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війна (56444) Зміїний (149) полонені (1943) Верещук (605)

Сподіваємось найближчим часом повернути з полону захисників острова Зміїний, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

змеиный

Україна сподівається найближчим часом повернути полонених українських військових з острова Зміїний, обмінявши їх на російських моряків.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут є моряки, ми до речі врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей", - розповіла Верещук.

"Вони (РФ) виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у Чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон", — відповіла Верещук на питання щодо українських моряків.

Водночас міністерка розповіла про звернення до неї Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка, водія на водія тощо.

"Я кажу - добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми", - зауважила Верещук.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Верещук зроби а потім хвались ..а то вже було ... відправляємо конвой але їх можуть забрати в полон через 3 год гумконвой в полоні..баба базарна а не державний діяч .... тріпло
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23.03.2022 21:50
+9
Логічніше було б до кінця війни жодних обмінів не проводити. Вже поміняли 1- го мера на 9 срочників, що суттєво додало впевненості кацапським самкам що їх ********* витягнуть з полону.
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23.03.2022 21:48
+6
Поговаривают что обмены идут уже полным ходом - только вот подозрительно тихо,почти тайно...интересно кого на кого меняют а то опять таксистов по Мелитополю например насобирают в качестве обменного фонда.
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23.03.2022 22:12
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Резерв пошел...какие красавцы.
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23.03.2022 21:40 Відповісти
Оружие старое, без вопросов, но пуля из него убивает так же верно).
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23.03.2022 21:47 Відповісти
В хороших руках- отличная штука. Их на складах полно. Если так все обвешивать, то просто великолепно.
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23.03.2022 21:57 Відповісти
7,62х54R со стальным сердечником...Самый мощный советский патрон данного калибра.
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23.03.2022 22:45 Відповісти
Міняти виключно на строковиків, хоч 10:1
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23.03.2022 21:42 Відповісти
будь ласка підтримайте петицію , потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації --- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/
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23.03.2022 21:42 Відповісти
час позбутися гельмінтів не те що назрів,він вже перезрів...
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23.03.2022 22:00 Відповісти
Логічніше було б до кінця війни жодних обмінів не проводити. Вже поміняли 1- го мера на 9 срочників, що суттєво додало впевненості кацапським самкам що їх ********* витягнуть з полону.
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23.03.2022 21:48 Відповісти
Верещук зроби а потім хвались ..а то вже було ... відправляємо конвой але їх можуть забрати в полон через 3 год гумконвой в полоні..баба базарна а не державний діяч .... тріпло
показати весь коментар
23.03.2022 21:50 Відповісти
Поговаривают что обмены идут уже полным ходом - только вот подозрительно тихо,почти тайно...интересно кого на кого меняют а то опять таксистов по Мелитополю например насобирают в качестве обменного фонда.
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23.03.2022 22:12 Відповісти
Что с теми кого держат кацапы 8мой год?
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23.03.2022 23:35 Відповісти
 
 