Британія працюватиме над збільшенням оборонної допомоги Україні, – Джонсон
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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про свій "намір" використати зустрічі G7 і НАТО, щоб "істотно" збільшити оборонну допомогу Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Прем’єр-міністр заявив про свій намір використати завтрашні зустрічі G7 та НАТО для посилення тиску на режим Володимира Путіна та працювати з партнерами для істотного збільшення оборонної летальної допомоги Україні. Лідери намагатимуться задовольнити прохання України та забезпечити Зеленського найсильнішою позицією в поточних мирних переговорах", – сказав речник прем’єра Британії після телефонної розмови двох лідерів.
Під час розмови Джонсон підтвердив "своє захоплення хоробрістю українських збройних сил та їхнім успіхом у відбитті натиску Росії".
"Зеленський сказав, що бомбардування цивільних районів, у тому числі блокади Маріуполя, є недобросовісним і вимагає відповіді від міжнародного співтовариства", – додав речник Джонсона.
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https://www.youtube.com/watch?v=LVMZ3LKPKfk
От Канада щось притихла - а може не афішує.
А ми такі щаслива нація.