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радіація (164) ЧАЕС (326)

Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються радіаційні показники

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаес,пожежа

У Зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері МАГАТЕ

"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння".

"МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розграбували у зоні відчуження новітню лабораторію вартістю 6 млн євро

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Світу *****! Як на чорнобильську! Так і на запоріжську!

НАТО теж *****!

Їм *****, що вони можуть жити в ядерному попелі.
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23.03.2022 23:41
+6
Міжнародний суд ООН проголосував за те, що росія має вивести свої війська з України.

росія сказал: "Ми не будемо виконувати".

Представте, що на звичайному суді вбивці оголошують обминувачувальний вирок, а він каже "Я не буду виконувати рішення суда, я піду і буду дальше бивати!"

Його ж після рішення суда - судові пристави зразу відведуть і кинуть в камеру.

Тому і у міжнародного суда має бути якийсь виконавчий комітет. Війська НАТО мають реалізовувати рішення міжнародного суда.
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23.03.2022 23:46
+4
Да уж. Чернобыль мы сдали в первые дни но тут понятно потому что находиться у границы с Беларусью, сложно было удержать не повредив АЕС. А какие оправдания могут быть по Запорожской АЕС которая находиться в 150 км от Крыма. Почему этот важнейший атомный объект, способный устроить геноцид во всей Европе, не был защищен должным образом ?? Я не военный эксперт но считаю что нужно было кинуть лучшие силы ЗСУ на оборону Энергодара и АЕС и многие согласиться. Теперь ищи этот йод по аптекам)
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23.03.2022 23:53
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А куда дует ветер?
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23.03.2022 23:41 Відповісти
северо- запад умеренный
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23.03.2022 23:44 Відповісти
Найближчі дні - в Україну, чорт.
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23.03.2022 23:59 Відповісти
Світу *****! Як на чорнобильську! Так і на запоріжську!

НАТО теж *****!

Їм *****, що вони можуть жити в ядерному попелі.
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23.03.2022 23:41 Відповісти
У нас каждую весну горит лес. Так как земля подсыхает после зимы, а дожди еще не пошли.
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23.03.2022 23:51 Відповісти
але пожари гасили !

а зараз хто гасити буде ?
орки ?
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23.03.2022 23:59 Відповісти
Да не особо их гасили. Горело всегда. Их надо расчищать за полгода. Так австралийцы делают.
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24.03.2022 00:01 Відповісти
Роман, ти хороший хлопець, аде не нервуйся так на ніч.
Ти видно молодий. У 1986му вся Європа на таких вухах стояла... сьогоднішні їхні стурбованості, вимоги, допомоги - це 40% від того, як тоді вони злякались.
Але ця якась ... недоумковість, недалекоглядність пересічного європейця... мене теж... сказати культурно - дивує.
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24.03.2022 00:08 Відповісти
Міжнародний суд ООН проголосував за те, що росія має вивести свої війська з України.

росія сказал: "Ми не будемо виконувати".

Представте, що на звичайному суді вбивці оголошують обминувачувальний вирок, а він каже "Я не буду виконувати рішення суда, я піду і буду дальше бивати!"

Його ж після рішення суда - судові пристави зразу відведуть і кинуть в камеру.

Тому і у міжнародного суда має бути якийсь виконавчий комітет. Війська НАТО мають реалізовувати рішення міжнародного суда.
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23.03.2022 23:46 Відповісти
Наскільки я знаю, на основі цього рішення можна подавати позови в звичайні суди країн з вимогою задовільнити частково - арешт майна і т.д.
Але це тяганина, організувати пул юристів потрібно, гроші.
Можливо над цим працюють.
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24.03.2022 00:02 Відповісти
та же история была с предшественницей оон - лигой наций именуемая в прошлом, японцы просто вышли с состава и *****.
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24.03.2022 02:58 Відповісти
Да уж. Чернобыль мы сдали в первые дни но тут понятно потому что находиться у границы с Беларусью, сложно было удержать не повредив АЕС. А какие оправдания могут быть по Запорожской АЕС которая находиться в 150 км от Крыма. Почему этот важнейший атомный объект, способный устроить геноцид во всей Европе, не был защищен должным образом ?? Я не военный эксперт но считаю что нужно было кинуть лучшие силы ЗСУ на оборону Энергодара и АЕС и многие согласиться. Теперь ищи этот йод по аптекам)
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23.03.2022 23:53 Відповісти
Она не может устроить геноцид. Чернобыль и Энергодар устроены по разному. Энергодар может устроить максимум Фукусиму. Тоесть, загрязнить прилегающую область и море.
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23.03.2022 23:55 Відповісти
ви маєте на увазі Дніпро ?
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24.03.2022 00:00 Відповісти
И море. Оно всё туда потечет.
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24.03.2022 00:02 Відповісти
головне щоб вітер на Німеччину дув ! ще можно висловити занепокоєність ...
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23.03.2022 23:53 Відповісти
і інколі на белорашку... шоб остудити горячі голови і картоплину замість голови бульбофюрера...
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23.03.2022 23:55 Відповісти
білоршці вже пох, вона під рашкою
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24.03.2022 00:02 Відповісти
та й під рашкою з радіацією мало радості... хай туди дме... хай 1986 рік згадають...
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24.03.2022 00:05 Відповісти
Белорусам нужно кушать. Они как бы Россией финансируются. Так что всё не так просто на самом деле. И Беларусь еще сыграет свою роль в этой пьесе, весьма неожиданную для её кукловода.
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24.03.2022 00:05 Відповісти
Терости які захопили ЧАЕС і зараз знаходяться там можуть назавжди увійти в історію як ідіоти та імбіцили, бо сидіти там, цепрактично на своєму здоров'ї поставити хрест.
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24.03.2022 09:14 Відповісти
 
 