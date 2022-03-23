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Навколо Києва зараз знаходиться близько 12 тис. військових РФ, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Навколо Києва сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військових. Втім, ця цифра може бути ще меншою.
Про це радник глави ОП Олексій Арестович заявив в інтерв'ю Марку Фейгіну, інформує Цензор.НЕТ.
"Тисяч 12. Може навіть менше, дуже мало. Вони такі загадкові люди. Дотримуються плану, будуть його дотримуватися, навіть якщо 12 осіб залишиться. Все одно будуть раді, що наступають на Київ, до останнього солдата", - зазначив він.
За словами Арестовича, з цих 12 тисяч 3 тис. - оточені, а ще 4 тис. - відсічені й "знаходяться в неприємному місці".
Топ коментарі
+33 Santregon Prozetteus
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+21 Nestor Nen
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Поляки створили петицію про закриття кордону для рос/білор вантажівок. Підписати може кожен.
Не хочете підписувати, то хоча б поширити будь ласка.
росія має бути повністю відрізана від світу, бо вони зможуть вийти на протест, лише як їм не буде що їсти.
Підпишіть, це забере 2 хв
https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_o_zamknicie_granicy_dla_tirow_do_rosj?s=94667314&utm_source=whatsapp
І Польщі! І Прибалтиці.
Не пускати в Європу вантажівки з російсько-білоруськми товарами!
А рашисстам краще здатися.
дехто вже блює !!!
«Як це відбувалось. Вже кілька тижнів в Нацполі ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони ми регулярно присилаємо смс, як здатись в полон і здати техніку.
Кілька днів назад нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце, куди під'їхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Смислу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна.
Що з Мішою? Міша отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів по завершенню війни й можливість податись на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем.
Так, що "русские сдаются". Ще й з технікою», - повідомив радник міністра МВС Віктор Андрусів.