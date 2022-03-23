ЄС та Канада посилюватимуть санкції проти Росії

Євросоюз та Канада разом з міжнародними партнерами посилюватимуть санкції проти РФ через її вторгнення до України.

Про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада та ЄС тісно координували дії щодо суворих санкцій проти російських та білоруських чиновників, які сприяли агресії Росії; відключення ключових російських банків від SWIFT; закриття наших повітряних просторів; заборона операцій з російським центробанком; зменшення залежності від російських енергоносіїв", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що російський режим платить серйозну економічну ціну за свої жахливі дії.

"Спільно з нашими партнерами з G7 та багатьма іншими Канада та Європейська Комісія, в рамках своїх компетенцій, будуть і далі посилювати ці санкції та продовжувати ослаблювати економічний, промисловий, технологічний та інноваційний потенціал росії, підтримуючи запровадження обмежень на торгівлю, фінансовий сектор та інші галузі", - зазначили в заяві.

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