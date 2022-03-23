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война (46763) Ирпень (360) Киевская область (3537) Буча (429) Гостомель (90)

Ирпень, Буча, Гостомель – в кольце украинских военных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Защитники Украины взяли в кольцо населённые пункты Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.

Об этом сообщили в Бучанском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.

Тем временем Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады остаются под постоянным обстрелом врага. Постоянно продолжаются бои на Житомирской трассе.

Отмечается, что многие села захвачены, и это приближает гуманитарную катастрофу. Трудная ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием в Клавдиево-Тарасове, Севериновке, Березовке и Николаевке.

Читайте: Российские оккупанты обстреляли из "Градов" село Ясногородка Киевской области. Ряд населенных пунктов на грани гуманитарной катастрофы, – председатель ОВА Павлюк

Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской громады захвачены оккупантами. Эти села находятся без связи. Российские захватчики врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, мародерят, отстреливают собак, а скот режут на мясо.

В Немишаевской громаде нет света, газа, связи, люди нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Жители хотят эвакуироваться. Враг на этой территории окапывается.
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Топ комментарии
+112
Гасіть кацапів, хлоці! Слава ЗСУ!!
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23.03.2022 14:04
+95
Тварей ватных в плен не брать ,только СМЕРТЬ !
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23.03.2022 14:05
+92
Удачи парням, чтобы всю нечисть утилизировали.
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23.03.2022 14:04
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Гасіть кацапів, хлоці! Слава ЗСУ!!
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23.03.2022 14:04 Ответить
це котьол ?
ніт !

це - казанчик для пекла
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23.03.2022 14:15 Ответить
Удачи парням, чтобы всю нечисть утилизировали.
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23.03.2022 14:04 Ответить
Тварей ватных в плен не брать ,только СМЕРТЬ !
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23.03.2022 14:05 Ответить
Пленные нужны для обмена.
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23.03.2022 14:08 Ответить
Это не солдаты на обмен. Это насильники, убийцы и мародеры, им только смерть, без суда и следствия
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23.03.2022 14:13 Ответить
ти певен що хло буде їх міняти ?
щоб вони потім розповідали про "Гастамєлский котьол"
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23.03.2022 14:17 Ответить
Вже достатньо є.
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23.03.2022 14:13 Ответить
Вже і так набрали
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23.03.2022 14:14 Ответить
Марадеров, насмльнико, грабителей можно и не брать
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23.03.2022 14:14 Ответить
по схемі 1 до 10? ти будеш тих 10 годувати?
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23.03.2022 14:19 Ответить
ХОЧУ бачити тисячну колону полонених
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23.03.2022 14:13 Ответить
и по Хрещатику на 9 провести
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23.03.2022 14:21 Ответить
Они ведь так хотели!
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23.03.2022 14:22 Ответить
Только в рефрижераторе!
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23.03.2022 17:06 Ответить
мене би задовільнив і величезний скотомогильник.
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23.03.2022 14:23 Ответить
Мухопитомник
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23.03.2022 14:50 Ответить
засипати вапном негашеним.
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23.03.2022 14:51 Ответить
чекаю на котел
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23.03.2022 14:07 Ответить
Оточення це і є котел.
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23.03.2022 14:15 Ответить
Где не смотрел - "котла" - нет, есть оперативное окружение, с простреливающейся единственной дорогой на север.
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23.03.2022 15:12 Ответить
Окружить, отрезать от снабжения и уничтожить. Не выпускать из окружения. Пусть или сложат оружие, или умирают. Слава Украине!
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23.03.2022 14:07 Ответить
Война позиционная. Пусть сами делают шаги по деблакации, их на это ловить нужно. Ну и утюжить артиллерией, там где можно.
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23.03.2022 14:40 Ответить
Бучанській міській раді як першоджерелу військової інформації варто стулити пельку. Вони вже вішали на камеру прапор над міськрадою, в той час як практично весь населений пункт був непідконтрольний. Саме після цього і почалась жесть (свідчення місцевих мешканців).
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23.03.2022 14:07 Ответить
підтримую..оце шапкозакидання то взагалі ідіотизм повний..ворог практично знає наші подальші дії..і так само вони не такі дурні а вчаться
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23.03.2022 14:12 Ответить
так, джерело таке собі? І звідки у нього взагалі інформація?
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23.03.2022 14:19 Ответить
Нехай Бог Вам допомагає!
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23.03.2022 14:08 Ответить
Там ще до кільця як до неба рачки. Огневе артелерійське там є кільце тобто з трьох сторін можни краить артою. Алеж 30 км з севера все іхне від Бучі таж сама Бородянка в руках акупанта.
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23.03.2022 14:08 Ответить
"Алеж 30 км з севера"
Ці слова розкривають тебе як кирзового кацапа.
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23.03.2022 14:18 Ответить
Свежачок зарегистрированный)
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23.03.2022 14:33 Ответить
Це той бот, який пише величезні "аналітичні" коментарі на військову тему.
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23.03.2022 15:50 Ответить
Ви ще скажіть, що боєць ЗСУ озброєний ледве не цибулею та стрілами, а хутро бригади укомплектовані на 5%, і тому в них нема сечі влаштувати казан ворогові.
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23.03.2022 17:59 Ответить
Херсон окружайте, русня туда уже рубли завезли
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23.03.2022 14:09 Ответить
Хорошая бумага чтоб подтераться)
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23.03.2022 14:21 Ответить
к Херсону уже подбирается наши, красным обведено что освободили за последние пару дней
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23.03.2022 14:26 Ответить
Что за источник?
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23.03.2022 17:28 Ответить
deep state ukraine map
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23.03.2022 18:37 Ответить
Це здається саме ті рашистські мразі на яких скаржилися жінки нещодавно в новинах.
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23.03.2022 14:10 Ответить
ше вчора було зрозуміло..бо відрізали від Макарова..але територія велика..для кільця...просто отбрізали від тилів
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23.03.2022 14:10 Ответить
Одно плохо, что лишнехромосомные с боярышником загадят нашу землю своими дохлыми тушками.
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23.03.2022 14:11 Ответить
Это да, я уже говорил что места их захоронения нужно чётко фиксировать, чтоб после войны вырыть и либо сжечь либо отправить в оркостан.
Нельзя ими осквернять украинскую землю.
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23.03.2022 16:49 Ответить
При зачистки окруженной территории, убийц, мародёров и насильников, в плен не брать. Нет смысла ждать судебного процесса, и кормить этих мразей.
Думаю, что местная ТрО, будет их зубами грызть.
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23.03.2022 14:11 Ответить
Там так і роблять: https://censor.net/ua/blogs/3327792/dike_pole
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23.03.2022 14:37 Ответить
Кацапи там, або безпосередні мародери та вбивці цивільних, або жеруть награбоване та не виявляють ніякого співчуття до населення. Тому ЗНИЩУВАТИ ВСІХ буде правильно. Перефразуючи слова одного католицького єпіскопа, "вбивайте всіх кацапів, а Кобзон на тому світі розбереться, чи є там хороші москалі"
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23.03.2022 14:11 Ответить
В полон не брати !!!!!!!!!!!!!!!! Давити гниду кацапську !!!!
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23.03.2022 14:14 Ответить
Нет!!! Брать в плен и на опознание! Кого узнают как насильников и мародеров - повесить публично.
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23.03.2022 15:58 Ответить
100. Публичное ублюдков, на видео камеру
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23.03.2022 16:17 Ответить
А если он убили жертву? Понять и простить? Они свой выбор сделали 24 февраля.
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23.03.2022 17:08 Ответить
Не если, а уже убили. И есть спасшиеся свидетели этой банды.
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23.03.2022 17:51 Ответить
побіжать на Красятичі
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23.03.2022 14:15 Ответить
пора тундре - мову изучать
. . в плену пригодится
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23.03.2022 14:15 Ответить
Истребить до ноги окупантов попавших в котел.
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23.03.2022 14:15 Ответить
підсмажте їх там добряче!
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23.03.2022 14:16 Ответить
Хто здався - легка смерть, хто здався з вистріляними ************ - на вибір місцевого населення, яке постраждало, жінок, які були згвалтовані.
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23.03.2022 14:17 Ответить
3,14.... А далі знаєте)))) Оце добре, синку, оце так добре!!!
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23.03.2022 14:18 Ответить
в плен не брать
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23.03.2022 14:18 Ответить
Ми вас всіх уб'єм!

https://www.youtube.com/watch?v=RYb9qn2fHaY&list=LLe82xpnl2s7TmZSvGaf01Ig&index=2
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23.03.2022 14:25 Ответить
да !!! єто шедевр !!!
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23.03.2022 18:56 Ответить
Кацапчики любили ещё со времён Илловайска дрочить на "котлы". Пусть теперь подрочат,мрази. Всех в ад.
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23.03.2022 14:26 Ответить
не випускати жодного кацапи,класти їх всіх там,ніяких коридорів або коридор і захерачити їх всіх в ньому.
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23.03.2022 14:37 Ответить
Не те джерело, щоб вже радіти, але якщо щось вийде, то це може бути переломним моментом війни
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23.03.2022 14:40 Ответить
У орков сжалось заднее кольцо...
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23.03.2022 14:43 Ответить
WOW!Вот и рашисты следят в котле ..Уничтожить их надо ..до последнего.
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23.03.2022 15:03 Ответить
а теперь разведдроны в воздух и по пяхоте осколочно- фугасными и минами со всех стволов, 24\7, с перерывом на обед!!!)), ух и сафари бы получилось, не хуже кенийского на антилоп!)))
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23.03.2022 15:05 Ответить
Побійтеся Бога - антилопи то Божі створіння, такі гарні, невинні. Не порівнюйте їх з кацапськими покидьками. Швидше це буде схоже не на сафарі, а на знищення закумарених тарганів або на прибирання колорадських жуків.
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23.03.2022 16:03 Ответить
дустом не получится, конвенционное все таки оружие!))..а вот способом сафари на дичь, в данном случае болотную-в аккурат!!!)))..и охотникам в радость и миру загляденье!))..
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23.03.2022 18:27 Ответить
Коли настане час що ми спочатку щось завершуємо а потім говоримо про результат, ви забули про Іловайськ, Бучанська міська рада окупована з перших днів війни нею не була забезпечена підготовка ТРО міста як і сусіднього Гостомеля зато постити незрозуміло що в нас багато спеціалістів. Залиште коментувати військові справи військовим
Слава Україні
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23.03.2022 15:07 Ответить
Повідомляють, що москалі організували курси іноземної мови й активно вчать слово "паляниця".
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23.03.2022 15:37 Ответить
Z Вооружённых сил Российской Федерации мы лишили возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери» спецоперация по защите Донбассе «продвигается с учётом ранее установленного замысла, согласно установленному графику и плану». Z
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23.03.2022 15:59 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі !!!
Вдалого полювання.
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23.03.2022 16:15 Ответить
За Иловайск !!! Не выпускать никого !
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23.03.2022 16:27 Ответить
Я бы для мародеров подготовил отравленную еду
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23.03.2022 16:40 Ответить
Из других источников подтверждается, таки да, взяты в кольцо и перемалываются нашей артиллерией.
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23.03.2022 16:51 Ответить
А Чернігів стає другим Маріуролем, теж їх просто кинемо?
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23.03.2022 17:27 Ответить
ברוך השם . Слава Богу , он услышал наши молитвы Смерть русне , за Иловайск и Дебальцево Они в 14-15 думали , что они крутые , а у ВСУ просто были связаны руки
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23.03.2022 17:41 Ответить
Ким були зв'язані, головнокомандуючим?
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23.03.2022 19:37 Ответить
Боже допоможи!
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23.03.2022 18:37 Ответить
Відправте туди Олега Ляшка, нехай тих скотиняк провчить. Більше не прийдуть.
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23.03.2022 19:07 Ответить
 
 