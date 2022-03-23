Україна не знімає з порядку денного тему закриття неба, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не очікує проривів на завтрашньому саміті лідерів країн НАТО, однак питання закриття неба Київ не знімає з порядку денного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ні, на жаль, не очікую (проривів на саміті НАТО. - Ред.), тому що об’єктивно оцінюю ситуацію всередині Альянсу і його готовність до якихось жорстких, радикальних дій. Наразі, конкретно на сьогодні, на завтра такого немає. Але потрібно працювати, і результат неодмінно буде, просто з часом", - сказав глава МЗС.
Він додав, що української делегації не буде на зустрічі.
Глава МЗС також підкреслив, що Україна не знімає з порядку денного тему закриття неба.
"Скільки б не казали в НАТО про те, що наразі це неможливо, але це потрібно робити, і ми будемо надалі пробивати цю історію, тому що це шлях зберегти життя українців, зберегти наші міста від руйнування", - заявив Кулеба
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