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Навколо Києва зараз знаходиться близько 12 тис. військових РФ, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Навколо Києва сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військових. Втім, ця цифра може бути ще меншою.

Про це радник глави ОП Олексій Арестович заявив в інтерв'ю Марку Фейгіну, інформує Цензор.НЕТ.

"Тисяч 12. Може навіть менше, дуже мало. Вони такі загадкові люди. Дотримуються плану, будуть його дотримуватися, навіть якщо 12 осіб залишиться. Все одно будуть раді, що наступають на Київ, до останнього солдата", - зазначив він.

За словами Арестовича, з цих 12 тисяч 3 тис. - оточені, а ще 4 тис. - відсічені й "знаходяться в неприємному місці".

Також читайте: На східному фланзі НАТО розуміють можливість нападу РФ, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Я думаю що вони всі так чи інакше знаходятся в неприємному місці з 24-го як мінімум.
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24.03.2022 00:00
+21
Множте їй на 0, нагадайте Іловайськ їм.
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24.03.2022 00:01
+19
Інна Щер@shcherbininainn

Поляки створили петицію про закриття кордону для рос/білор вантажівок. Підписати може кожен.
Не хочете підписувати, то хоча б поширити будь ласка.
росія має бути повністю відрізана від світу, бо вони зможуть вийти на протест, лише як їм не буде що їсти.
Підпишіть, це забере 2 хв
https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_o_zamknicie_granicy_dla_tirow_do_rosj?s=94667314&utm_source=whatsapp
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23.03.2022 23:58
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Інна Щер@shcherbininainn

Поляки створили петицію про закриття кордону для рос/білор вантажівок. Підписати може кожен.
Не хочете підписувати, то хоча б поширити будь ласка.
росія має бути повністю відрізана від світу, бо вони зможуть вийти на протест, лише як їм не буде що їсти.
Підпишіть, це забере 2 хв
https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_o_zamknicie_granicy_dla_tirow_do_rosj?s=94667314&utm_source=whatsapp
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23.03.2022 23:58 Відповісти
Треба і Укрїані такий закон прийняти.

І Польщі! І Прибалтиці.

Не пускати в Європу вантажівки з російсько-білоруськми товарами!
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24.03.2022 00:02 Відповісти
байрактарами розбити всю техніку, і хай сидять самі. без харчів без нічого.
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23.03.2022 23:59 Відповісти
Байрактари - це розвідники, здатні наносити точкові удари. На розбиття усієї техніки кацапів при 100% влучанні піде не один рік
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24.03.2022 10:38 Відповісти
Я думаю що вони всі так чи інакше знаходятся в неприємному місці з 24-го як мінімум.
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24.03.2022 00:00 Відповісти
Множте їй на 0, нагадайте Іловайськ їм.
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24.03.2022 00:01 Відповісти
Нудить від Люсі Дристовіч(арєстовіч).
А рашисстам краще здатися.
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24.03.2022 00:02 Відповісти
й всього то ?

дехто вже блює !!!
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24.03.2022 00:14 Відповісти
ну от...казали ж - не смійтесь і не підказуйте про Чорнобаївку... так жеж там добре було пристряляно - пригодовано... косяками перли... е-ех... мемами все полювання спортили )))
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24.03.2022 00:03 Відповісти
Tak poka novoe mjaso putin ***** podvezet, nado podazdat...
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24.03.2022 00:53 Відповісти
копитні лемінги кожні чотири роки стройними колонами йдуть топись в океані
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24.03.2022 00:05 Відповісти
Зато вокруг Мариуполя 14 000 и всего 3 000 наших в полном окружении . чё то эта Люся не менее загадочная чем кацапы
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24.03.2022 00:05 Відповісти
Ну если с точки зрения военной науки брать соотношение наступающих к обороняющимся в городских условиях 6-8 к 1, то даже по низкому коэффициенту 14 000 получается маловато. Минимум кацапам нужно 18 000 иметь. Так что катастрофы нет в отношении военных. Да собственно так командование и говорило, что там гуманитарная катастрофа связанная с мирными жителями, которых до 300 000 остается в заложниках. Кстати, они вяжут наши войска в их действиях. Им приходится постоянно маневрировать с учетом того, чтобы мирняк под удар не подставить.
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24.03.2022 00:40 Відповісти
Каже Аоестович, що 12 тисяч сидить навколо Києва... А скільки автоматів роздали по місту бажаючим їх отримати
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24.03.2022 00:07 Відповісти
Російський солдат здав Збройним силам Україну танк за винагороду і здався сам.
«Як це відбувалось. Вже кілька тижнів в Нацполі ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони ми регулярно присилаємо смс, як здатись в полон і здати техніку.
Кілька днів назад нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце, куди під'їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Смислу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна.
Що з Мішою? Міша отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни й можливість податись на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем.
Так, що "русские сдаются". Ще й з технікою», - повідомив радник міністра МВС Віктор Андрусів.
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24.03.2022 00:08 Відповісти
Шо воно ляпає!?
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24.03.2022 00:14 Відповісти
арестович черно-ротый - вестник апокалипсиса
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24.03.2022 00:38 Відповісти
Рашисти всі до купи! Нема часу вас по одному виловлювати.
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24.03.2022 00:14 Відповісти
Не дочекаються першої трави, здохнуть з голоду, а ягелю у нас немає🥴
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24.03.2022 00:18 Відповісти
А можно вот те 3 тысячи, которые окружены, всех убить?
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24.03.2022 00:20 Відповісти
нужна
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24.03.2022 00:22 Відповісти
".. майже оточені.."
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24.03.2022 00:37 Відповісти
Коли розпочнеться ліквідація котлів? Потрібно терміново звільняти сили та розблокувати Маріуполь.
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24.03.2022 00:31 Відповісти
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24.03.2022 00:35 Відповісти
одні майже оточені, другі десь у "неприємному місці " відсічені ... і шо . плят. гуманітарку їм туди послати..
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24.03.2022 00:42 Відповісти
как же задолбал люся-проститут... если он - многопрофильный разсветчик-писихолог-драматург-теолог является советником главы оп, то можно представить "умище" главы... да и подбор стоит того, чтобы посмотреть на тот охвыс... с точки зрения контрразведки... да еще в военное время...
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24.03.2022 06:23 Відповісти
 
 