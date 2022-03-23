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Майже 100 тисяч робітників у Росії перебувають у простої

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Майже 100 тисяч співробітників компаній у Росії перебувають у простої, а режим зайнятості змінили 36 765 організацій із загальною чисельністю 8,4 млн працівників.

Про це повідомляє Фонтанка.ру із посиланням на віцеспікера ради федерації Галину Карєлову, передає Цензор.НЕТ.

"У простої перебувають 95 865 людей. Найбільша чисельність зазначається у Москві, Самарській, Калузькій областях, а також Санкт-Петербурзі", - розповіла Карєлова.

За її словами, з резервного фонду уряду на підтримку ринку праці вже виділено понад 39 млрд рублів. Більшість грошей піде "на створення тимчасових робочих місць для громадян під ризиком звільнення та організацію громадських робіт".

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Як повідомлялось, експерти-економісти прогнозують, що внаслідок падіння економіки після запровадження масштабних санкцій проти росії безробіття в країні охопить мільйони людей.
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Топ коментарі
+11
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23.03.2022 20:35
+11
Мало ребятки, надо наращивать темпы возвращения в Совок. Вот когда в Москвабаде полляма "белых воротничков" останутся без работы при сумасшедших ценах, вот только тогда и начнётся протрезвление. А замкадье никого и никогда не интересовало, пусть выживают как хотят
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23.03.2022 20:37
+6
Ну 100К по факту это ни о чём... Для 140 млн. государства
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23.03.2022 20:36
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їхтамнєт))))а форму й ф-15 й патріоти можна купити в любому воєнторгу)))
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23.03.2022 20:38 Відповісти
щас тобі все розпишемо - агент фсб
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23.03.2022 20:38 Відповісти
ну, навіть на цензорі писали, про цих джигітів.
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23.03.2022 21:15 Відповісти
Наверное потому, что тик-токеров туда не берут...
Меньше шума, - больше дела...
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23.03.2022 20:40 Відповісти
На каждой ветке copy-paste свой вопрос?
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23.03.2022 20:42 Відповісти
Так пойди на передок, посмотри. Или ты думаешь они тебя читают?
*я не повторяюсь* это явно не про тебя
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23.03.2022 20:49 Відповісти
Все нормально з легіоном, там в основному снайпера, коли пишуть про чергового зажмуреного полкана чи генерала орків, малюйте + легіонерам.
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23.03.2022 20:46 Відповісти
Показывали поляков, чехов, французов и особенно чеченов. В Украине с 2014 воюют чеченские группировки а сейчас их стало еще больше когда заиграл азарт свергнуть Кадырова.
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23.03.2022 21:11 Відповісти
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23.03.2022 20:35 Відповісти
Ну 100К по факту это ни о чём... Для 140 млн. государства
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23.03.2022 20:36 Відповісти
Важно не сколько а ГДЕ. Безработица в Москве будет очень болезненной, тем более что коснется отнюдь не дворников, а высокооплачиваемых сотрудников иностранных компаний. Следующие на очереди города типа Тольятти с градообразующими предприятиями, которые закроются из-за отсутствия комплектующих.
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23.03.2022 20:40 Відповісти
це початок!
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23.03.2022 20:41 Відповісти
100К звісно ні про що, але тут треба звернути увагу що це каже офіційний представник Орди, треба множити.
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23.03.2022 20:48 Відповісти
а мають перебувати в стойлі...й не 100 тисяч а всі 140 мільйонів
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23.03.2022 20:37 Відповісти
Ах как жаль. Шо даже брагі нема?
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23.03.2022 20:37 Відповісти
Мало ребятки, надо наращивать темпы возвращения в Совок. Вот когда в Москвабаде полляма "белых воротничков" останутся без работы при сумасшедших ценах, вот только тогда и начнётся протрезвление. А замкадье никого и никогда не интересовало, пусть выживают как хотят
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23.03.2022 20:37 Відповісти
то ли ещё будет
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23.03.2022 20:38 Відповісти
цензор!!!! не в простое а в запое!!!
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23.03.2022 20:38 Відповісти
ЩаЗ заплачу ридма
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23.03.2022 20:38 Відповісти
"То ли ещё будет, ой-ой-ой"©
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23.03.2022 20:38 Відповісти
Будет больше времени Zомбоящик смотреть.
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23.03.2022 20:39 Відповісти
И 140миллионов у прострации...
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23.03.2022 20:42 Відповісти
Росічни винні в геноциді українців. Хоть якась буде їм відплата...
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23.03.2022 20:43 Відповісти
Будет время за сахаром постоять
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23.03.2022 20:44 Відповісти
Це 0,01% жителів РФ.
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23.03.2022 21:17 Відповісти
маловато
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23.03.2022 21:28 Відповісти
Аби з'їли одне одного
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24.03.2022 00:33 Відповісти
 
 