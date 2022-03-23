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Роскомнагляд заблокував роботу сервісу News.Google, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

google

Роскомнадзор продовжує блокувати можливість отримувати інформацію на території РФ. На цей раз під заборону потрапив сервіс News.Google, де відображаються найактуальніші новини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Так, "на підставі вимоги Генеральної прокуратури Росії Роскомнагляд обмежив доступ до інтернет-сервісу News.Google на території країни", - заявили у відомстві.

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Чергову заборону Роскомнагляд пояснює тим, що "американський новинний інтернет-ресурс забезпечував доступ до численних публікацій та матеріалів", які містили "недостовірну суспільно значущу інформацію про хід спеціальної військової операції на території України".
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Топ коментарі
+23
Пора продвигать идею отключения андроид на территории рашки
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23.03.2022 21:16
+21
мои вам поздравления, лаптеногие
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23.03.2022 21:15
+20
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23.03.2022 21:19
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23.03.2022 21:15 Відповісти
мои вам поздравления, лаптеногие
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23.03.2022 21:15 Відповісти
Пора продвигать идею отключения андроид на территории рашки
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23.03.2022 21:16 Відповісти
Зачем руssкому стаду знать правду? За них думает фюрер.
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23.03.2022 21:18 Відповісти
та ерунда , на заборах новости читать будут
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23.03.2022 21:19 Відповісти
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23.03.2022 21:19 Відповісти
От саксофона до ножа
Один лишь шаг всего едва
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23.03.2022 21:37 Відповісти
А знаєте, чому краснажопиє забороняли джаз?...бо джаз дозволяє імпровізацію, фактично вільнодумство...
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23.03.2022 21:47 Відповісти
Сегодня ты играешь thrash, а завтра бабу свою съешь!
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23.03.2022 21:49 Відповісти
Лапті ньюз рулять
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23.03.2022 21:19 Відповісти
Странно,- у русни ж сплошние победи, блтцкриг и потерь нет. Зачем мешать русским людям насладится хорошими новостями?
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23.03.2022 21:19 Відповісти
Соловьев со скаблеихой может теперь просить доплату.
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23.03.2022 21:20 Відповісти
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23.03.2022 21:21 Відповісти
У них там такие новости бурлят у ********, шо гугля курит нервно. Надеюсь они от своих новостей ******** и передохнут поголовно.
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23.03.2022 21:26 Відповісти
Погружение во мрак

anti-colorados 23 Березня, 2022

Случилось то, что должно было случиться. На роZZии началась волна национализации. Самым громким является решение не возвращать лизингодателю более тысячи пассажирских самолетов, в основном производства Airbus и Boeing. Проще говоря, Москва сделала ровно то, что делает на территории Украины - формализовала себя как мародер. У нас в этом никогда не было сомнений и мы давно описывали то, что и как делают россияне на оккупированной территории Донбасса и в Крыму, а сейчас это происходит на новых, захваченных территориях.
Там российские военные уже получили добро на широкомасштабное мародерство и оно теперь идет везде, где они стоят. Поэтому всем надо понимать, что удерживая врага от захвата собственного населенного пункта, вы его защищаете от дикой банды, которая будет убивать ради забавы, насиловать и обязательно - грабить. Вчера нам рассказала очевидица этого процесса, очень показательную историю, которую можно описать в подробностях.
Она поехала в район Бучи для того, чтобы попытаться вывезти оттуда свою престарелую маму, хотя уже и сама в предпенсионном возрасте. В общем, в их дом зашли «освободители» и стали методично выносить все, что им приглянулось и в первую очередь - еду. Потом, когда все было разграблено, они расстреляли холодильник, стиралку и телевизор. А когда выходили, последний освободитель сказал: «Жаль вы старые и не представляете интереса». Только после этого - ушли.
Всем надо понимать, что стадия войны, когда они игрались в «братьев» уже закончилась и теперь их не заставляют играть плюшевых мишек. Они знают свои потери и считают, что грабежами и насилием они могут хоть как-то компенсировать свое незавидное положение. Жаль, что пустоголовые балаболки, наподобие Люси, никогда этого не поймут, поскольку все это происходит с чужими, для них, людьми.
Но вернемся к самолетам. О том, что будет происходить именно с этим вопросом, мы писали раньше и на самом деле, он является лакмусовой бумажкой, поскольку там не было большого лага по времени. Лизингодатель дал сроку в де-три недели для того, чтобы перегнать самолеты на указанные площадки и выполнение, либо не выполнение этого требования, мгновенно тянет за собой, соответствующие последствия. И как мы знаем, прутин лично распорядился не возвращать самолеты, тем самым - запустил последовательность необратимых событий.
Лизингодатели тут же арестовали около 80 самолетов, находившихся на обслуживании или по другим причинам, вне территории роZZии, но около тысячи - остались недоступными. Раз так, то теперь в любом аэропорту, они могут быть остановлены и отданы собственнику принудительно. В москве это прекрасно понимают и вот как выглядит профильное совещание на эту тему.
https://twitter.com/i/status/1506498951809310723
Это значит, что опыт Ирана и Венесуэлы, там не пошел впрок и то, что унылый мужик обещает сделать собственными силами, в плане обслуживания и ремонта, не под силу даже стране, где собираются те самые Airbus и Boeing, поскольку эти процедуры завязаны на сертифицированных производителей запчастей, расходных материалов и прочего.
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23.03.2022 21:26 Відповісти
За последние десятилетия, глобальная экономика ушла далеко вперед и любое крупное изделие, будь то самолет, корабль или что-то подобное, не производится в одном месте. Даже легковой автомобиль, на котором мы ездим, имея французский или японский шильдик, на самом деле только собран в конкретном месте, а тем более - пассажирский авиалайнер. Все необходимое, для обслуживания и ремонта, поставляется из десятков стран и надо понимать, что ни одна страна в мире, не производит всей номенклатуры деталей, которые нужны для этих работ, а вот мужик сказал, своим языком о том, что они все сами запилят в Шереметьево ли Внукодедово. Это все, что нужно знать об этом лепрозории.
Но тут интересен еще один момент. Кроме того, что теперь в страну 404 больше не станут продавать ни авиатехники, ни даже крышек унитазов, для самолетных туалетов, лизингодатель вправе требовать компенсацию ущерба, нанесенного фактическим хищением тысячи авиалайнеров. И можно не сомневаться в том, что любой международный суд удовлетворит исковые требования просто влет. А в связи с тем, что Москва уже давно поставило свои внутренние правила выше международных, то исполнять решение международных судов она не станет. Мы это прекрасно помним на примере известного решения Стокгольмского международного арбитража по иску Газпрома к Нафтогазу. И тогда начнется вторая волна арестов и конфискаций российских активов.
А в итоге, мудрое решение прутина выльется в замечательную композицию. Лизингодатель получит свои деньги принудительно, причем - с пенями, штрафами и так далее. Условно говоря, если в нормальной ситуацию, Российско авиакомпании самолет обошелся бы в 100 миллионов долларов, то со всеми судебными взысканиями, он обойдется в 120-130 миллионов. Это будет намного выше рыночных цен. И это еще не все. Ведь пассажирский авиалайнер покупается не сам по себе, а с целым набором сервисных услуг, которые сопровождают его все время эксплуатации, в том числе - гарантийные мероприятия. А в данном случае, никаких таких плюшек там уже нет. Итак, у них останутся сверх дорогие самолеты, абсолютно без комплекса обслуживания. В общем, даже цыгане так выгодно не продавали своих лошадей!
Ну а сами аресты активов, будь то по этому делу или по санкционным мероприятиям, тоже очень интересная штука. Как пояснял один из ведущих юристов Англии, который специализируются именно на таких вопросах, такие мероприятия имеют крайне неприятный аспект. Так, в самом центре Лондона, более десяти лет назад, были арестованы несколько крупных комплексов недвижимости, принадлежавших Муамару Каддафи. Так вот арест с них не снят и До сих пор и процедура снятия этого ареста настолько сложна, что похожа на байку о падишахе и осле. Проще говоря, с арестованным имуществом можно попрощаться если не навсегда, то уж точно - очень надолго.
И что характерное, это лишь небольшой, но очень показательный пример того, каким медным тазом накрывается роZZийский гадюшник а все проистекает от особого сорта упоротости прутина, который их хорошего и плохого варианта, всегда выбирает самый худший. Поэтому, события в лепрозории уже развиваются по экспоненте и так, что назад отмотать уже ничего невозможно. Ну что же, нам это только на руку. Они не только танк за 10 тысяч продадут, но за тысячу - лысину прутина и за сотку - ноздри Лаврова. Все к тому идет.
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23.03.2022 21:27 Відповісти
За последние десятилетия, глобальная экономика ушла далеко вперед и любое крупное изделие, будь то самолет, корабль или что-то подобное, не производится в одном месте. Даже легковой автомобиль, на котором мы ездим, имея французский или японский шильдик, на самом деле только собран в конкретном месте, а тем более - пассажирский авиалайнер. Все необходимое, для обслуживания и ремонта, поставляется из десятков стран и надо понимать, что ни одна страна в мире, не производит всей номенклатуры деталей, которые нужны для этих работ, а вот мужик сказал, своим языком о том, что они все сами запилят в Шереметьево ли Внукодедово. Это все, что нужно знать об этом лепрозории.
Но тут интересен еще один момент. Кроме того, что теперь в страну 404 больше не станут продавать ни авиатехники, ни даже крышек унитазов, для самолетных туалетов, лизингодатель вправе требовать компенсацию ущерба, нанесенного фактическим хищением тысячи авиалайнеров. И можно не сомневаться в том, что любой международный суд удовлетворит исковые требования просто влет. А в связи с тем, что Москва уже давно поставило свои внутренние правила выше международных, то исполнять решение международных судов она не станет. Мы это прекрасно помним на примере известного решения Стокгольмского международного арбитража по иску Газпрома к Нафтогазу. И тогда начнется вторая волна арестов и конфискаций российских активов.
А в итоге, мудрое решение прутина выльется в замечательную композицию. Лизингодатель получит свои деньги принудительно, причем - с пенями, штрафами и так далее. Условно говоря, если в нормальной ситуацию, Российско авиакомпании самолет обошелся бы в 100 миллионов долларов, то со всеми судебными взысканиями, он обойдется в 120-130 миллионов. Это будет намного выше рыночных цен. И это еще не все. Ведь пассажирский авиалайнер покупается не сам по себе, а с целым набором сервисных услуг, которые сопровождают его все время эксплуатации, в том числе - гарантийные мероприятия. А в данном случае, никаких таких плюшек там уже нет. Итак, у них останутся сверх дорогие самолеты, абсолютно без комплекса обслуживания. В общем, даже цыгане так выгодно не продавали своих лошадей!
Ну а сами аресты активов, будь то по этому делу или по санкционным мероприятиям, тоже очень интересная штука. Как пояснял один из ведущих юристов Англии, который специализируются именно на таких вопросах, такие мероприятия имеют крайне неприятный аспект. Так, в самом центре Лондона, более десяти лет назад, были арестованы несколько крупных комплексов недвижимости, принадлежавших Муамару Каддафи. Так вот арест с них не снят и До сих пор и процедура снятия этого ареста настолько сложна, что похожа на байку о падишахе и осле. Проще говоря, с арестованным имуществом можно попрощаться если не навсегда, то уж точно - очень надолго.
И что характерное, это лишь небольшой, но очень показательный пример того, каким медным тазом накрывается роZZийский гадюшник а все проистекает от особого сорта упоротости прутина, который их хорошего и плохого варианта, всегда выбирает самый худший. Поэтому, события в лепрозории уже развиваются по экспоненте и так, что назад отмотать уже ничего невозможно. Ну что же, нам это только на руку. Они не только танк за 10 тысяч продадут, но за тысячу - лысину прутина и за сотку - ноздри Лаврова. Все к тому идет.
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23.03.2022 21:28 Відповісти
Долбаные придурки. То что не закрыли по западным санкциям, они сами вырубают. Когда им не дают бросаться на соседние страны, начинают грызть друг друга. Падлам мешать не надо. Пусть поубивают друг друга. Сволота кацапская
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23.03.2022 21:31 Відповісти
будь ласка підтримайте петицію , потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації --- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/
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23.03.2022 21:40 Відповісти
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23.03.2022 21:43 Відповісти
Гуглу и Ютубу давно пора уже сваливать из рашки.
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23.03.2022 22:26 Відповісти
 
 