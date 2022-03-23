УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14353 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
5 670 16
війна (56444) зброя (5755) Джонсон Борис (533)

Британія працюватиме над збільшенням оборонної допомоги Україні, – Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про свій "намір" використати зустрічі G7 і НАТО, щоб "істотно" збільшити оборонну допомогу Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прем’єр-міністр заявив про свій намір використати завтрашні зустрічі G7 та НАТО для посилення тиску на режим Володимира Путіна та працювати з партнерами для істотного збільшення оборонної летальної допомоги Україні. Лідери намагатимуться задовольнити прохання України та забезпечити Зеленського найсильнішою позицією в поточних мирних переговорах", – сказав речник прем’єра Британії після телефонної розмови двох лідерів.

Під час розмови Джонсон підтвердив "своє захоплення хоробрістю українських збройних сил та їхнім успіхом у відбитті натиску Росії".

Також читайте: Зеленський обговорив із Джонсоном оборонну допомогу Україні

"Зеленський сказав, що бомбардування цивільних районів, у тому числі блокади Маріуполя, є недобросовісним і вимагає відповіді від міжнародного співтовариства", – додав речник Джонсона.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
таке відчуття, що окрім англійців і поляків на нас усім насрати...
показати весь коментар
23.03.2022 22:39
+12
Надо будет Джонсону памятник поставить
показати весь коментар
23.03.2022 22:41
+10
Дякуємо.
показати весь коментар
23.03.2022 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таке відчуття, що окрім англійців і поляків на нас усім насрати...
показати весь коментар
23.03.2022 22:39 Відповісти
"НАТО - не то! Хочемо кращого!"
https://www.youtube.com/watch?v=LVMZ3LKPKfk
показати весь коментар
23.03.2022 22:40 Відповісти
Ще прибалти, але у них не так багато можливостей.
показати весь коментар
23.03.2022 22:46 Відповісти
США, Литва, Швеція.
От Канада щось притихла - а може не афішує.
показати весь коментар
23.03.2022 22:51 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
23.03.2022 22:39 Відповісти
будь ласка РаЗОм до ПЕРЕМОГИ --- створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
показати весь коментар
23.03.2022 22:40 Відповісти
Надо будет Джонсону памятник поставить
показати весь коментар
23.03.2022 22:41 Відповісти
так він жеж живий
показати весь коментар
23.03.2022 22:45 Відповісти
Обязательно. Я даже знаю, в каком городе он будет.
показати весь коментар
23.03.2022 22:47 Відповісти
Як добре, що у світі є англо-сакси і слов'яни, а не лише германці, мокшани, французи і ординці.
показати весь коментар
23.03.2022 22:48 Відповісти
И еще мадяры
показати весь коментар
23.03.2022 23:44 Відповісти
Нам пощастило не лише з президентом Америки, а ще й з прем'єром Британії.
А ми такі щаслива нація.
показати весь коментар
23.03.2022 23:00 Відповісти
дайте нам крылатые ракеты, ********** крымский мост, корабли и все базы вокруг границ Украины
показати весь коментар
23.03.2022 23:11 Відповісти
Испытываю в душе стыд, за то что его ставил ниже остальных политиков в личном рейтинге. Мы просто обязаны отлить ему памятник и назвать улицу в его честь(например консульства ВБ в Киеве)
показати весь коментар
23.03.2022 23:43 Відповісти
А ще в Джонсона такий гарний голос! Серце завмирає, коли він говорить.
показати весь коментар
23.03.2022 23:56 Відповісти
НАТО это красивая оболочка без начинки. Участники уже давно не выполняют устав о % ВВП, который должен выделяться ежегодно на модернизацию армий. За это их еще Трамп критиковал сильно. Про Европу: я не верю, что итальянцы, испанцы, португальцы или французы смогут или вообще будут сопротивляться. Немцам в спину ударят русскоязычные иммигранты, которые также зомбированы КисельТВ. Биться будут поляки и прибалты. Может быть, чехи и словаки, но их мало. Венгры, Болгария и Балканы сразу лягут под Рашу. Про румынов вообще молчу. Скандинавы и Швейцария - нейтралитет, но это их не спасет от немытых орков. Вот такой вот анализ.
показати весь коментар
24.03.2022 00:12 Відповісти
 
 