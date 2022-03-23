Nestle остановили работу брендов KitKat и Nesquik в России

Компания Nestle приняла решение вывести с российского рынка бренды KitKat и Nesquik. Компания также приостановила несущественный импорт и экспорт в Россию и из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на прессслужбу Nestle.

"Пока в Украине идет война, наша деятельность в России будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости, таких как детское питание и медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход отвечает нашей цели и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание", – говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что не рассчитывают в будущем получать прибыль в России или платить какие-либо налоги. Все средства от продаж будут передаваться организациям по оказанию гуманитарной помощи.

"Это в дополнение к сотням тонн продовольствия и значительной финансовой помощи, которую мы уже направили в поддержку населения Украины и беженцев в соседних странах. И эти усилия будут продолжены. Мы поддерживаем народ Украины и наших 5800 сотрудников там", – добавляют в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подоляк - странам-партнерам: Нужны всего четыре шага - современная ПВО, крылатые ракеты, жесткое нефтяное эмбарго и тотальное закрытие портов для российских кораблей

Напомним, хакеры Anonymous взломали базу данных компании Nestle из-за ее сотрудничества с Россией.