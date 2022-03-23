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G20 (255) Китай (1920) Росія (47208)

Китай не хоче, щоб Росію виключали з G20

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

китай,рф

Жодна країна-учасниця формату G20 не має права виключити з неї іншу країну, зокрема Росію, - заявили в МЗС Китаю.

Відповідний текст опублікувала в середу газета China Daily, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія - важливий член G20, і жоден її член не має права прибрати будь-яку іншу країну з цієї групи", - заявив представник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь.

Раніше цього тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у зв'язку із ситуацією навколо України США вивчають із союзниками та партнерами питання щодо виключення Росії з G20.

Як повідомляли ЗМІ, міністр економічного розвитку і технологій Польщі Петро Новак заявив раніше: "Під час зустрічей із міністром торгівлі США Джиною Раймондо серед іншого ми внесли пропозицію виключити Росію з G20, вона знайшла позитивний відгук".

Також читайте: Китай не буде ні підтримувати, ні зупиняти війну Росії проти України, - Bloomberg

ЗМІ зазначали, що Польща запропонувала до "двадцятки" свою кандидатуру замість Росії. Питання про участь Росії у "двадцятці" може бути розглянуто на самітах ЄС та "сімки" у Брюсселі.

Водночас джерела ЗМІ висловлювалися, що під час голосування з цього питання в G20 низка країн, зокрема Китай та Індія, виступлять проти, в результаті рішення не буде ухвалено.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
все що треба знати про китай цих комуністичних сук
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23.03.2022 16:30
+21
А мы хотим что бы Китай включил в себя Дальний Восток,отакое..
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23.03.2022 16:29
+20
ПНХй
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23.03.2022 16:30
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А мы хотим что бы Китай включил в себя Дальний Восток,отакое..
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23.03.2022 16:29 Відповісти
Украъна віддасть дальний восток нашим союзникам, наприклад Британії за допомогу в поваленні рашизму. китаєзи в прольоті.
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23.03.2022 17:11 Відповісти
Не можна підсилювати Китай, це може привести до появи нового монстра. А на Далекому Сході раніше корейці жили, їх совки депортували.
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23.03.2022 18:59 Відповісти
ПНХй
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23.03.2022 16:30 Відповісти
все що треба знати про китай цих комуністичних сук
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23.03.2022 16:30 Відповісти
не лихо якщо буде
G2 - рашка та чайнашка
G20 - решта двадцятки + Польща +....
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23.03.2022 16:50 Відповісти
Сюзерн хвилюється за васала)
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23.03.2022 16:30 Відповісти
Саме так. Вони б були раді якби ВВ просто подох, але вони зобов'язані захищати своїх васалів .
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23.03.2022 16:33 Відповісти
PS, мені інше цікаво: коли кКитай зрозуміє нарешті, що васал ********, і саме задача Китаю вирішити цю проблему?
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23.03.2022 16:53 Відповісти
nu ok....mozhno togda vykluchit i kitai i rashku....pust bude G18
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23.03.2022 16:31 Відповісти
Всем тупо пох на нас кроме польши и прибалтов
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23.03.2022 16:31 Відповісти
Не плачь.
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23.03.2022 16:33 Відповісти
а что реально даст исключение из г20?
вот из совбеза оон да
но если даже из декаративного г20 есть противник китай
то из совбеза тем более опять выступит китай
хотя оон и совбез оон абсолютно не выполняют те задачи
которые должны
нахрена тогда эта "система безопасности"
сплошные озабоченности
где наказание реальное за аггрессию?
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23.03.2022 16:32 Відповісти
А что решает этот очередной клуб по интересам? Плешивую мразь на встречу всё равно уже никогда не позовут.
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23.03.2022 16:32 Відповісти
Боятся прецедента. Ведь если могут выкинуть свинарник, значит могут и Китай. Плевать вообще. Главное, чтобы китайцы не поставляли электронику для ракет, хим реагенты и прочую военщину.
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23.03.2022 16:32 Відповісти
А ми хочемо!!! Дуже бажаємо виключити рашистскую *********!!! Взагалі!!!
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23.03.2022 16:34 Відповісти
Китайці ідіть на *** разом з ***ловською матрьошкою.
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23.03.2022 16:34 Відповісти
китай заїбав, вони щє за корону не відопвіли, срані посібники руосфашні
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23.03.2022 16:35 Відповісти
тут появляется конспирологическая версия что корона пошла с росиянских лабораторий кажеться где то из под новосибирска
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23.03.2022 16:49 Відповісти
Це ніразу не версія. Це факт.
По-перше, за місяць до офіційно оголошеної епідемії ковіда була пожежа в інституті під новосибом що займався епідеміологічними дослідженнями. Під час пожежі інститут було зруйновано.
По-друге, подивіться, хто найбільше постраждав, а хто найменше постраждав від ковіда, і вам все стане ясно.
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23.03.2022 17:13 Відповісти
А что это такое Г-20 если есть Г-7?
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23.03.2022 16:35 Відповісти
Тогда Китай надо послать к российскому кораблю.
Коммунисты всегда были мерзавцами.
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23.03.2022 16:36 Відповісти
кетаю там тоже делать нечего.
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23.03.2022 16:36 Відповісти
Нічого страшного. Китай може взяти кацапію у власноруч створене G-20. Тут все просто - із діючої двадцятки вийдуть ті, хто не хоче мати з кацапами справу. І створюють нову двадцятку. Без кацапії і тих членів, які її підтримують. 😊
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23.03.2022 16:38 Відповісти
апиридил!
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23.03.2022 16:40 Відповісти
Це була би сама показова дія для фашистів і китая
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23.03.2022 16:45 Відповісти
Жодна країна-учасниця формату G20 не має права виключити з неї іншу країну, зокрема Росію (c)

Проте ніхто не забороняє решті країн добровільно вийти з цієї двадцятки, і створити нову, але вже без Рашки, і без Чайни
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23.03.2022 16:39 Відповісти
Випередили мене . Просто переформатувати всі ці об'єднання . Розігнати це , щоб створити інше . Привід - агресивна неспровокована війна однієї з країн учасниць . До того ж її економіка випаде з двадцятки . Може в G100 її взяти , але не в G20.
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23.03.2022 16:50 Відповісти
вже багато аналітиків кажуть що "привіт" буде не тільки *********, а й китайскомубратунавек
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23.03.2022 16:39 Відповісти
Агресорам не місце в цивілізованому світі.
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23.03.2022 16:41 Відповісти
Китаю нічого не варто погнати в Сибір мільйонів так з триста китайозів,а потім піти захищати тих "китаєязичних расійскіх граждан"...Зробити якусь Єнісєйську Народну Республіку від Уралу до Куріл і далі спокійно собі чекати поки здохла Расєя пропливе мимо них по Амурі...
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23.03.2022 16:41 Відповісти
Действительно.проще всем нормальным странам выйти из этих организаций и создать аналог но уже не впускать этих сумасшедших.пускай создают свою организацию и вести с ними консультации через прокладку.толку будет намного больше и все что надо для устойчивого миропорядка будет приниматься .а не стопариться и заходить в тупик в котором такие как ***** будут один ... .делать то что делают и при этом не давать полноценно противодействовать остальным
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23.03.2022 16:49 Відповісти
Что за система в мире?что в ООН .где не плюнь.одна страна может все заблочить все решения большинства.
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23.03.2022 16:41 Відповісти
Как же эти конченные *********** задрали, шольцы, сиярты, псыцзыньпины и т.д. иногда хочется чтобы оно ударило ядерной бомбой чтоб вся эта хездота прозрела уже что это за зверь, конченные
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23.03.2022 16:42 Відповісти
а когда захочет, когда русские применят против нас химическое, биологическое или ядерное оружие? после чего именно? или тогда в глазах китайцев величие лысого царька поднимется сразу до небес?
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23.03.2022 16:42 Відповісти
И какой ******* сядет с ним за стол? Один псызиньпынь, ну так собирай g2 и сиди
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23.03.2022 16:43 Відповісти
Г5.параша.бульбастан.сирианал.северная кретиния и китайская хитро**баная рабублюдка.
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23.03.2022 17:36 Відповісти
Жёлтомордых тоже исключить за компанию ...
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23.03.2022 16:43 Відповісти
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23.03.2022 16:43 Відповісти
Нужно провести саммит G20 где-то в Чили, с условиям обязательно присутствия президента от каждой страны .. после оканчания саммита Пуйлу уже не будет куда возвращаться ... полетит в Конго
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23.03.2022 16:44 Відповісти
Попросит убежища у Ына
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23.03.2022 17:11 Відповісти
Зараз путін це гітлер та бен ладен в одному лиц і він одною ногою в трибуналі за злочини перед людством,ну просто важко уявити як лідери світу мають з ним сидіти за одним столом..
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23.03.2022 16:45 Відповісти
Китай вже принципово розповсюджувач вирусів,та усякої зарази,тепер рашизму?
Значить Китай привітав вбивство українських дітей.
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23.03.2022 16:46 Відповісти
Тєрпі, красавіца
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23.03.2022 16:47 Відповісти
нравится не нравится, терпи моя красавица
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23.03.2022 16:49 Відповісти
Китай у всьому підтримує парашу і проводить грошові операціі в криптовалюті. Всі ******* і він *******, що "збоку"
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23.03.2022 16:52 Відповісти
А Україна бажає щоб Мордор та ***** повинен зникнути.
..
Слава нації
Смерть москалям
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23.03.2022 16:52 Відповісти
Індуси нехай жують путінський х*й замісць української пшениці.
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23.03.2022 16:59 Відповісти
Можна і не відключати,а в 15 членів,просто від3.14дерасити.
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23.03.2022 17:03 Відповісти
При бажанні не має нічого неможливого. Добровільно припинити свою участь в організації може люба країна. Якщо усі, окрім РФ та Китаю (можливо і Індії) припинять свою участь у G20, і одночасно створять іншу організацію, для прикладу 20 G, куди запросять усіх учасників, окрім РФ, проблема буде вирішена. А Китай потім нехай думає, чи буде він зустрічатися у старій організації виключно із РФією, чи приєднається у нову, але без неї, або ж буде членом одночасно обох.
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23.03.2022 17:04 Відповісти
Теж вихід.
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23.03.2022 19:14 Відповісти
Рашка сейчас для Китая, что дойная корова. Любой кивок в сторону рашки, обходится кацапам дороже открытой китайский интервенции.
Это карта арендованных Китаем в Расеи лесов. Только лесов
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23.03.2022 17:07 Відповісти
Нічого Ви у східній дипломатії не розумієте. Он дядечко Сі на останній зустрічі з ****** йому демонстративно руки не подав, а тепер хоче дати таку можливість і решті глав держав з Г20 так само демонстративно "плюнути" у *****. На росії це вже зрозуміли, тому участь у форумі Г20 зараз переглядають, може лаврова пошлюдь, йому утиратися не звикати тепер.
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23.03.2022 17:11 Відповісти
Слава Тайваню, кОМУНЯКУ на гілляку
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23.03.2022 17:11 Відповісти
Оголосіть самміт очільників G20 в Гаазі і засРашка сама себе виключить зі складу.
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23.03.2022 17:13 Відповісти
Шойгу мы там побеждаем?! - Ну как сказать, второе место... госпаде та упразднить ту ТочкуДжи 20, пускай там русня с комуняками узкоглазыми 69 устраивают, на заседаниях в 2 делегации, жабогадюкинг мирового уровня
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23.03.2022 17:20 Відповісти
Як кажуть, на кожну хитру ж@пу, завжди знайдеться болт з різьбою.
Я погуглив і дійсно не має механізмів виключення країни з G-20, крім якщо всі інші члени, в данному випадку 19 країн, підтримають це рішення. Але, кожна країна, може вільно вийти з будь-якого союзу, або групи.
Ось вам просте рішення проблеми: Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індонезія, Італія, Канада, Мексика, Саудівська Аравія, США, Турция, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія и Европейский Союз - заявляють про вихід з G-20 і в той же час, створюють новий G-20, а замість Росії, Китаю, та Індії в оновлений G-20 приймають: Іспанію, Нідерланди, Польщу. Все проблема вирішена! А Індія, Росія та Китай можуть залишатись в G-3. Все просто, швидко, законно.
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23.03.2022 17:21 Відповісти
Израиль, Китай и Индия - союзники Путина. Что непонятного?
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23.03.2022 17:27 Відповісти
с дешевой придорожной дерьмовой шалавой китаем надо рвать все отношения... пусть вонючая расия с ней и общается...
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23.03.2022 17:44 Відповісти
Китай такой же колосс на глиняных ногах как и рашка. 90-95% патентов на Западе, а Китай это так - один из рынков дешевой рабсилы.
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23.03.2022 18:35 Відповісти
Китай має бути знищеним наступним після раші. Волю Тибету!
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24.03.2022 05:59 Відповісти
 
 