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Мішель запросив Зеленського звернутися з промовою до членів Євроради

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мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського звернутись із промовою до членів Євроради.

Про це він повідомив у своєму твіттері в середу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я запросив Володимира Зеленського звернутися з промовою до членів Європейської ради. Мужні українці відстоюють свободу і Європейський союз непохитний у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною," - написав Мішель.

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Мішель запросив Зеленського звернутися з промовою до членів Євроради 01
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Они какие-то реально малахольные ,ну хоть не буйно помешанные как кацапы ...у меня такое впечатление ,что УКРАИНЦЫ САМАЯ ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ В МИРЕ .
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23.03.2022 21:06 Відповісти
vata - v spam
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23.03.2022 21:16 Відповісти
Да,да кацап ,ты уже там...
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23.03.2022 21:31 Відповісти
Ось нехай там і розповість як німчура фашистів підтримує
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23.03.2022 21:08 Відповісти
а смысл этих обращений? пусть поспит зелено-командующий а то на нем лица нет "все в трудах все в трудах великий государь"
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23.03.2022 21:14 Відповісти
Достукатися до громади ЄР щодо сприяння закритому небу над Україною, або на постачання винищувачів та іншої зброї, яка наблизить нашу Перемогу.
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23.03.2022 21:14 Відповісти
На біса?
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23.03.2022 21:27 Відповісти
А за 100 раз не дойшло - то треба ще раз!
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23.03.2022 23:58 Відповісти
НАТО это красивая оболочка без начинки. Участники уже давно не выполняют устав о % ВВП, который должен выделяться ежегодно на модернизацию армий. За это их еще Трамп критиковал сильно. Про Европу: я не верю, что итальянцы, испанцы, португальцы или французы смогут или вообще будут сопротивляться. Немцам в спину ударят русскоязычные иммигранты, которые также зомбированы КисельТВ. Биться будут поляки и прибалты. Может быть, чехи и словаки, но их мало. Венгры, Болгария и Балканы сразу лягут под Рашу. Про румынов вообще молчу. Скандинавы и Швейцария - нейтралитет, но это их не спасет от немытых орков. Вот такой вот анализ.
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24.03.2022 00:14 Відповісти
 
 