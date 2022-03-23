Nestle зупинили роботу брендів KitKat і Nesquik у Росії

Компанія Nestle ухвалила рішення вивести з російського ринку бренди KitKat і Nesquik. Компанія також призупинила несуттєвий імпорт і експорт у Росію та з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу Nestle.

"Поки в Україні триває війна, наша діяльність у Росії буде зосереджена на наданні продуктів першої необхідності, таких як дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, а не на отриманні прибутку. Такий підхід відповідає нашій меті і цінностям. Він підтримує принцип забезпечення основного права на харчування", – йдеться в повідомленні.

Також у компанії заявили, що не розраховують у майбутньому отримувати прибуток у Росії або платити будь-які податки. Усі кошти від продажів будуть передавати організаціям з надання гуманітарної допомоги.

"Це на додаток до сотень тонн продовольства і значної фінансової допомоги, яку ми вже направили на підтримку населення України і біженців у сусідніх країнах. І ці зусилля будуть продовжені. Ми підтримуємо народ України і наших 5800 співробітників там", – додають уповідомленні.

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Нагадаємо, хакери Anonymous зламали базу даних компанії Nestle через її співпрацю з Росією.