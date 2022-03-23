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Україна не знімає з порядку денного тему закриття неба, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не очікує проривів на завтрашньому саміті лідерів країн НАТО, однак питання закриття неба Київ не знімає з порядку денного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ні, на жаль, не очікую (проривів на саміті НАТО. - Ред.), тому що об’єктивно оцінюю ситуацію всередині Альянсу і його готовність до якихось жорстких, радикальних дій. Наразі, конкретно на сьогодні, на завтра такого немає. Але потрібно працювати, і результат неодмінно буде, просто з часом", - сказав глава МЗС.

Він додав, що української делегації не буде на зустрічі.

Глава МЗС також підкреслив, що Україна не знімає з порядку денного тему закриття неба.

"Скільки б не казали в НАТО про те, що наразі це неможливо, але це потрібно робити, і ми будемо надалі пробивати цю історію, тому що це шлях зберегти життя українців, зберегти наші міста від руйнування", - заявив Кулеба

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Автор: Богдан Гуньковський
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теж вірно, грюкати до останнього.
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23.03.2022 23:02 Відповісти
И это совершенно правильный подход ,надо долбить ,долбить и долбить ,небо может и не закроют а пво подкинут .
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23.03.2022 23:03 Відповісти
створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 23:06 Відповісти
під три чорти небо !
хай дають С-300, С-400 та Міги - самі закриємо
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23.03.2022 23:17 Відповісти
путлер из бункера не видит звездное небо и моральний закон внутри нас. Увидел би сдох давно.
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23.03.2022 23:17 Відповісти
РФ высылает американских дипломатов и объявляет американских сотрудников "персонами нон грата". Свято наближається?
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23.03.2022 23:32 Відповісти
Так тримати!
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24.03.2022 00:20 Відповісти
 
 