.2022 14:12 Відповісти
так, джерело таке собі? І звідки у нього взагалі інформація?
показати весь коментар
23.03.2022 14:19 Відповісти
Нехай Бог Вам допомагає!
показати весь коментар
23.03.2022 14:08 Відповісти
Там ще до кільця як до неба рачки. Огневе артелерійське там є кільце тобто з трьох сторін можни краить артою. Алеж 30 км з севера все іхне від Бучі таж сама Бородянка в руках акупанта.
показати весь коментар
23.03.2022 14:08 Відповісти
"Алеж 30 км з севера"
Ці слова розкривають тебе як кирзового кацапа.
показати весь коментар
23.03.2022 14:18 Відповісти
Свежачок зарегистрированный)
показати весь коментар
23.03.2022 14:33 Відповісти
Це той бот, який пише величезні "аналітичні" коментарі на військову тему.
показати весь коментар
23.03.2022 15:50 Відповісти
Ви ще скажіть, що боєць ЗСУ озброєний ледве не цибулею та стрілами, а хутро бригади укомплектовані на 5%, і тому в них нема сечі влаштувати казан ворогові.
показати весь коментар
23.03.2022 17:59 Відповісти
Херсон окружайте, русня туда уже рубли завезли
показати весь коментар
23.03.2022 14:09 Відповісти
Хорошая бумага чтоб подтераться)
показати весь коментар
23.03.2022 14:21 Відповісти
к Херсону уже подбирается наши, красным обведено что освободили за последние пару дней
показати весь коментар
23.03.2022 14:26 Відповісти
Что за источник?
показати весь коментар
23.03.2022 17:28 Відповісти
deep state ukraine map
показати весь коментар
23.03.2022 18:37 Відповісти
Це здається саме ті рашистські мразі на яких скаржилися жінки нещодавно в новинах.
показати весь коментар
23.03.2022 14:10 Відповісти
ше вчора було зрозуміло..бо відрізали від Макарова..але територія велика..для кільця...просто отбрізали від тилів
показати весь коментар
23.03.2022 14:10 Відповісти
Одно плохо, что лишнехромосомные с боярышником загадят нашу землю своими дохлыми тушками.
показати весь коментар
23.03.2022 14:11 Відповісти
Это да, я уже говорил что места их захоронения нужно чётко фиксировать, чтоб после войны вырыть и либо сжечь либо отправить в оркостан.
Нельзя ими осквернять украинскую землю.
показати весь коментар
23.03.2022 16:49 Відповісти
При зачистки окруженной территории, убийц, мародёров и насильников, в плен не брать. Нет смысла ждать судебного процесса, и кормить этих мразей.
Думаю, что местная ТрО, будет их зубами грызть.
показати весь коментар
23.03.2022 14:11 Відповісти
Там так і роблять: https://censor.net/ua/blogs/3327792/dike_pole
показати весь коментар
23.03.2022 14:37 Відповісти
Кацапи там, або безпосередні мародери та вбивці цивільних, або жеруть награбоване та не виявляють ніякого співчуття до населення. Тому ЗНИЩУВАТИ ВСІХ буде правильно. Перефразуючи слова одного католицького єпіскопа, "вбивайте всіх кацапів, а Кобзон на тому світі розбереться, чи є там хороші москалі"
показати весь коментар
23.03.2022 14:11 Відповісти
В полон не брати !!!!!!!!!!!!!!!! Давити гниду кацапську !!!!
показати весь коментар
23.03.2022 14:14 Відповісти
Нет!!! Брать в плен и на опознание! Кого узнают как насильников и мародеров - повесить публично.
показати весь коментар
23.03.2022 15:58 Відповісти
100. Публичное ублюдков, на видео камеру
показати весь коментар
23.03.2022 16:17 Відповісти
А если он убили жертву? Понять и простить? Они свой выбор сделали 24 февраля.
показати весь коментар
23.03.2022 17:08 Відповісти
Не если, а уже убили. И есть спасшиеся свидетели этой банды.
показати весь коментар
23.03.2022 17:51 Відповісти
побіжать на Красятичі
показати весь коментар
23.03.2022 14:15 Відповісти
пора тундре - мову изучать
. . в плену пригодится
показати весь коментар
23.03.2022 14:15 Відповісти
Истребить до ноги окупантов попавших в котел.
показати весь коментар
23.03.2022 14:15 Відповісти
підсмажте їх там добряче!
показати весь коментар
23.03.2022 14:16 Відповісти
Хто здався - легка смерть, хто здався з вистріляними ************ - на вибір місцевого населення, яке постраждало, жінок, які були згвалтовані.
показати весь коментар
23.03.2022 14:17 Відповісти
3,14.... А далі знаєте)))) Оце добре, синку, оце так добре!!!
показати весь коментар
23.03.2022 14:18 Відповісти
в плен не брать
показати весь коментар
23.03.2022 14:18 Відповісти
Ми вас всіх уб'єм!

https://www.youtube.com/watch?v=RYb9qn2fHaY&list=LLe82xpnl2s7TmZSvGaf01Ig&index=2
показати весь коментар
23.03.2022 14:25 Відповісти
да !!! єто шедевр !!!
показати весь коментар
23.03.2022 18:56 Відповісти
Кацапчики любили ещё со времён Илловайска дрочить на "котлы". Пусть теперь подрочат,мрази. Всех в ад.
показати весь коментар
23.03.2022 14:26 Відповісти
не випускати жодного кацапи,класти їх всіх там,ніяких коридорів або коридор і захерачити їх всіх в ньому.
показати весь коментар
23.03.2022 14:37 Відповісти
Не те джерело, щоб вже радіти, але якщо щось вийде, то це може бути переломним моментом війни
показати весь коментар
23.03.2022 14:40 Відповісти
У орков сжалось заднее кольцо...
показати весь коментар
23.03.2022 14:43 Відповісти
WOW!Вот и рашисты следят в котле ..Уничтожить их надо ..до последнего.
показати весь коментар
23.03.2022 15:03 Відповісти
а теперь разведдроны в воздух и по пяхоте осколочно- фугасными и минами со всех стволов, 24\7, с перерывом на обед!!!)), ух и сафари бы получилось, не хуже кенийского на антилоп!)))
показати весь коментар
23.03.2022 15:05 Відповісти
Побійтеся Бога - антилопи то Божі створіння, такі гарні, невинні. Не порівнюйте їх з кацапськими покидьками. Швидше це буде схоже не на сафарі, а на знищення закумарених тарганів або на прибирання колорадських жуків.
показати весь коментар
23.03.2022 16:03 Відповісти
дустом не получится, конвенционное все таки оружие!))..а вот способом сафари на дичь, в данном случае болотную-в аккурат!!!)))..и охотникам в радость и миру загляденье!))..
показати весь коментар
23.03.2022 18:27 Відповісти
Коли настане час що ми спочатку щось завершуємо а потім говоримо про результат, ви забули про Іловайськ, Бучанська міська рада окупована з перших днів війни нею не була забезпечена підготовка ТРО міста як і сусіднього Гостомеля зато постити незрозуміло що в нас багато спеціалістів. Залиште коментувати військові справи військовим
Слава Україні
показати весь коментар
23.03.2022 15:07 Відповісти
Повідомляють, що москалі організували курси іноземної мови й активно вчать слово "паляниця".
показати весь коментар
23.03.2022 15:37 Відповісти
Z Вооружённых сил Российской Федерации мы лишили возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери» спецоперация по защите Донбассе «продвигается с учётом ранее установленного замысла, согласно установленному графику и плану». Z
показати весь коментар
23.03.2022 15:59 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі !!!
Вдалого полювання.
показати весь коментар
23.03.2022 16:15 Відповісти
За Иловайск !!! Не выпускать никого !
показати весь коментар
23.03.2022 16:27 Відповісти
Я бы для мародеров подготовил отравленную еду
показати весь коментар
23.03.2022 16:40 Відповісти
Из других источников подтверждается, таки да, взяты в кольцо и перемалываются нашей артиллерией.
показати весь коментар
23.03.2022 16:51 Відповісти
А Чернігів стає другим Маріуролем, теж їх просто кинемо?
показати весь коментар
23.03.2022 17:27 Відповісти
ברוך השם . Слава Богу , он услышал наши молитвы Смерть русне , за Иловайск и Дебальцево Они в 14-15 думали , что они крутые , а у ВСУ просто были связаны руки
показати весь коментар
23.03.2022 17:41 Відповісти
Ким були зв'язані, головнокомандуючим?
показати весь коментар
23.03.2022 19:37 Відповісти
Боже допоможи!
показати весь коментар
23.03.2022 18:37 Відповісти
Відправте туди Олега Ляшка, нехай тих скотиняк провчить. Більше не прийдуть.
показати весь коментар
23.03.2022 19:07 Відповісти
 
 