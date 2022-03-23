На східному фланзі НАТО розуміють можливість нападу РФ, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Східні країни-члени НАТО розуміють, що є можливість нападу Росії на країни Альянсу, але чим далі від східного флангу, тим менше віри в це.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, в Україні воюють не лише за себе, а й заради того, щоб війна не прийшла на поріг безпосередньо країн НАТО.
"На східному фланзі є чітке розуміння цього і згода з таким тлумаченням подій, але чим далі від східного фронту НАТО вглиб Альянсу географічно, тим, звісно, менше є віри, що Росія здатна на них напасти. Як сказав мені міністр закордонних справ однієї із західноєвропейських країн: "Знаєте, ми з Росією не воювали і тому ми навіть не уявляємо собі, що це можливо", - розповів Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
россия воюет против нато, чтобы оно не расширялось.
Я думаю НАТО должно вмешаться!
Ведь это им не выгодно, когда за желание присоединится к ним - нападают на эти страны, или угрожают войной этим странам (как Боснии и Герцеговине).
НАТО наоборот выгодно, чтобы к ним чем больше стран присоединилось, чтобы оно стало сильнее. Потому что, если будет в будущем какая-то война, против Китая или против Индии - чтобы нато было легче в такой войне.
россия своими действиями разрушает окрепление нато!
Как вы думаете, должно ли нато помогать не только своим членам, а и странам, на которые напали за желание присоединится к нато?
Щоб всі європейські політики зібралися і вирішили питання, де тепер брати Європі нафту та газ.
Можливо якийсь новий газопровід всім разом побудувати. Можливо термінали для прийому зрідженого газу.
Брати газ і нафту є звідки. Головне питання - логістика.
Навіть при всій гнучкости капіталістичної економіки, така проблема не вирішується за тиждень-два.
Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора.
Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно.
Притом для таких действий имеется очень хорошая зацепка. Был же Будапештский меморандум или не было? Конечно был.