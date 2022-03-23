РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13335 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
6 848 51
санкции (10616) Nestle (8)

Nestle остановили работу брендов KitKat и Nesquik в России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nestle

Компания Nestle приняла решение вывести с российского рынка бренды KitKat и Nesquik. Компания также приостановила несущественный импорт и экспорт в Россию и из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на прессслужбу Nestle.

"Пока в Украине идет война, наша деятельность в России будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости, таких как детское питание и медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход отвечает нашей цели и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание", – говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что не рассчитывают в будущем получать прибыль в России или платить какие-либо налоги. Все средства от продаж будут передаваться организациям по оказанию гуманитарной помощи.

"Это в дополнение к сотням тонн продовольствия и значительной финансовой помощи, которую мы уже направили в поддержку населения Украины и беженцев в соседних странах. И эти усилия будут продолжены. Мы поддерживаем народ Украины и наших 5800 сотрудников там", – добавляют в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подоляк - странам-партнерам: Нужны всего четыре шага - современная ПВО, крылатые ракеты, жесткое нефтяное эмбарго и тотальное закрытие портов для российских кораблей

Напомним, хакеры Anonymous взломали базу данных компании Nestle из-за ее сотрудничества с Россией.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+38
Хитрожопое Nestle пытается усидеть и на пиках точеных и на **** дроченых. Бойкот *********
показать весь комментарий
23.03.2022 16:33
+10
Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоч би під страхом шибениці.
Томас Даннінг
показать весь комментарий
23.03.2022 16:34
+7
"Анонимусов" надо слушать.)
показать весь комментарий
23.03.2022 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
eeee....net...malo VATO bude sdrystnuli iz parashi !
показать весь комментарий
23.03.2022 16:33 Ответить
дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування

для майбутніх рашиських солдатів та для поранених на "спецоперації" ?

NaZtle - незмінне
показать весь комментарий
23.03.2022 16:55 Ответить
Хитрожопое Nestle пытается усидеть и на пиках точеных и на **** дроченых. Бойкот *********
показать весь комментарий
23.03.2022 16:33 Ответить
Моей доче бойкот тяжело дается, ей пришлось отказаться от ее любимых KitKat. Она с 2014 начала Украинскую учить, тому шоразу, когда кушала KitKat, не могла от хи-хи удержаться.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:38 Ответить
ага, символічна назва)
показать весь комментарий
23.03.2022 16:50 Ответить
Еще один тест на знание Украинской, не хуже паляници.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:57 Ответить
Правильно, Наташа! 5 800 украинцев - на улицу, искать работу. Кому ещё бойкот? У нас ещё много украинцев в международных компаниях работает. Даю подсказочку - вся фарма. И они из ********* не ушли. Это ещё пару десятков тысяч украинцев.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:46 Ответить
Ну, для некоторых кровавые деньги не пахнут.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:49 Ответить
"Некоторые" под лозунгом "кровавые деньги" пытаются разрушить украинскую экономику. И у меня тут только один вопрос: Это просто бытовая бестолковость или умышленная работа на врага?
показать весь комментарий
23.03.2022 17:31 Ответить
Угу, я такое уже слышал. " Не раздувайте панику про нападение русни, вы подрываете нашу экономику". Это была просто бытовая бестолковость или умышленная работа на врага?
показать весь комментарий
23.03.2022 17:36 Ответить
Это могла быть умышленная дезинформация врага. И это подтверждается тем, что путлер планировал блицкриг и парад на Хрещатике.
К войне готовились с декабря прошлого года.
Другой вопрос, что если 8 лет делать для обороноспособности страны 20% от необходимого, то за пару месяцев принципиально не подготовишься.
показать весь комментарий
23.03.2022 18:28 Ответить
Ну так. Арахамия ж так и сказал - западные СМИ ничем не лучше скабеевой. А один главнокомандующий в то же время говорил, шо если поднять финансирование ЗСУ, то как жеж тогда строить дороги? Вот проклятые "пиндосы" и заставили невинное ***** напасть на Украину.
показать весь комментарий
23.03.2022 18:33 Ответить
Сейчас не время критикой раскол вносить. Все должны быть едины.

P.S.
Но честно говоря, очень смущает, что вся та 3,14здота сейчас рулит войной. Они же никуда не делись ...
показать весь комментарий
23.03.2022 18:50 Ответить
Если бы готовились, то в Мариуполь бы хотя бы продукты завезли. Это для начала. А так по факту ни в одном южном городе на момент начала войны не была создана тероборона. Также неизвестно почему, не были взорваны мосты в Крым, из-за чего собственно не получилось сдерживать противника на Юге. Так что сказки про "готовились" рассказывать не нужно.
показать весь комментарий
23.03.2022 19:23 Ответить
Сейчас миллионы украинцев остались без работы. И когда они вернутся на работу, прямо зависит от работы компаний, в которых работали эти 5800 украинцев. К тому же из-за ухода Свиточа шоколад жрать не перестанут - появится у твоего завода новый владелец, не переживай. Если бы все рассуждали так, как ты, то сейчас бы экономика паРаши была на подъеме. Почему Запад закрывает свои заводы в паРаше, а ты нет? Война у них или у тебя? Никакого бизнеса, который сотрудничает с паРашей у нас быть не должно. Точка.
показать весь комментарий
23.03.2022 17:16 Ответить
Скажи мне диванный грамотей, "миллионы украинцев остались без работы" потому, что Нестле бомбит Мариуполь, Харьков, Киев и т.д.?
показать весь комментарий
23.03.2022 18:53 Ответить
Рашистская армия бомбит Мариуполь, потому что у них работает экономика. А работает она благодаря той же Нестле. Так что да, в каждом снаряде, выпущенном по Мариуполю есть доля Нестле. Какое право ты имеешь требовать санкции от союзников, если себя ни в чем ограничивать не пытаешься?
показать весь комментарий
23.03.2022 19:32 Ответить
Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоч би під страхом шибениці.
Томас Даннінг
показать весь комментарий
23.03.2022 16:34 Ответить
"Анонимусов" надо слушать.)
показать весь комментарий
23.03.2022 16:35 Ответить
все одно звідти підуть але репутацію вони втратили, що коштує дорожче грошей..
показать весь комментарий
23.03.2022 16:38 Ответить
Не купую Світоч. Це Нестле.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:38 Ответить
Світоч надає нашим людям робочі місця і платить податки в бюджет України. Краще пошукайте продукцію, яку не виробояє Нестле у нас і відмовляйтеся. Бо так ми зіба собі гірше робимо.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:42 Ответить
Европа тоже себе хуже делает, когда отказывается от товаров из паРаши. По другому не бывает, к сожалению. Все терпят убытки. Или мы хотим и рыбку съесть и на ... сесть? Мы покупкой битума, удобрений и техники неплохо так Луку вытянули, когда Европа его топить пыталась. Теперь нам это выходит боком. Лучше потерять гривну сейчас, чем страну потом.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:49 Ответить
Свиточ, Мивина, Торчин, Нескафе.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:45 Ответить
***** !!!!
все в смітник
показать весь комментарий
23.03.2022 16:56 Ответить
Я того же мнения. Хотя из всего этого списка покупал только Торчин, ну и Мивины набрал перед войной на случай отсутствия газа и электроэнергии.
показать весь комментарий
23.03.2022 17:00 Ответить
Цієї компанії для мене більше не існує!
показать весь комментарий
23.03.2022 16:38 Ответить
Нестле, ви вже нажерлися?
показать весь комментарий
23.03.2022 16:38 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 16:39 Ответить
ветеран тундряного рейха

денаZZифікований нацистами Бандерланду !
показать весь комментарий
23.03.2022 17:02 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 16:41 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 16:41 Ответить
Вивели бренди які і так не користувались попитом, а через кризу так взагалі їх ніхто не купляв.

показать весь комментарий
23.03.2022 16:42 Ответить
Есть ещё уроды
показать весь комментарий
23.03.2022 16:44 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 16:54 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 16:54 Ответить
Вроде Shneider выходила. Но это неточно.
показать весь комментарий
23.03.2022 17:04 Ответить
пофіг. Нестле, Світоч, Чумак, Несквік - табу для мене.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:46 Ответить
Чумак на расеи в сбермаркете продают
показать весь комментарий
23.03.2022 16:51 Ответить
Світоч - Львівський виробник, який платить податки в український бюджет
показать весь комментарий
23.03.2022 18:54 Ответить
Продукты
Компания Nestle продолжает свою деятельность на территории России, несмотря на международный бойкот РФ и акции протестов у главного офиса корпорации в Швейцарии.
Продукты известных брендов, которые принадлежат Nestle:

растворимые напитки Nesquik, кофе Nescafe, Dolce Gusto;
сухие завтраки и хлопья Nesquik, Nestle Fitness, Cini Minis, Kosmostars, Lion Cereals;
шоколадки KitKat, Nuts, After Eight, BonPari;
детское питание Gerber, Nan Optipro, Nestogen;
приправы Maggi;
продукция для домашних любимцев (Pro Plan, Purina One, Friskies, Felix, Darling, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet).

Руководство Nestle все же заявило, что компания прекращает инвестиции и рекламу в России. К тому же, с 1 апреля цены на продукты брендов в стране-агрессоре вырастут от 10% до 45%.
Французская компания-производитель молочной продукции Danone также отказалась от инвестиций и рекламы в РФ, но уходить с их рынка не планирует.
Россияне продолжат покупать йогурты, творожки и другую молочку брендов Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма", "Живинка".
показать весь комментарий
23.03.2022 16:55 Ответить
Кондитерский гигант Mondelez ограничивает капиталовложения, но остается в России.
Шоколадки Аlpen Gold, Milka, Toblerone, Picnic, бисквиты "Барни" и печенье Oreo "подсластят" жизнь россиян на фоне глобальной изоляции. Также компании принадлежат бренды Dirol, Halls, TUC.
Супермаркеты
Сети продуктовых гипермаркетов METRO (Германия) и "Ашан"(Франция) продолжают работать в городах России. Не будут закрываться продовольственные и непродовольственные магазины британской сети Tesco.
Также на российском рынке остается французская сеть строительных супермаркетов Leroy Merlin.
Бытовая химия и средства гигиены
Unilever сообщает о подорожании своей продукции в апреле для россиян на 45%, но уходить с российского рынка компания не собирается. Ей принадлежат бренды гигиенических товаров Rexona, Dove, AXE, Camay, Sunsilk, Clear, Timotei.
Продукты бытовой химии Unilever: Cif, Sun, Comfort, Glorix и Domestos. Российские торговые марки "Чистая Линия", "Лесной бальзам", "Чёрный жемчуг" также принадлежат корпорации.

Johnson & Johnson также продолжают финансировать терроризм в РФ. Торговые марки компании: JOHNSON'S Baby, Clean & Clear, RoC.

Таким же образом поступают и в Procter&Gamble, хотя в компании и заявляют о приостановке инвестиций и рекламной деятельности в России. Продукция P&G все еще доступна для российских потребителей - подгузники Pampers, стиральные порошки Ariel, Tide, средства женской гигиеныAlways, Tampax, станки для бритья Gillette, шампуни Head & Shoulders, Pantene.
В немецкой компании Henkel заявили, что продолжат поставки продукции повседневного спроса в РФ. Это бытовая химия (Persil, Pril, Bref, Vernel, "Ласка", Losk, Somat) и средства гигиены (Fa, Taft, Brillance, Indola, Shamtu и др.)
Для россиян будут доступны товары концерна Reckitt Benckiser. Это средства для уборки и стирки Calgon, Cillit Bang, Dosia, Vanish. Освежители воздуха AirWick. Презервативы Contex, Durex.
Colgate-Palmolive ограничивают ввоз продукции в Россию, но на полках магазинов остануться зубные пасты, шампуни, мыло, гели для душа данного производителя.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:57 Ответить
А шо так??
показать весь комментарий
23.03.2022 16:59 Ответить
Сумніваюсь що там гарний прибуток від цих брендів... Зекономили
показать весь комментарий
23.03.2022 17:06 Ответить
C. ка відмовились від того що і так не продається хай би відмовились від Нескафе Натс дитяче харчуванн та інш
показать весь комментарий
23.03.2022 17:37 Ответить
Да чему удивляться?Они ещё поставщиками вермахта были.Традиции соблюдаются.
показать весь комментарий
23.03.2022 18:32 Ответить
Думаю з часом всі бренди, які наче б то пішли з раїсі, скоро туди повернуться. Ніхто надовго не відмовиться від великого ринку через війну в Україні. Ця вся толерантність та солідарність - ніщо інше як показуха. Гроші не пахнуть... і гроші правлять світом. На жаль.
показать весь комментарий
23.03.2022 18:59 Ответить
Московиты дерутся за последний мешок сахара - откуда у них деньги
на продукцию Нестле ?
показать весь комментарий
23.03.2022 19:10 Ответить
Finalmente! Era ora!
показать весь комментарий
24.03.2022 11:36 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2022 12:50 Ответить
 
 