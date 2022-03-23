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Японський виробник шин Yokohama йде з Росії та допоможе Україні гуманітаркою

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шини

ТОКІО — Yokohama Rubber Co. Ltd. став останнім виробником шин, який припинив виробництво в Росії. Вони зачиняють завод у Липецьку, яким керує їх дочірня компанія.

Про це пише Tire Business, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Yokohama заявили, що "щиро сподіваються, що ситуація в Росії та Україні буде вирішена якомога швидше, а мир і безпека всіх людей будуть забезпечені. Нашим найбільшим пріоритетом є виконання наших обов’язків перед усіма зацікавленими сторонами, включаючи співробітників  та їх сімей, клієнтів, торгових агентів та ділових партнерів, і ми приділяємо пильну увагу ситуації, що розвивається".

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"Усі ми в Yokohama Rubber хотіли б висловити глибоке співчуття людям в Україні та прилеглих країнах, які постраждали безпосередньо", – йдеться у повідомленні. Компанія та її фонд виділять загалом 50 млн єн на підтримку українських біженців.
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деревянные будут делать
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23.03.2022 17:04 Відповісти
з шпицями
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23.03.2022 17:06 Відповісти
Це добре, бо кацапи навіть б/у-шними шинами не вміють користуватися по призначенню. тобто біля кремля запалити
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23.03.2022 17:05 Відповісти
Варто було б зупинити єдиного в немитій виробника авіаційних шин - Алтайський шинний комбінат, єдиного виробника кордової нитки у Волзькому Волгоградської області й постачальника 90% цієї нитки у Гомелі. Так чи інакше, обладнання там імпортне, заблокувати постачання запчастин, можливо, якихось матеріалів.
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23.03.2022 17:14 Відповісти
ОК, мне как раз скоро резину на Джипе менять, значит будут Йокогама. Надо поддержать.
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23.03.2022 17:24 Відповісти
Привіт Максе!. Завтра буду вдома. Від Кобри привіт.
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23.03.2022 17:48 Відповісти
 
 