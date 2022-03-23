Кислиця закликає Генасамблею ООН підтримати резолюцію щодо гуманітарної катастрофи через дії РФ

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав країни-члени ООН проголосувати за резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Кислиця заявив у середу під час надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Він нагадав, що завтра, 24 березня, минає місяць від початку війни. "За місяць життя мільйонів українців розділилося на дві частини: мирне минуле, сповнене радості й позитивних планів, і сьогодення – з війною, стражданнями, смертю та руйнуванням", – зазначив він.

За цей місяць загинули тисячі українців – молодих і старих, жінок і чоловіків, цивільних і військових – загинули, бо Росія вирішила напасти на Україну, зазначив він.

За словами Кислиці, з кожним днем війни дедалі більше загострюється гуманітарна ситуація, яка "досягла рівня гуманітарної катастрофи".

"Люди вмирають від голоду в окупованих або обложених регіонах. Люди гинуть, намагаючись вийти з постраждалих від конфлікту регіонів. Міста зрівняно з землею від обстрілів і авіаударів", – сказав він.

Читайте також: Кислиця на Радбезі ООН запитав постпреда РФ, чи не ввижаються йому очі вбитих українських жінок і дітей

Саме ці події спонукали групу з двох десятків держав, які представляють усі регіони світу, розробити проєкт резолюції під назвою "Гуманітарні наслідки агресії проти України", сказав постпред. Вісім десятків країн уже виступили співавторами проєкту.

Проєкт чітко вказує на причини та винуватця гуманітарної катастрофи. Документ орієнтовано на конкретні дії для полегшення гуманітарних страждань на місцях та негайне припинення російською федерацією бойових дій, зокрема нападів на цивільне населення та цивільні об’єкти, підкреслив постпред України.

Ідеться, зокрема, про забезпечення безперешкодного проходу всім цивільним особам, які рятуються від збройного конфлікту та насильства, припинення практики облоги міст України, зокрема Маріуполя, повагу до міжнародного гуманітарного права, прав людини та біженців.

"Намір ініціаторів та співавторів проєкту резолюції – забезпечити втілення слів у оперативні дії на місцях", – підкреслив Кислиця.

Він закликав країни не стояти осторонь і не бути байдужими сторонніми спостерігачами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окуповані та оточені населені пункти перетворюються на концтабори через недопущення гуманітарних вантажів, – Денісова

"Ми не є сторонні спостерігачі, які знімають із себе відповідальність, ми не ставимся до вбивств як до норми. Ми не робимо з особи вбивці табу, не знеособлюємо її", – сказав постпред.

Як повідомлялося, у середу триває засідання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Україні, спричиненої російським вторгненням. ГА має ухвалити резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України".

Попереднє засідання надзвичайної сесії відбулося 28 лютого – 2 березня. 2 березня ГА ООН ухвалила резолюцію "Агресія проти України", яка засуджує вторгнення Росії в Україну й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.