УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14434 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 908 25
війна (56444) Росія (47217) Кулеба Дмитро (3171) Renault (9)

Кулеба закликав бойкотувати Renault, яка продовжує роботу в РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Автомобільна компанія Renault не пішла з російського ринку.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Не те, що когось дивує, коли Renault підтримує жорстоку загарбницьку війну в Європі. Але помилки повинні мати ціну, особливо якщо вони повторюються. Я закликаю клієнтів і підприємства по всьому світу бойкотувати Group Renault", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві попри війну РФ проти України

Кулеба закликав бойкотувати Renault, яка продовжує роботу в РФ 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
рено - гавно
показати весь коментар
23.03.2022 20:35
+6
будеш синок добре вчитися куплю тобі Форд цераптор, а будеш погано вчитися куплю тобі рено і будеш як ********** з п...ю на капоті їздити
показати весь коментар
23.03.2022 20:52
+5
нехай це сране рено - переносить усі потужності з мордера - до України, одразу 2-х зайців вб'є.
показати весь коментар
23.03.2022 20:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так половина ментів на дастерах їздить
показати весь коментар
23.03.2022 20:34 Відповісти
Чудова нагода, але після смерті *****, *********** ментовські машини.
показати весь коментар
23.03.2022 20:46 Відповісти
рено - гавно
показати весь коментар
23.03.2022 20:35 Відповісти
Яке гавно? Ви шо не знаєте як рено називають у народі?
показати весь коментар
23.03.2022 20:45 Відповісти
Як?
показати весь коментар
23.03.2022 20:50 Відповісти
От коли приїзджаєш на СТО а ті кажуть- Льва, йолку і ***** не ремонтуєм. Тобто французів.
показати весь коментар
23.03.2022 21:46 Відповісти
А, ясно. Пєугеоти, сітройони і ренаульти )))
показати весь коментар
23.03.2022 22:35 Відповісти
Бойкотуем.. и касапов бойкотуем ..
показати весь коментар
23.03.2022 20:36 Відповісти
Вони сказали , що відкрились на 3 дні.
показати весь коментар
23.03.2022 20:40 Відповісти
нехай це сране рено - переносить усі потужності з мордера - до України, одразу 2-х зайців вб'є.
показати весь коментар
23.03.2022 20:44 Відповісти
будь ласка підтримайте петицію , потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації --- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/
показати весь коментар
23.03.2022 20:46 Відповісти
Справжній українець ніколи більше не купить рено... Як можна купувати у вбивць і їх посібників?
показати весь коментар
23.03.2022 20:47 Відповісти
Жабоїди-путлєрофілт можуть гордо встановлювати собі рамку на аватарку у Пейсбуці: "Же суі ************".
показати весь коментар
23.03.2022 20:48 Відповісти
будеш синок добре вчитися куплю тобі Форд цераптор, а будеш погано вчитися куплю тобі рено і будеш як ********** з п...ю на капоті їздити
показати весь коментар
23.03.2022 20:52 Відповісти
Форд, до речі, почав згортати продажі машин у московії ще у 2017 році! Фокуси, фієсти і мондео вони кацапам не везуть вже років 5!
показати весь коментар
23.03.2022 20:58 Відповісти
Вони завтра знов завод у московії зупиняють - мабуть щось пішло не так...
показати весь коментар
23.03.2022 20:55 Відповісти
где-то за 2-3 часа до этой новости, запостила на 20-30 рекламных роликах Рено следующую инфу:

Nadiia's Vlogs
2 hours ago

Renault still working in russia, paying taxes in russia. Renault's money helping russia kill kids, olderly people, women in Ukraine. When you decide to buy anything from Renault, please, remmember 117 kids killed just recently, remember where your money is going on.

Прошу всех , кто читает Цензор, распостранить такое сообщение на всех рекламных роликах/постах везде где можно. Если каждый из нас, запостит 10-20 таких сообщений- это заимет у вас всего мин 20 вашего времени - то вы, наверняка, сохраните жизнь маленькои девочке, или подростку в Украине. Поверьте, на Западе это работают, никто не будет покупать Рено, зная, что его
показати весь коментар
23.03.2022 21:09 Відповісти
деньги буквально убьют ребенка. Давайте все вместе остановим Рено, это точно сработает. Когда Рено выйдет из россии- это будет наша с вами маленькая победа! да, я не могу взорвать рашистский танк или застрелить окупанта, но хоть что-то я могу сделать для победы?

очень много роликов на испанском, видимо там продажи у Рено основные, кто сможет перевести на испанский-пожалуйста, сделайте также. Сейчас, прямо сейчас.Мариуполь продолжают бомбить, пока вы читали это- снова погиб ребенок
показати весь коментар
23.03.2022 21:18 Відповісти
деньги буквально убьют ребенка. Давайте все вместе остановим Рено, это точно сработает. Когда Рено выйдет из россии- это будет наша с вами маленькая победа! да, я не могу взорвать рашистский танк или застрелить окупанта, но хоть что-то я могу сделать для победы?

очень много роликов на испанском, видимо там продажи у Рено основные, кто сможет перевести на испанский-пожалуйста, сделайте также. Сейчас, прямо сейчас.Мариуполь продолжают бомбить, пока вы читали это- снова погиб ребенок
показати весь коментар
23.03.2022 21:19 Відповісти
Ура!!!!! не прошло и 3 часов как мы начали давить Рено и вот уже первыи результат:НОВИНИ

ВІЙНА В УКРАЇНІ

23.03.22 22:32 8 607 24

санкції (4464) Renault (4)

Renault зупиняє роботу московського заводу, - офіційна заява компанії



это еще не полная победа, но уже - хорошее начало!
показати весь коментар
23.03.2022 23:27 Відповісти
Сам Кулеба закликає не накладати санкції на рашистських олігархів. Український захисник олігархату агресора.
показати весь коментар
23.03.2022 21:18 Відповісти
Потому что их говномашины при нормальной конкуренции почти не покупают. Последний шанс- *********
показати весь коментар
23.03.2022 22:16 Відповісти
 
 