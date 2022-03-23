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Nestle зупинили роботу брендів KitKat і Nesquik у Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nestle

Компанія Nestle ухвалила рішення вивести з російського ринку бренди KitKat і Nesquik. Компанія також призупинила несуттєвий імпорт і експорт у Росію та з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу Nestle.

"Поки в Україні триває війна, наша діяльність у Росії буде зосереджена на наданні продуктів першої необхідності, таких як дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, а не на отриманні прибутку. Такий підхід відповідає нашій меті і цінностям. Він підтримує принцип забезпечення основного права на харчування", – йдеться в повідомленні.

Також у компанії заявили, що не розраховують у майбутньому отримувати прибуток у Росії або платити будь-які податки. Усі кошти від продажів будуть передавати організаціям з надання гуманітарної допомоги.

"Це на додаток до сотень тонн продовольства і значної фінансової допомоги, яку ми вже направили на підтримку населення України і біженців у сусідніх країнах. І ці зусилля будуть продовжені. Ми підтримуємо народ України і наших 5800 співробітників там", – додають уповідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Nestle закликала український офіс дружити з російським, - Дубілет

Нагадаємо, хакери Anonymous зламали базу даних компанії Nestle через її співпрацю з Росією.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Хитрожопое Nestle пытается усидеть и на пиках точеных и на **** дроченых. Бойкот *********
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23.03.2022 16:33
+10
Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоч би під страхом шибениці.
Томас Даннінг
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23.03.2022 16:34
+7
"Анонимусов" надо слушать.)
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23.03.2022 16:35
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eeee....net...malo VATO bude sdrystnuli iz parashi !
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23.03.2022 16:33 Відповісти
дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування

для майбутніх рашиських солдатів та для поранених на "спецоперації" ?

NaZtle - незмінне
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23.03.2022 16:55 Відповісти
Хитрожопое Nestle пытается усидеть и на пиках точеных и на **** дроченых. Бойкот *********
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23.03.2022 16:33 Відповісти
Моей доче бойкот тяжело дается, ей пришлось отказаться от ее любимых KitKat. Она с 2014 начала Украинскую учить, тому шоразу, когда кушала KitKat, не могла от хи-хи удержаться.
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23.03.2022 16:38 Відповісти
ага, символічна назва)
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23.03.2022 16:50 Відповісти
Еще один тест на знание Украинской, не хуже паляници.
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23.03.2022 16:57 Відповісти
Правильно, Наташа! 5 800 украинцев - на улицу, искать работу. Кому ещё бойкот? У нас ещё много украинцев в международных компаниях работает. Даю подсказочку - вся фарма. И они из ********* не ушли. Это ещё пару десятков тысяч украинцев.
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23.03.2022 16:46 Відповісти
Ну, для некоторых кровавые деньги не пахнут.
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23.03.2022 16:49 Відповісти
"Некоторые" под лозунгом "кровавые деньги" пытаются разрушить украинскую экономику. И у меня тут только один вопрос: Это просто бытовая бестолковость или умышленная работа на врага?
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23.03.2022 17:31 Відповісти
Угу, я такое уже слышал. " Не раздувайте панику про нападение русни, вы подрываете нашу экономику". Это была просто бытовая бестолковость или умышленная работа на врага?
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23.03.2022 17:36 Відповісти
Это могла быть умышленная дезинформация врага. И это подтверждается тем, что путлер планировал блицкриг и парад на Хрещатике.
К войне готовились с декабря прошлого года.
Другой вопрос, что если 8 лет делать для обороноспособности страны 20% от необходимого, то за пару месяцев принципиально не подготовишься.
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23.03.2022 18:28 Відповісти
Ну так. Арахамия ж так и сказал - западные СМИ ничем не лучше скабеевой. А один главнокомандующий в то же время говорил, шо если поднять финансирование ЗСУ, то как жеж тогда строить дороги? Вот проклятые "пиндосы" и заставили невинное ***** напасть на Украину.
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23.03.2022 18:33 Відповісти
Сейчас не время критикой раскол вносить. Все должны быть едины.

P.S.
Но честно говоря, очень смущает, что вся та 3,14здота сейчас рулит войной. Они же никуда не делись ...
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23.03.2022 18:50 Відповісти
Если бы готовились, то в Мариуполь бы хотя бы продукты завезли. Это для начала. А так по факту ни в одном южном городе на момент начала войны не была создана тероборона. Также неизвестно почему, не были взорваны мосты в Крым, из-за чего собственно не получилось сдерживать противника на Юге. Так что сказки про "готовились" рассказывать не нужно.
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23.03.2022 19:23 Відповісти
Сейчас миллионы украинцев остались без работы. И когда они вернутся на работу, прямо зависит от работы компаний, в которых работали эти 5800 украинцев. К тому же из-за ухода Свиточа шоколад жрать не перестанут - появится у твоего завода новый владелец, не переживай. Если бы все рассуждали так, как ты, то сейчас бы экономика паРаши была на подъеме. Почему Запад закрывает свои заводы в паРаше, а ты нет? Война у них или у тебя? Никакого бизнеса, который сотрудничает с паРашей у нас быть не должно. Точка.
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23.03.2022 17:16 Відповісти
Скажи мне диванный грамотей, "миллионы украинцев остались без работы" потому, что Нестле бомбит Мариуполь, Харьков, Киев и т.д.?
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23.03.2022 18:53 Відповісти
Рашистская армия бомбит Мариуполь, потому что у них работает экономика. А работает она благодаря той же Нестле. Так что да, в каждом снаряде, выпущенном по Мариуполю есть доля Нестле. Какое право ты имеешь требовать санкции от союзников, если себя ни в чем ограничивать не пытаешься?
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23.03.2022 19:32 Відповісти
Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоч би під страхом шибениці.
Томас Даннінг
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23.03.2022 16:34 Відповісти
"Анонимусов" надо слушать.)
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23.03.2022 16:35 Відповісти
все одно звідти підуть але репутацію вони втратили, що коштує дорожче грошей..
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23.03.2022 16:38 Відповісти
Не купую Світоч. Це Нестле.
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23.03.2022 16:38 Відповісти
Світоч надає нашим людям робочі місця і платить податки в бюджет України. Краще пошукайте продукцію, яку не виробояє Нестле у нас і відмовляйтеся. Бо так ми зіба собі гірше робимо.
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23.03.2022 16:42 Відповісти
Европа тоже себе хуже делает, когда отказывается от товаров из паРаши. По другому не бывает, к сожалению. Все терпят убытки. Или мы хотим и рыбку съесть и на ... сесть? Мы покупкой битума, удобрений и техники неплохо так Луку вытянули, когда Европа его топить пыталась. Теперь нам это выходит боком. Лучше потерять гривну сейчас, чем страну потом.
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23.03.2022 16:49 Відповісти
Свиточ, Мивина, Торчин, Нескафе.
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23.03.2022 16:45 Відповісти
***** !!!!
все в смітник
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23.03.2022 16:56 Відповісти
Я того же мнения. Хотя из всего этого списка покупал только Торчин, ну и Мивины набрал перед войной на случай отсутствия газа и электроэнергии.
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23.03.2022 17:00 Відповісти
Цієї компанії для мене більше не існує!
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23.03.2022 16:38 Відповісти
Нестле, ви вже нажерлися?
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23.03.2022 16:38 Відповісти
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23.03.2022 16:39 Відповісти
ветеран тундряного рейха

денаZZифікований нацистами Бандерланду !
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23.03.2022 17:02 Відповісти
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23.03.2022 16:41 Відповісти
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23.03.2022 16:41 Відповісти
Вивели бренди які і так не користувались попитом, а через кризу так взагалі їх ніхто не купляв.

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23.03.2022 16:42 Відповісти
Есть ещё уроды
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23.03.2022 16:44 Відповісти
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23.03.2022 16:54 Відповісти
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23.03.2022 16:54 Відповісти
Вроде Shneider выходила. Но это неточно.
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23.03.2022 17:04 Відповісти
пофіг. Нестле, Світоч, Чумак, Несквік - табу для мене.
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23.03.2022 16:46 Відповісти
Чумак на расеи в сбермаркете продают
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23.03.2022 16:51 Відповісти
Світоч - Львівський виробник, який платить податки в український бюджет
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23.03.2022 18:54 Відповісти
Продукты
Компания Nestle продолжает свою деятельность на территории России, несмотря на международный бойкот РФ и акции протестов у главного офиса корпорации в Швейцарии.
Продукты известных брендов, которые принадлежат Nestle:

растворимые напитки Nesquik, кофе Nescafe, Dolce Gusto;
сухие завтраки и хлопья Nesquik, Nestle Fitness, Cini Minis, Kosmostars, Lion Cereals;
шоколадки KitKat, Nuts, After Eight, BonPari;
детское питание Gerber, Nan Optipro, Nestogen;
приправы Maggi;
продукция для домашних любимцев (Pro Plan, Purina One, Friskies, Felix, Darling, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet).

Руководство Nestle все же заявило, что компания прекращает инвестиции и рекламу в России. К тому же, с 1 апреля цены на продукты брендов в стране-агрессоре вырастут от 10% до 45%.
Французская компания-производитель молочной продукции Danone также отказалась от инвестиций и рекламы в РФ, но уходить с их рынка не планирует.
Россияне продолжат покупать йогурты, творожки и другую молочку брендов Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма", "Живинка".
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23.03.2022 16:55 Відповісти
Кондитерский гигант Mondelez ограничивает капиталовложения, но остается в России.
Шоколадки Аlpen Gold, Milka, Toblerone, Picnic, бисквиты "Барни" и печенье Oreo "подсластят" жизнь россиян на фоне глобальной изоляции. Также компании принадлежат бренды Dirol, Halls, TUC.
Супермаркеты
Сети продуктовых гипермаркетов METRO (Германия) и "Ашан"(Франция) продолжают работать в городах России. Не будут закрываться продовольственные и непродовольственные магазины британской сети Tesco.
Также на российском рынке остается французская сеть строительных супермаркетов Leroy Merlin.
Бытовая химия и средства гигиены
Unilever сообщает о подорожании своей продукции в апреле для россиян на 45%, но уходить с российского рынка компания не собирается. Ей принадлежат бренды гигиенических товаров Rexona, Dove, AXE, Camay, Sunsilk, Clear, Timotei.
Продукты бытовой химии Unilever: Cif, Sun, Comfort, Glorix и Domestos. Российские торговые марки "Чистая Линия", "Лесной бальзам", "Чёрный жемчуг" также принадлежат корпорации.

Johnson & Johnson также продолжают финансировать терроризм в РФ. Торговые марки компании: JOHNSON'S Baby, Clean & Clear, RoC.

Таким же образом поступают и в Procter&Gamble, хотя в компании и заявляют о приостановке инвестиций и рекламной деятельности в России. Продукция P&G все еще доступна для российских потребителей - подгузники Pampers, стиральные порошки Ariel, Tide, средства женской гигиеныAlways, Tampax, станки для бритья Gillette, шампуни Head & Shoulders, Pantene.
В немецкой компании Henkel заявили, что продолжат поставки продукции повседневного спроса в РФ. Это бытовая химия (Persil, Pril, Bref, Vernel, "Ласка", Losk, Somat) и средства гигиены (Fa, Taft, Brillance, Indola, Shamtu и др.)
Для россиян будут доступны товары концерна Reckitt Benckiser. Это средства для уборки и стирки Calgon, Cillit Bang, Dosia, Vanish. Освежители воздуха AirWick. Презервативы Contex, Durex.
Colgate-Palmolive ограничивают ввоз продукции в Россию, но на полках магазинов остануться зубные пасты, шампуни, мыло, гели для душа данного производителя.
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23.03.2022 16:57 Відповісти
А шо так??
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23.03.2022 16:59 Відповісти
Сумніваюсь що там гарний прибуток від цих брендів... Зекономили
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23.03.2022 17:06 Відповісти
C. ка відмовились від того що і так не продається хай би відмовились від Нескафе Натс дитяче харчуванн та інш
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23.03.2022 17:37 Відповісти
Да чему удивляться?Они ещё поставщиками вермахта были.Традиции соблюдаются.
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23.03.2022 18:32 Відповісти
Думаю з часом всі бренди, які наче б то пішли з раїсі, скоро туди повернуться. Ніхто надовго не відмовиться від великого ринку через війну в Україні. Ця вся толерантність та солідарність - ніщо інше як показуха. Гроші не пахнуть... і гроші правлять світом. На жаль.
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23.03.2022 18:59 Відповісти
Московиты дерутся за последний мешок сахара - откуда у них деньги
на продукцию Нестле ?
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23.03.2022 19:10 Відповісти
Finalmente! Era ora!
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24.03.2022 11:36 Відповісти
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26.03.2022 12:50 Відповісти
 
 