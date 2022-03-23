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23 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 4 554 українці, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна,евакуація

Протягом доби 23 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 4554 українці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, до Запоріжжя на власних автомобілях дісталися 2912 маріупольці.

З Гуляйполя до Запоріжжя було евакуйовано 51 особу. До міста доставлено гуманітарну допомогу.

На Київщині із сіл Велика Димерка, Богданівка, Світильня евакуйовано 919 українців.

У Луганській області евакуйовано 672 особи. До регіону доставлено 60 тонн гуманітарної допомоги: консерви, крупи, борошно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не можна говорити про неформальні коридори, по яких люди евакуюються з окупованих територій. Це створює додаткову небезпеку, - ОП

Автор: Роман Свиридович
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23.03.2022 22:31 Відповісти
 
 