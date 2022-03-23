Китай не хоче, щоб Росію виключали з G20

Жодна країна-учасниця формату G20 не має права виключити з неї іншу країну, зокрема Росію, - заявили в МЗС Китаю.

Відповідний текст опублікувала в середу газета China Daily, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія - важливий член G20, і жоден її член не має права прибрати будь-яку іншу країну з цієї групи", - заявив представник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь.

Раніше цього тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у зв'язку із ситуацією навколо України США вивчають із союзниками та партнерами питання щодо виключення Росії з G20.

Як повідомляли ЗМІ, міністр економічного розвитку і технологій Польщі Петро Новак заявив раніше: "Під час зустрічей із міністром торгівлі США Джиною Раймондо серед іншого ми внесли пропозицію виключити Росію з G20, вона знайшла позитивний відгук".

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ЗМІ зазначали, що Польща запропонувала до "двадцятки" свою кандидатуру замість Росії. Питання про участь Росії у "двадцятці" може бути розглянуто на самітах ЄС та "сімки" у Брюсселі.

Водночас джерела ЗМІ висловлювалися, що під час голосування з цього питання в G20 низка країн, зокрема Китай та Індія, виступлять проти, в результаті рішення не буде ухвалено.