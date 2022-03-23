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Кулеба закликав бойкотувати Renault, яка продовжує роботу в РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Автомобільна компанія Renault не пішла з російського ринку.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Не те, що когось дивує, коли Renault підтримує жорстоку загарбницьку війну в Європі. Але помилки повинні мати ціну, особливо якщо вони повторюються. Я закликаю клієнтів і підприємства по всьому світу бойкотувати Group Renault", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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Nadiia's Vlogs
2 hours ago
Renault still working in russia, paying taxes in russia. Renault's money helping russia kill kids, olderly people, women in Ukraine. When you decide to buy anything from Renault, please, remmember 117 kids killed just recently, remember where your money is going on.
Прошу всех , кто читает Цензор, распостранить такое сообщение на всех рекламных роликах/постах везде где можно. Если каждый из нас, запостит 10-20 таких сообщений- это заимет у вас всего мин 20 вашего времени - то вы, наверняка, сохраните жизнь маленькои девочке, или подростку в Украине. Поверьте, на Западе это работают, никто не будет покупать Рено, зная, что его
очень много роликов на испанском, видимо там продажи у Рено основные, кто сможет перевести на испанский-пожалуйста, сделайте также. Сейчас, прямо сейчас.Мариуполь продолжают бомбить, пока вы читали это- снова погиб ребенок
очень много роликов на испанском, видимо там продажи у Рено основные, кто сможет перевести на испанский-пожалуйста, сделайте также. Сейчас, прямо сейчас.Мариуполь продолжают бомбить, пока вы читали это- снова погиб ребенок
ВІЙНА В УКРАЇНІ
23.03.22 22:32 8 607 24
санкції (4464) Renault (4)
Renault зупиняє роботу московського заводу, - офіційна заява компанії
это еще не полная победа, но уже - хорошее начало!