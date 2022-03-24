Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету

Франція успішно випробувала модернізовану версію своєї ядерної ракети ASMPA

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

Міністр оборони Франці Флоранс Парлі висловила "велике задоволення" у зв'язку з успішним випробувальним запуском.

"Цей успіх знаменує собою вступ у фазу виробництва оновленої ракети ASMPA, що є необхідною умовою перед її вступом на озброєння Стратегічних ВПС Повітряно-космічних Сил і Ядерних Військово-Морських Сил ВМС Франції", - сказала вона.

Ракета без ядерного заряду була випущена з літака Rafale, який вилетів з авіабази на південному заході Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія ніколи не переможе в ядерній війні, - Столтенберг