Росія ніколи не переможе в ядерній війні, - Столтенберг
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "небезпечними та безвідповідальними" погрози Росії використати ядерну зброю.
Про це він заявив у середу в Брюсселі на пресконференції перед проведенням позачергового саміту Альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Росія має припинити агресивну ядерну риторику. Це небезпечно та безвідповідально", - сказав Столтенберг.
За словами генсека НАТО, союзники передають Росії "дуже чіткий меседж, що атомна війна не може бути виграна, і таку війну ніколи не можна вести".
"Це лише підкреслює важливість припинення війни в Україні. Ми маємо робити все, що можемо, щоб запобігти ескалації війни за межі України, що буде ще більш смертельним і небезпечним, ніж зараз. Будь-яке використання ядерної зброї фундаментально змінить природу конфлікту. Росія має зрозуміти , що ніколи не можна вести цю війну, і вони ніколи не виграють цю війну", - переконаний генсек НАТО.
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https://twitter.com/UkrWarLive/status/1506645152567332868
Не вірять. Проте якщо НАТО і далі буде дрочити, а не діяти, вже скоро зможемо перевірити цю теорію і краще нехай я буду неправий.
Кто нибудь, пожалуйста, объясните?!!!
постоянное дежурство самолетов и истребилетей
и все это должно где то базироваться на территории украины
и есле беспилотная зона, то вроде даже украинские самолеты летать несмогут
но ракеты еще неизвестно с какой эффективностью смогут сбивать
а нато постоянно в лице столтенберга говорит что они не будут принимать участие
хотя именно мгновенная реакция на атаки могли бы остудить пыл рашки
не думаю что они сразу пальнули бы ядерным оружием в ответ (пока по крайне мере)
помимо пво и прочего можно хотя бы попросить чтобы черное море сделали безопасным
изза войны не могу суда грузы возить, а ведь это может быть помощь в том числе и украине морем
могли бы начать морскую блокаду военных судов рашки
(как во времена карибского кризиса)
чкщо розумітєте англійської, посилання на пояснення натівських фахівців:
https://www.defensenews.com/video/2022/03/14/why-a-no-fly-zone-means-war-defense-news-weekly-full-episode-31222/
решения принимает не он единолично
Не "россия не победит", а "никто не победит" - опять примирительная *****.
Где их таких понабирали, им бы в министерстве культуры работать, а не общаться с террористом и комментировать действия военного блока.
И когда для НАТО начался этот упадок? Наверное, когда США возглавил Обама, это у него все научились высказывать озабоченность вместо действий.
Тут треба долбодятла ліквідовувати,а не вмовляти...
Не слухали й потім-отримали Сирію і Крим
Й далі не слухали-отримали війну вже у всій країні
Думаю воно настільки схиблене що може й застосувати,тому його краще просто ліквідувати,щоб не наражати на небезпеку весь світ
Poetomu daže poxožyj na psixboljnogo karlik ne prestupit granj, za kotoroju grantirovana natovskaja jadernaja otvetka s ugrozoj dlia ego srannogo altajskogo bunkera i ego ščurinnogo "žitia".
максимум усилий, чтобы туда вступить. Начиная с 1991 года. Почему мудрый украинский нарид не требовал вступать в нато наших "гетьманов", начиная с кравчука? И почему голосовал за всяких симоненков с януковичами а не проукраинских политиков? Глядишь, сейчас бы может и были в нато. Можете не отвечать, я и так знаю почему.
urtymannya yadernoi zbroi ze duzhe dorogo, a posipaku putlera vse rozikralu...