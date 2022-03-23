Держслужбовцям дозволили посилати "русский военный корабль" та його прихильників. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острову Зміїний не є порушенням кодексу державного службовця.
Про це йдеться в офіційному листі голови Національного агентства України з питань державної служби Наталії Алюшиної, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Всесвітньо відома фраза прикордонників з о.Зміїний, яка стала девізом українців у боротьбі з окупантами, не є порушенням Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Але, колеги, в усьому важлива міра. Cлава Україні!", – повідомляє агенція.
Топ коментарі
+5 Bodalux
показати весь коментар23.03.2022 14:41
+3 Raised Right
показати весь коментар23.03.2022 14:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
та срати я хотів на ваші дозволи-путін куйло--- можете мені об"явити підозру
Никогда мы не будем братьями,аж мороз по шкірі
https://www.youtube.com/watch?v=bbiQxoE3c_M
Никогда мы не будем братьями,аж мороз по шкірі
https://www.youtube.com/watch?v=bbiQxoE3c_M