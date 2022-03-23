Китай не хоче, щоб Росію виключали з G20
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Жодна країна-учасниця формату G20 не має права виключити з неї іншу країну, зокрема Росію, - заявили в МЗС Китаю.
Відповідний текст опублікувала в середу газета China Daily, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Росія - важливий член G20, і жоден її член не має права прибрати будь-яку іншу країну з цієї групи", - заявив представник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь.
Раніше цього тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у зв'язку із ситуацією навколо України США вивчають із союзниками та партнерами питання щодо виключення Росії з G20.
Як повідомляли ЗМІ, міністр економічного розвитку і технологій Польщі Петро Новак заявив раніше: "Під час зустрічей із міністром торгівлі США Джиною Раймондо серед іншого ми внесли пропозицію виключити Росію з G20, вона знайшла позитивний відгук".
ЗМІ зазначали, що Польща запропонувала до "двадцятки" свою кандидатуру замість Росії. Питання про участь Росії у "двадцятці" може бути розглянуто на самітах ЄС та "сімки" у Брюсселі.
Водночас джерела ЗМІ висловлювалися, що під час голосування з цього питання в G20 низка країн, зокрема Китай та Індія, виступлять проти, в результаті рішення не буде ухвалено.
Будь ласка, зачекайте...
G2 - рашка та чайнашка
G20 - решта двадцятки + Польща +....
вот из совбеза оон да
но если даже из декаративного г20 есть противник китай
то из совбеза тем более опять выступит китай
хотя оон и совбез оон абсолютно не выполняют те задачи
которые должны
нахрена тогда эта "система безопасности"
сплошные озабоченности
где наказание реальное за аггрессию?
По-перше, за місяць до офіційно оголошеної епідемії ковіда була пожежа в інституті під новосибом що займався епідеміологічними дослідженнями. Під час пожежі інститут було зруйновано.
По-друге, подивіться, хто найбільше постраждав, а хто найменше постраждав від ковіда, і вам все стане ясно.
Коммунисты всегда были мерзавцами.
Проте ніхто не забороняє решті країн добровільно вийти з цієї двадцятки, і створити нову, але вже без Рашки, і без Чайни
Значить Китай привітав вбивство українських дітей.
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Слава нації
Смерть москалям
Это карта арендованных Китаем в Расеи лесов. Только лесов
Я погуглив і дійсно не має механізмів виключення країни з G-20, крім якщо всі інші члени, в данному випадку 19 країн, підтримають це рішення. Але, кожна країна, може вільно вийти з будь-якого союзу, або групи.
Ось вам просте рішення проблеми: Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індонезія, Італія, Канада, Мексика, Саудівська Аравія, США, Турция, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія и Европейский Союз - заявляють про вихід з G-20 і в той же час, створюють новий G-20, а замість Росії, Китаю, та Індії в оновлений G-20 приймають: Іспанію, Нідерланди, Польщу. Все проблема вирішена! А Індія, Росія та Китай можуть залишатись в G-3. Все просто, швидко, законно.