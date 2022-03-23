Сподіваємось найближчим часом повернути з полону захисників острова Зміїний, - Верещук

Україна сподівається найближчим часом повернути полонених українських військових з острова Зміїний, обмінявши їх на російських моряків.

Про це в інтерв'ю Суспільному заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут є моряки, ми до речі врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей", - розповіла Верещук.

"Вони (РФ) виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у Чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон", — відповіла Верещук на питання щодо українських моряків.

Водночас міністерка розповіла про звернення до неї Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка, водія на водія тощо.

"Я кажу - добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми", - зауважила Верещук.

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