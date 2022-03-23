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На східному фланзі НАТО розуміють можливість нападу РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Східні країни-члени НАТО розуміють, що є можливість нападу Росії на країни Альянсу, але чим далі від східного флангу, тим менше віри в це.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, в Україні воюють не лише за себе, а й заради того, щоб війна не прийшла на поріг безпосередньо країн НАТО.

"На східному фланзі є чітке розуміння цього і згода з таким тлумаченням подій, але чим далі від східного фронту НАТО вглиб Альянсу географічно, тим, звісно, менше є віри, що Росія здатна на них напасти. Як сказав мені міністр закордонних справ однієї із західноєвропейських країн: "Знаєте, ми з Росією не воювали і тому ми навіть не уявляємо собі, що це можливо", - розповів Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Рыхлые еврозадницы давно не биты...
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23.03.2022 23:37
+8
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23.03.2022 23:56
+5
Странно а почему в заложники не берут?
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23.03.2022 23:36
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РФ высылает американских дипломатов и объявляет американских сотрудников "персонами нон грата".
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23.03.2022 23:34 Відповісти
Странно а почему в заложники не берут?
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23.03.2022 23:36 Відповісти
Это уже война против нато.

россия воюет против нато, чтобы оно не расширялось.

Я думаю НАТО должно вмешаться!

Ведь это им не выгодно, когда за желание присоединится к ним - нападают на эти страны, или угрожают войной этим странам (как Боснии и Герцеговине).

НАТО наоборот выгодно, чтобы к ним чем больше стран присоединилось, чтобы оно стало сильнее. Потому что, если будет в будущем какая-то война, против Китая или против Индии - чтобы нато было легче в такой войне.

россия своими действиями разрушает окрепление нато!

Как вы думаете, должно ли нато помогать не только своим членам, а и странам, на которые напали за желание присоединится к нато?
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23.03.2022 23:37 Відповісти
Не факт. Чим більше країн, тим більше бардака.
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23.03.2022 23:43 Відповісти
Рыхлые еврозадницы давно не биты...
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23.03.2022 23:37 Відповісти
Восточные страны-члены НАТО понимают, что есть возможность нападения России на страны Альянса, но чем дальше от восточного фланга, тем меньше веры в это. Джерело: https://censor.net/ua/n3328082 Это как раз в точку и именно полезно напомнить Шольцу
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23.03.2022 23:52 Відповісти
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23.03.2022 23:55 Відповісти
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23.03.2022 23:56 Відповісти
Западные барыги ещё реального кацапа в лицо не видели .. Это же насильник и мародёр
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23.03.2022 23:59 Відповісти
Они ещё надеются с этим типом договорится
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24.03.2022 00:00 Відповісти
Такое ощущение что все страны, кроме Украина,смотрели "раша тудей" и слепо верили что в зомбостане такая армия,какую они по тв показывают.
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24.03.2022 00:05 Відповісти
НАТО это красивая оболочка без начинки. Участники уже давно не выполняют устав о % ВВП, который должен выделяться ежегодно на модернизацию армий. За это их еще Трамп критиковал сильно. Про Европу: я не верю, что итальянцы, испанцы, португальцы или французы смогут или вообще будут сопротивляться. Немцам в спину ударят русскоязычные иммигранты, которые также зомбированы КисельТВ. Биться будут поляки и прибалты. Может быть, чехи и словаки, но их мало. Венгры, Болгария и Балканы сразу лягут под Рашу. Про румынов вообще молчу. Скандинавы и Швейцария - нейтралитет, но это их не спасет от немытых орков. Вот такой вот анализ.
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24.03.2022 00:06 Відповісти
Так было. Но сейчас ситуация поменялась. Военный бюджет больше, чем требует НАТО. Но с иобиками мрак. Наверно, проще и вообще выкинуть из НАТО. Афганистан показал, что любые вложения в тех, кто не желает защищать свою страну - бессмыслены.
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24.03.2022 00:24 Відповісти
Поздно пить боржоми... Хоть миллиарды пустите сейчас на оборону. А какие сроки изготовления танков, самолетов, боеприпасов? Я в насосном бизнесе. Некоторые насосы требуют год на производство. А оружие более технологичная вещь. И цепочка субпоставщиков огромная. А с чипами и полупроводниками сейчас даже в автопроме швах.
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24.03.2022 00:36 Відповісти
Кулеба, організуй Всеєвропейський нафто-газовий форум.

Щоб всі європейські політики зібралися і вирішили питання, де тепер брати Європі нафту та газ.

Можливо якийсь новий газопровід всім разом побудувати. Можливо термінали для прийому зрідженого газу.
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24.03.2022 00:07 Відповісти
Захід вже працює над цим питанням.
Брати газ і нафту є звідки. Головне питання - логістика.
Навіть при всій гнучкости капіталістичної економіки, така проблема не вирішується за тиждень-два.
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24.03.2022 07:30 Відповісти
В НАТО должны понимать, что сейчас мордор не такой уж силен для противостояния с НАТО. Притом с учетом действий Украиной, для НАТО может оказаться легкой прогулкой.

Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора.

Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно.

Притом для таких действий имеется очень хорошая зацепка. Был же Будапештский меморандум или не было? Конечно был.
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24.03.2022 00:57 Відповісти
Если кто то скажет что БМ не обязателен к исполнению, то он и не обязателен к неисполнению.
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24.03.2022 01:11 Відповісти
Хотя, если глубоко разобраться, то БМ таки обязателен к исполнению.
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24.03.2022 01:14 Відповісти
Що воне меле:США вже направило 12000 своїх військових в прибалтику.********* вже шукає найманців для війни в Україні,а коли знайде,то "обов'язково" переможе нас і почне війну з блоком НАТО.Цікаво,на кого розрахована ця пурга?
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24.03.2022 10:32 Відповісти
 
 