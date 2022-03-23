Кулеба закликав бойкотувати Renault, яка продовжує роботу в РФ

Автомобільна компанія Renault не пішла з російського ринку.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Не те, що когось дивує, коли Renault підтримує жорстоку загарбницьку війну в Європі. Але помилки повинні мати ціну, особливо якщо вони повторюються. Я закликаю клієнтів і підприємства по всьому світу бойкотувати Group Renault", - йдеться в повідомленні.

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