Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються радіаційні показники
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У Зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері МАГАТЕ
"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння".
"МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції".
Топ коментарі
+9 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар23.03.2022 23:41
+6 Роман Шевченко 08ca72a5
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+4 Алексей Музыка a818500e
показати весь коментар23.03.2022 23:53
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Будь ласка, зачекайте...
НАТО теж *****!
Їм *****, що вони можуть жити в ядерному попелі.
а зараз хто гасити буде ?
орки ?
Ти видно молодий. У 1986му вся Європа на таких вухах стояла... сьогоднішні їхні стурбованості, вимоги, допомоги - це 40% від того, як тоді вони злякались.
Але ця якась ... недоумковість, недалекоглядність пересічного європейця... мене теж... сказати культурно - дивує.
росія сказал: "Ми не будемо виконувати".
Представте, що на звичайному суді вбивці оголошують обминувачувальний вирок, а він каже "Я не буду виконувати рішення суда, я піду і буду дальше бивати!"
Його ж після рішення суда - судові пристави зразу відведуть і кинуть в камеру.
Тому і у міжнародного суда має бути якийсь виконавчий комітет. Війська НАТО мають реалізовувати рішення міжнародного суда.
Але це тяганина, організувати пул юристів потрібно, гроші.
Можливо над цим працюють.