УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14166 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
16 733 36
санкції (6845) Renault (9)

Renault зупиняє роботу московського заводу, - офіційна заява компанії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

renault

Концерн Renault у середу 23 березня офіційно заявив, що призупинить роботу свого заводу в Москві на час оцінки опціонів на контрольний пакет акцій АвтоВАЗу, виробника автомобілів номер один у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Як наслідок, французький автовиробник переглянув маржу своєї операційної групи приблизно до 3% із 4% або вище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві попри війну РФ проти України

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Если не ошибаюсь, рено уже бьіла как-то отобрана у владельца и национализирована. За коллаборационизм, сразу после 2МВ...
показати весь коментар
23.03.2022 22:39
+11
Так вони й не пішли з рашки. Щось там рахують маржу і думають що робити.
Це не з принципу не йдуть. Сволочі
показати весь коментар
23.03.2022 22:43
+8
Не дарма я ніколи не любив їх бренд - що дизайн, що технічні характеристики - все гівно. Не хочу ображати володарів авто їх бренду, але завжди не розумів як таке авто може подобатися? От просто суто з точки зору естетики. Вони брали лише дешевизною. Як з'ясувалося, крім дизайну там ще й моралі немає. Мабуть крім дизайнерів ще й на совісті економлять. В тім, як і французькі політики.
показати весь коментар
23.03.2022 22:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будь ласка РаЗОм до ПЕРЕМОГИ --- створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
показати весь коментар
23.03.2022 22:35 Відповісти
Здрасте посрамши называется. Снеслись Жаны и Мишели.
показати весь коментар
23.03.2022 22:36 Відповісти
************* із логотипом у формі розкішниці передумали.
показати весь коментар
23.03.2022 22:37 Відповісти
Тав в них багато заводів, а закривають тільки один.
показати весь коментар
23.03.2022 22:37 Відповісти
на болотах 2 завода
показати весь коментар
23.03.2022 22:39 Відповісти
а вбрасывали что рено не уйдет)
показати весь коментар
23.03.2022 22:38 Відповісти
А он и не уходит.
показати весь коментар
23.03.2022 22:50 Відповісти
В выпущенном в среду вечером пресс-релизе компании, который цитируют СМИ, говорится, что Renault немедленно останавливает московский завод, а также подумает, что делать со своим контрольным пакетом акций в АвтоВАЗе
показати весь коментар
23.03.2022 22:54 Відповісти
Так в чем проблема? Renault никуда из Рашки не уходит. Компренде?
показати весь коментар
23.03.2022 23:16 Відповісти
Концерн Renault у середу 23 березня офіційно заявив, що призупинить роботу свого заводу в Москві на час оцінки опціонів на контрольний пакет акцій АвтоВАЗу, виробника автомобілів номер один у Росії.

Они и не уходят.
показати весь коментар
23.03.2022 22:57 Відповісти
так получается-уходят же, не? опционы на контрольный пакет автоваза-это о продаже ж, иначе нафига его оценивать
показати весь коментар
24.03.2022 00:02 Відповісти
Или о покупке
показати весь коментар
24.03.2022 00:06 Відповісти
о покупке чего? контрольный пакет на автоваз и так у рено сейчас
показати весь коментар
24.03.2022 00:56 Відповісти
Если не ошибаюсь, рено уже бьіла как-то отобрана у владельца и национализирована. За коллаборационизм, сразу после 2МВ...
показати весь коментар
23.03.2022 22:39 Відповісти
То было давно, а это другое!
показати весь коментар
24.03.2022 07:29 Відповісти
Дійшло до істуканів, що "деталей нет" и не будет. Їхній аналітичний офіс довго рахує порівняльні еквіваленти
показати весь коментар
23.03.2022 22:42 Відповісти
Так вони й не пішли з рашки. Щось там рахують маржу і думають що робити.
Це не з принципу не йдуть. Сволочі
показати весь коментар
23.03.2022 22:43 Відповісти
Не дарма я ніколи не любив їх бренд - що дизайн, що технічні характеристики - все гівно. Не хочу ображати володарів авто їх бренду, але завжди не розумів як таке авто може подобатися? От просто суто з точки зору естетики. Вони брали лише дешевизною. Як з'ясувалося, крім дизайну там ще й моралі немає. Мабуть крім дизайнерів ще й на совісті економлять. В тім, як і французькі політики.
показати весь коментар
23.03.2022 22:45 Відповісти
Что за бред ты лепишь?
показати весь коментар
23.03.2022 22:55 Відповісти
Рено

Це

Нормальна комплектація (оригінальна). Яка на справді хороша.
А є гімнянна. Вось це лайно

Ну і с керівництвом там проблеми. Давно якісь ідіоти сидять. Хоча це світова тенденція
показати весь коментар
23.03.2022 22:56 Відповісти
По соотношению цена - качество это одна из лучших марок автомобиля для нищих стран как мы или свинособачьи выродки.
показати весь коментар
23.03.2022 23:15 Відповісти
То ***** в гавно вступають, то в партію
показати весь коментар
23.03.2022 22:47 Відповісти
Короче давление работает. Я вообще не понимаю корпорации. Чем раньше задушат Россию - тем им же лучше. Но вся Европа и компании только ухудшают и оттягивают конец России тем что мнутся.
показати весь коментар
23.03.2022 22:50 Відповісти
Те кто остаётся в роиси оттягивает конец, а те кто закрывает там бизнес приближают её кончину
показати весь коментар
24.03.2022 02:30 Відповісти
НЕ ВІ рю
показати весь коментар
23.03.2022 22:54 Відповісти
Та Reno завжди славилась допомогою фашистам.... І чому це ще купують в УКРАЇНІ? рено - ГАВНО!
показати весь коментар
23.03.2022 22:58 Відповісти
А чого так? Щеб попрацювали.
показати весь коментар
23.03.2022 22:58 Відповісти
Українці,на офіційній сторінці,в фейсбуці,влаштували справжнє пекло їм. Приєднуйтесь,не стісняйтесь.
показати весь коментар
23.03.2022 23:07 Відповісти
Nadezhda Mezentseva

где-то за 2-3 часа до этой новости, запостила на 20-30 рекламных роликах Рено следующую инфу:

Nadiia's Vlogs
2 hours ago

Renault still working in russia, paying taxes in russia. Renault's money helping russia kill kids, olderly people, women in Ukraine. When you decide to buy anything from Renault, please, remmember 117 kids killed just recently, remember where your money is going on.

Прошу всех , кто читает Цензор, распостранить такое сообщение на всех рекламных роликах/постах везде где можно. Если каждый из нас, запостит 10-20 таких сообщений- это заимет у вас всего мин 20 вашего времени - то вы, наверняка, сохраните жизнь маленькои девочке, или подростку в Украине. Поверьте, на Западе это работают, никто не будет покупать Рено, зная, что его

23.03.2022 21:09 Відповісти Видалити 1

Nadezhda Mezentseva

деньги буквально убьют ребенка. Давайте все вместе остановим Рено, это точно сработает. Когда Рено выйдет из россии- это будет наша с вами маленькая победа! да, я не могу взорвать рашистский танк или застрелить окупанта, но хоть что-то я могу сделать для победы?

очень много роликов на испанском, видимо там продажи у Рено основные, кто сможет перевести на испанский-пожалуйста, сделайте также. Сейчас, прямо сейчас.Мариуполь продолжают бомбить, пока вы читали это- снова погиб ребенок

23.03.2022 21:18 Відповісти Видалити 1

Nadezhda Mezentseva

деньги буквально убьют ребенка. Давайте все вместе остановим Рено, это точно сработает. Когда Рено выйдет из россии- это будет наша с вами маленькая победа! да, я не могу взорвать рашистский танк или застрелить окупанта, но хоть что-то я могу сделать для победы?

очень много роликов на испанском, видимо там продажи у Рено основные, кто сможет перевести на испанский-пожалуйста, сделайте также. Сейчас, прямо сейчас.Мариуполь продолжают бомбить, пока вы читали это- снова погиб ребенок

23.03.2022 21:19 Відповісти Видалити 1

Nadezhda Mezentseva

Ура!!!!! не прошло и 3 часов как мы начали давить Рено и вот уже первыи результат:НОВИНИ

ВІЙНА В УКРАЇНІ

23.03.22 22:32 8 607 24

санкції (4464) Renault (4)

Renault зупиняє роботу московського заводу, - офіційна заява компанії

это еще не полная победа, но уже - хорошее начало!

23.03.2022 23:27 Відповісти Видалити
показати весь коментар
23.03.2022 23:31 Відповісти
судя из коментов - никто не любит рено, но битум для дорог нужно покупать у беларусии(читаем - рфии)))))
показати весь коментар
23.03.2022 23:35 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
23.03.2022 23:46 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 00:06 Відповісти
Таки дуть. Ось текст офіційного прес-релізу.

Renault industrial activities in Russia are
suspended
Boulogne-Billancourt, March 23
rd
, 2022 - The Board of Directors of Renault Group met today and
approved the following items:
- Renault Group activities in its manufacturing plant in Moscow are suspended as oftoday.
- Regarding its stake in AVTOVAZ, Renault Group is assessing the available options, taking into
account the current environment, while acting responsibly towards its 45,000 employees in
Russia.
Renault Group reminds that it already implements the necessary measures to comply with
international sanctions.
***
Consequently, Renault Group has to revise its 2022 financial outlook with:
- A Group operating margin of around 3% (vs ≥ 4% previously);
- A positive automotive operating free cash flow (vs ≥ €1Bn previously).
показати весь коментар
24.03.2022 00:10 Відповісти
 
 