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війна (56444) Франція (1970) ядерна зброя (927) Парлі (6)

Франція успішно випробувала модернізовану ядерну ракету

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ракета,франція,ядерна

Франція успішно випробувала модернізовану версію своєї ядерної ракети ASMPA

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

Міністр оборони Франці Флоранс Парлі висловила "велике задоволення" у зв'язку з успішним випробувальним запуском.

"Цей успіх знаменує собою вступ у фазу виробництва оновленої ракети ASMPA, що є необхідною умовою перед її вступом на озброєння Стратегічних ВПС Повітряно-космічних Сил і Ядерних Військово-Морських Сил ВМС Франції", - сказала вона.

Ракета без ядерного заряду була випущена з літака Rafale, який вилетів з авіабази на південному заході Франції.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
пришліть з десяток для більш детальних тестів до ЗСУ!!
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24.03.2022 01:27
+22
Якщо ракета не вбила жодного русскава нєлюдя , то який же це успішний запуск ? Так , марнотратство .
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24.03.2022 01:48
+10
Можете навіть випадково прикрутити до однієї з них ядерну боєголовку...)))
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24.03.2022 01:29
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пришліть з десяток для більш детальних тестів до ЗСУ!!
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24.03.2022 01:27 Відповісти
Можете навіть випадково прикрутити до однієї з них ядерну боєголовку...)))
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24.03.2022 01:29 Відповісти
Не надо ядерную, можно сахарную... Прибежит толпа и друг друга поубивают. Вполне экологично.
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24.03.2022 02:56 Відповісти
Це ракета повітря-поверхня, потрібен ще й носій.
Картинка до новини, як це вже тут заведено, не відповідає темі.
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24.03.2022 10:48 Відповісти
- Кинжал?!
- ****!!!
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24.03.2022 01:31 Відповісти
А могли б замість цього шляхи ремонтувати... Та ні, то тільки під час війни потрібно.
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24.03.2022 01:36 Відповісти
По тим шляхам зараз з Польші везуть зброю.
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24.03.2022 07:11 Відповісти
От чим ти від зомбованих расіян відрізняєшся? У тих мантра - Україну асвабадіть, бо так путін сказав. А в тебе - по дорогам зброю везуть, швидкі їздять і т.д., бо так по тєліку сказали. Ви, плять, до останнього готові чорне називати білим, якби тільки відстояти своє переконання. І це спільно для біомаси як з одної, так і з іншої сторони кордону.
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24.03.2022 08:10 Відповісти
Я пречудово знаю якими були ті шляхи, по яким неможливо було рухатися зі швидкістю понад 60 км/год.
Війну виграють за рахунок ЛОГІСТИКИ, бо з голою дупою на танки перти то таке собі задоволення.
Ви ЦЕ будете ЗАПЕРЕЧУВАТИ?!!
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24.03.2022 08:16 Відповісти
А ви без зброї, голою дупою, знищить танк, а будете розказувати що треба і що не треба мати в країні.
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24.03.2022 08:19 Відповісти
В 2020

Шляхопровід на виїзді зі Щастя у бік Сєвєродонецька капітально відремонтовано в межах проєкту «Велике будівництво».

Про це повідомила Служба автодоріг у Луганській області, передає Укрінформ.

«У поточному році в рамках проєкту «Велике будівництво» проводився капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю поблизу міста Щастя. Шляхопровід розташований на км 68 + 910 автомобільної дороги першої категорії Н-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк (маршрут Станиця Луганська - Сєвєродонецьк)»
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3132867-u-sasti-kapitalno-vidremontuvali-mist.html

а в 2024

Взорван мост через реку Северский Донец, чтобы не допустить проход танков РФ - Геращенко
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24.03.2022 09:26 Відповісти
Більшість з тих тисяч джавелінів доставили ЛІТАКАМИ, поки хтось закликав не псувати інвестклімат і бігти на шашлики. Крім того не завжди 100 джавелінів замінять 1 Богдану. Це різні за призначенням види зброї.
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24.03.2022 10:12 Відповісти
А з аеропорту воно напевно само телепортувалося, так само як телепортуються і теперешні вантажі.
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24.03.2022 13:30 Відповісти
Якщо ракета не вбила жодного русскава нєлюдя , то який же це успішний запуск ? Так , марнотратство .
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24.03.2022 01:48 Відповісти
Начинаем денуклиаризацию рассии?
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24.03.2022 01:52 Відповісти
І що, надіюсь кацапам не продадуть.
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24.03.2022 02:14 Відповісти
Це запуск для Росії.. щоб показати про те що може настати росіянам прямо зараз ядерний пісє
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24.03.2022 06:29 Відповісти
Ц
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24.03.2022 09:00 Відповісти
https://youtube.com/shorts/bkpfa01kyxM?feature=share
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24.03.2022 06:30 Відповісти
https://youtube.com/shorts/bkpfa01kyxM?feature=share
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24.03.2022 06:30 Відповісти
А що, у Франції теж же по прикладу москальщини не ВПС а ВКС? Космонавти мля...
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24.03.2022 10:05 Відповісти
 
 