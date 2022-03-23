Держслужбовцям дозволили посилати "русский военный корабль" та його прихильників. ДОКУМЕНТ

Використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острову Зміїний не є порушенням кодексу державного службовця.

Про це йдеться в офіційному листі голови Національного агентства України з питань державної служби Наталії Алюшиної, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всесвітньо відома фраза прикордонників з о.Зміїний, яка стала девізом українців у боротьбі з окупантами, не є порушенням Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Але, колеги, в усьому важлива міра. Cлава Україні!", – повідомляє агенція.

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