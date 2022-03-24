Renault зупиняє роботу московського заводу, - офіційна заява компанії

Концерн Renault у середу 23 березня офіційно заявив, що призупинить роботу свого заводу в Москві на час оцінки опціонів на контрольний пакет акцій АвтоВАЗу, виробника автомобілів номер один у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Як наслідок, французький автовиробник переглянув маржу своєї операційної групи приблизно до 3% із 4% або вище.

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