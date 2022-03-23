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ЄС та Канада посилюватимуть санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Євросоюз та Канада разом з міжнародними партнерами посилюватимуть санкції проти РФ через її вторгнення до України.

Про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада та ЄС тісно координували дії щодо суворих санкцій проти російських та білоруських чиновників, які сприяли агресії Росії; відключення ключових російських банків від SWIFT; закриття наших повітряних просторів; заборона операцій з російським центробанком; зменшення залежності від російських енергоносіїв", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що російський режим платить серйозну економічну ціну за свої жахливі дії.

"Спільно з нашими партнерами з G7 та багатьма іншими Канада та Європейська Комісія, в рамках своїх компетенцій, будуть і далі посилювати ці санкції та продовжувати ослаблювати економічний, промисловий, технологічний та інноваційний потенціал росії, підтримуючи запровадження обмежень на торгівлю, фінансовий сектор та інші галузі", - зазначили в заяві.

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Автор: Богдан Гуньковський
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23.03.2022 23:48 Відповісти
санкція має бути тільки одна - перестати в росії купувати будь-які товари: нафто-газове ембарго, перекрити в'їзд російським фурам до європи, перестати приймати кораблі з російськими товарами в європейських портах.
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23.03.2022 23:50 Відповісти
Почему. Можно еще обычным гражданам эрефии закрыть въезд и заморозить их счета в банках(причину можно придумать).
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23.03.2022 23:54 Відповісти
‼️‼️ИЗ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СДЕЛАЛИ СКОТОВ
( аморфное общество , « спорт вне политики»)
ИМЕННО ЛЮДИ РАБОТАЮЩИЕ В РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

#Цимбалюк #зазеркалье #Tsymbaliukmade
Зачистка Кремля перед затяжной войной. Cтрим с @Алексей ПЕЧИЙ

https://youtu.be/waYq27ZDZ6o

2
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23.03.2022 23:51 Відповісти
"Купи квітку. А я куплю бронік для нашого солдата. Слава Укрїні!"



Большой подвиг маленькой Вари, решившей стать благотворительницей и собрать деньги на покупку хотя бы одного бронежилета для ВСУ.
Сначала девочка передала волонтерам все свои сбережения, а когда поняла, что их не хватает, то пошла "работать".
Сообщается, что всего Варя провела на улице около пяти часов, предлагая небезразличным приобщиться к сбору средств на защиту украинского воина.
Ей удалось заработать сумму, необходимую для того, чтобы приобрести бронежилет 4 класса.
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23.03.2022 23:52 Відповісти
#331пдп (Максим Воротынцев, Янош Леонов, Константин Добрынин, Клим Абрамов и Юрий Дегтярев)
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23.03.2022 23:53 Відповісти
Сосать немытая рассея. Будет как бабка у разбитого корыта скоро.
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23.03.2022 23:55 Відповісти
 
 