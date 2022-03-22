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Росія може застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза існуванню країни, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія може застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза існуванню країни.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"У нас є доктрина внутрішньої безпеки. Вона у відкритому доступі, і ви можете почитати про випадки, у яких ядерна зброя може бути використана", - сказав він журналісту.
"Якщо буде загроза існуванню нашої країни, то вона (ядерна зброя. - Ред.) може бути застосована відповідно до нашої доктрини", - додав Пєсков.
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