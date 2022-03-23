Nestle остановили работу брендов KitKat и Nesquik в России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Компания Nestle приняла решение вывести с российского рынка бренды KitKat и Nesquik. Компания также приостановила несущественный импорт и экспорт в Россию и из России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на прессслужбу Nestle.
"Пока в Украине идет война, наша деятельность в России будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости, таких как детское питание и медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход отвечает нашей цели и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание", – говорится в сообщении.
Также в компании заявили, что не рассчитывают в будущем получать прибыль в России или платить какие-либо налоги. Все средства от продаж будут передаваться организациям по оказанию гуманитарной помощи.
"Это в дополнение к сотням тонн продовольствия и значительной финансовой помощи, которую мы уже направили в поддержку населения Украины и беженцев в соседних странах. И эти усилия будут продолжены. Мы поддерживаем народ Украины и наших 5800 сотрудников там", – добавляют в сообщении.
Напомним, хакеры Anonymous взломали базу данных компании Nestle из-за ее сотрудничества с Россией.
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для майбутніх рашиських солдатів та для поранених на "спецоперації" ?
NaZtle - незмінне
К войне готовились с декабря прошлого года.
Другой вопрос, что если 8 лет делать для обороноспособности страны 20% от необходимого, то за пару месяцев принципиально не подготовишься.
P.S.
Но честно говоря, очень смущает, что вся та 3,14здота сейчас рулит войной. Они же никуда не делись ...
Томас Даннінг
все в смітник
денаZZифікований нацистами Бандерланду !
Компания Nestle продолжает свою деятельность на территории России, несмотря на международный бойкот РФ и акции протестов у главного офиса корпорации в Швейцарии.
Продукты известных брендов, которые принадлежат Nestle:
растворимые напитки Nesquik, кофе Nescafe, Dolce Gusto;
сухие завтраки и хлопья Nesquik, Nestle Fitness, Cini Minis, Kosmostars, Lion Cereals;
шоколадки KitKat, Nuts, After Eight, BonPari;
детское питание Gerber, Nan Optipro, Nestogen;
приправы Maggi;
продукция для домашних любимцев (Pro Plan, Purina One, Friskies, Felix, Darling, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet).
Руководство Nestle все же заявило, что компания прекращает инвестиции и рекламу в России. К тому же, с 1 апреля цены на продукты брендов в стране-агрессоре вырастут от 10% до 45%.
Французская компания-производитель молочной продукции Danone также отказалась от инвестиций и рекламы в РФ, но уходить с их рынка не планирует.
Россияне продолжат покупать йогурты, творожки и другую молочку брендов Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма", "Живинка".
Шоколадки Аlpen Gold, Milka, Toblerone, Picnic, бисквиты "Барни" и печенье Oreo "подсластят" жизнь россиян на фоне глобальной изоляции. Также компании принадлежат бренды Dirol, Halls, TUC.
Супермаркеты
Сети продуктовых гипермаркетов METRO (Германия) и "Ашан"(Франция) продолжают работать в городах России. Не будут закрываться продовольственные и непродовольственные магазины британской сети Tesco.
Также на российском рынке остается французская сеть строительных супермаркетов Leroy Merlin.
Бытовая химия и средства гигиены
Unilever сообщает о подорожании своей продукции в апреле для россиян на 45%, но уходить с российского рынка компания не собирается. Ей принадлежат бренды гигиенических товаров Rexona, Dove, AXE, Camay, Sunsilk, Clear, Timotei.
Продукты бытовой химии Unilever: Cif, Sun, Comfort, Glorix и Domestos. Российские торговые марки "Чистая Линия", "Лесной бальзам", "Чёрный жемчуг" также принадлежат корпорации.
Johnson & Johnson также продолжают финансировать терроризм в РФ. Торговые марки компании: JOHNSON'S Baby, Clean & Clear, RoC.
Таким же образом поступают и в Procter&Gamble, хотя в компании и заявляют о приостановке инвестиций и рекламной деятельности в России. Продукция P&G все еще доступна для российских потребителей - подгузники Pampers, стиральные порошки Ariel, Tide, средства женской гигиеныAlways, Tampax, станки для бритья Gillette, шампуни Head & Shoulders, Pantene.
В немецкой компании Henkel заявили, что продолжат поставки продукции повседневного спроса в РФ. Это бытовая химия (Persil, Pril, Bref, Vernel, "Ласка", Losk, Somat) и средства гигиены (Fa, Taft, Brillance, Indola, Shamtu и др.)
Для россиян будут доступны товары концерна Reckitt Benckiser. Это средства для уборки и стирки Calgon, Cillit Bang, Dosia, Vanish. Освежители воздуха AirWick. Презервативы Contex, Durex.
Colgate-Palmolive ограничивают ввоз продукции в Россию, но на полках магазинов остануться зубные пасты, шампуни, мыло, гели для душа данного производителя.
на продукцию Нестле ?