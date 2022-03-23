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Держслужбовцям дозволили посилати "русский военный корабль" та його прихильників. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

зміїний

Використання державними службовцями відомої фрази прикордонників з острову Зміїний не є порушенням кодексу державного службовця.

Про це йдеться в офіційному листі голови Національного агентства України з питань державної служби Наталії Алюшиної, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всесвітньо відома фраза прикордонників з о.Зміїний, яка стала девізом українців у боротьбі з окупантами, не є порушенням Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Але, колеги, в усьому важлива міра. Cлава Україні!", – повідомляє агенція.

Читайте: Автором легендарного вислову "Русский военный корабль - иди нах#й" є український воїн з Черкащини Роман Грибов. ФОТО

Держслужбовцям дозволили посилати русский военный корабль та його прихильників 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Пророчі слова Анастасії Дмитрук!!!
Никогда мы не будем братьями,аж мороз по шкірі

https://www.youtube.com/watch?v=bbiQxoE3c_M
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23.03.2022 14:41
+3
А что на это скажет Дещица?
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23.03.2022 14:34
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А что на это скажет Дещица?
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23.03.2022 14:34 Відповісти
Означена фраза не є порушенням Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Але вона порушує історичну тяглість традиційної української хоронімики, позаяк питомою українською назвою відомого народу є москва. Отже, корабель в офіційному мовленні має бути московський, а в приватному може бути кацапський.
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23.03.2022 14:35 Відповісти
а не держслужбовцям як???
та срати я хотів на ваші дозволи-путін куйло--- можете мені об"явити підозру
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23.03.2022 14:41 Відповісти
Fraza, putin *****, uze mezdunaronaja...
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23.03.2022 19:49 Відповісти
Пророчі слова Анастасії Дмитрук!!!
Никогда мы не будем братьями,аж мороз по шкірі

https://www.youtube.com/watch?v=bbiQxoE3c_M
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23.03.2022 14:41 Відповісти
Пророчі слова Анастасії Дмитрук!!!
Никогда мы не будем братьями,аж мороз по шкірі

https://www.youtube.com/watch?v=bbiQxoE3c_M
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23.03.2022 14:42 Відповісти
Є інформація що ці хлопці живі (з острова Зміїний), потрібно провести обмін. Негоже їм в полоні вже місяць томитися.
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23.03.2022 14:45 Відповісти
Какжи так нєможнажи ругаца - етажи язик пушкєна і лєрмантава
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23.03.2022 14:49 Відповісти
проблєма у чому ? писати через зірочку.
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23.03.2022 15:17 Відповісти
 
 