Renault зупиняє роботу московського заводу, - офіційна заява компанії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Концерн Renault у середу 23 березня офіційно заявив, що призупинить роботу свого заводу в Москві на час оцінки опціонів на контрольний пакет акцій АвтоВАЗу, виробника автомобілів номер один у Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Як наслідок, французький автовиробник переглянув маржу своєї операційної групи приблизно до 3% із 4% або вище.
Топ коментарі
+13 Дорогой Я
показати весь коментар23.03.2022 22:39
+11 Viktor 8e21d3f0
показати весь коментар23.03.2022 22:43
+8 Alexandr Kovalenko 5026d0fb
показати весь коментар23.03.2022 22:45
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Будь ласка, зачекайте...
Они и не уходят.
Це не з принципу не йдуть. Сволочі
Це
Нормальна комплектація (оригінальна). Яка на справді хороша.
А є гімнянна. Вось це лайно
Ну і с керівництвом там проблеми. Давно якісь ідіоти сидять. Хоча це світова тенденція
где-то за 2-3 часа до этой новости, запостила на 20-30 рекламных роликах Рено следующую инфу:
Nadiia's Vlogs
2 hours ago
Renault still working in russia, paying taxes in russia. Renault's money helping russia kill kids, olderly people, women in Ukraine. When you decide to buy anything from Renault, please, remmember 117 kids killed just recently, remember where your money is going on.
Прошу всех , кто читает Цензор, распостранить такое сообщение на всех рекламных роликах/постах везде где можно. Если каждый из нас, запостит 10-20 таких сообщений- это заимет у вас всего мин 20 вашего времени - то вы, наверняка, сохраните жизнь маленькои девочке, или подростку в Украине. Поверьте, на Западе это работают, никто не будет покупать Рено, зная, что его
23.03.2022 21:09 Відповісти Видалити 1
Nadezhda Mezentseva
деньги буквально убьют ребенка. Давайте все вместе остановим Рено, это точно сработает. Когда Рено выйдет из россии- это будет наша с вами маленькая победа! да, я не могу взорвать рашистский танк или застрелить окупанта, но хоть что-то я могу сделать для победы?
очень много роликов на испанском, видимо там продажи у Рено основные, кто сможет перевести на испанский-пожалуйста, сделайте также. Сейчас, прямо сейчас.Мариуполь продолжают бомбить, пока вы читали это- снова погиб ребенок
23.03.2022 21:18 Відповісти Видалити 1
Nadezhda Mezentseva
деньги буквально убьют ребенка. Давайте все вместе остановим Рено, это точно сработает. Когда Рено выйдет из россии- это будет наша с вами маленькая победа! да, я не могу взорвать рашистский танк или застрелить окупанта, но хоть что-то я могу сделать для победы?
очень много роликов на испанском, видимо там продажи у Рено основные, кто сможет перевести на испанский-пожалуйста, сделайте также. Сейчас, прямо сейчас.Мариуполь продолжают бомбить, пока вы читали это- снова погиб ребенок
23.03.2022 21:19 Відповісти Видалити 1
Nadezhda Mezentseva
Ура!!!!! не прошло и 3 часов как мы начали давить Рено и вот уже первыи результат:НОВИНИ
ВІЙНА В УКРАЇНІ
23.03.22 22:32 8 607 24
санкції (4464) Renault (4)
Renault зупиняє роботу московського заводу, - офіційна заява компанії
это еще не полная победа, но уже - хорошее начало!
23.03.2022 23:27 Відповісти Видалити
Renault industrial activities in Russia are
suspended
Boulogne-Billancourt, March 23
rd
, 2022 - The Board of Directors of Renault Group met today and
approved the following items:
- Renault Group activities in its manufacturing plant in Moscow are suspended as oftoday.
- Regarding its stake in AVTOVAZ, Renault Group is assessing the available options, taking into
account the current environment, while acting responsibly towards its 45,000 employees in
Russia.
Renault Group reminds that it already implements the necessary measures to comply with
international sanctions.
***
Consequently, Renault Group has to revise its 2022 financial outlook with:
- A Group operating margin of around 3% (vs ≥ 4% previously);
- A positive automotive operating free cash flow (vs ≥ €1Bn previously).