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Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Франція успішно випробувала модернізовану версію своєї ядерної ракети ASMPA
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.
Міністр оборони Франці Флоранс Парлі висловила "велике задоволення" у зв'язку з успішним випробувальним запуском.
"Цей успіх знаменує собою вступ у фазу виробництва оновленої ракети ASMPA, що є необхідною умовою перед її вступом на озброєння Стратегічних ВПС Повітряно-космічних Сил і Ядерних Військово-Морських Сил ВМС Франції", - сказала вона.
Ракета без ядерного заряду була випущена з літака Rafale, який вилетів з авіабази на південному заході Франції.
Топ коментарі
+23 Andrew Lee
показати весь коментар24.03.2022 01:27
+22 Vitaliy Darmits
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+10 Gyro
показати весь коментар24.03.2022 01:29
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Картинка до новини, як це вже тут заведено, не відповідає темі.
- ****!!!
Війну виграють за рахунок ЛОГІСТИКИ, бо з голою дупою на танки перти то таке собі задоволення.
Ви ЦЕ будете ЗАПЕРЕЧУВАТИ?!!
Шляхопровід на виїзді зі Щастя у бік Сєвєродонецька капітально відремонтовано в межах проєкту «Велике будівництво».
Про це повідомила Служба автодоріг у Луганській області, передає Укрінформ.
«У поточному році в рамках проєкту «Велике будівництво» проводився капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю поблизу міста Щастя. Шляхопровід розташований на км 68 + 910 автомобільної дороги першої категорії Н-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк (маршрут Станиця Луганська - Сєвєродонецьк)»
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3132867-u-sasti-kapitalno-vidremontuvali-mist.html
а в 2024
Взорван мост через реку Северский Донец, чтобы не допустить проход танков РФ - Геращенко
Але у 2019 році випробування фактично зупинились. Вже майже рік «Богдана» не виїжджала з цього цеху, а контракт між Міністерством оборони України і Краматорським заводом - заблоковано. Все через постачання *********** для подальших випробувань. На підприємстві стверджують, що Міноборони переклало на них відповідальність за закупівлю снарядів. Процес затягнувся, оскільки раніше в Україну таких *********** не постачали. Мова про калібр 155 міліметрів - це калібр НАТО. Українська армія використовує калібр 152 міліметри. Зрештою строки контракту були зірвані, але ********** все-таки купили і вже можна починати попередні випробування, а потім і державні.