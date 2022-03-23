Ирпень, Буча, Гостомель – в кольце украинских военных
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины взяли в кольцо населённые пункты Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.
Об этом сообщили в Бучанском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.
Тем временем Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады остаются под постоянным обстрелом врага. Постоянно продолжаются бои на Житомирской трассе.
Отмечается, что многие села захвачены, и это приближает гуманитарную катастрофу. Трудная ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием в Клавдиево-Тарасове, Севериновке, Березовке и Николаевке.
Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской громады захвачены оккупантами. Эти села находятся без связи. Российские захватчики врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, мародерят, отстреливают собак, а скот режут на мясо.
В Немишаевской громаде нет света, газа, связи, люди нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Жители хотят эвакуироваться. Враг на этой территории окапывается.
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ніт !
це - казанчик для пекла
щоб вони потім розповідали про "Гастамєлский котьол"
Ці слова розкривають тебе як кирзового кацапа.
Нельзя ими осквернять украинскую землю.
Думаю, что местная ТрО, будет их зубами грызть.
. . в плену пригодится
https://www.youtube.com/watch?v=RYb9qn2fHaY&list=LLe82xpnl2s7TmZSvGaf01Ig&index=2
Слава Україні
Вдалого полювання.