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В Європарламенті назвали Росію державою-терористом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

террас

На міжнародному рівні, зокрема на рівні ООН, повинна початися дискусія щодо визнання Росії терористичною державою.

Про це в коментарі Guildhall заявив ексголовнокомандувач Силами Оборони Естонії, депутат Європарламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мова про визнання Росії вигнанцем, терористичною державою, як Афганістан, чи організацією, як Талібан. Внутрішньо я згоден з такою ініціативою, безумовно, Росія є терористичною державою, питання лише в можливості проведення такої юридичної процедури. Завдання в том, чи може ООН офіційно заявити про це. Нам потрібно знайти чи створити юридичну процедуру для такого визнання (Росії терористичною державою, – ред.)", - заявив ексголовнокомандувач Естонії.

"Це повинна бути дискусія на рівні ООН, так як це процес до якого мають бути залучені всі держави світу", - вважає політик.

"Фактично, Росія – це фейкова і терористичная держава", - резюмував депутат Європарламенту Ріго Террас.

Також читайте: Доки ми купуємо російський газ, ми даємо їм гроші на нові танки, - президентка Європарламенту Метсола

Раніше Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до світової спільноти щодо необхідності визнання російської федерації терористичною державою.

З заявою про підтримку ініціативи виступив цілий ряд світових політиків.

Зокрема, член Палати Лордів парламенту Великої Британії, лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства Великобританії у сфері тероризму, заявив, що вже зараз, ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський флот, Військово-космічні сили та політична партія "Єдина Росія" повинні бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

Ексміністр оборони Литви, депутат Європейського парламенту Раса Юкнявічене заявила, що світова спільнота має винести на порядок денний питання російського державного тероризму.

Депутат Бундестагу від "Зелених" Робін Вагнер заявив, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
А с террористами переговоров не ведут. И террористы не подпадают под женевскую конвенцию.
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22.03.2022 21:52
+19
Ну пусть рискнут. Пятую статью никто не отменял. Ответка прилетит со всего периметра.
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22.03.2022 22:02
+17
Нарешті.
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22.03.2022 21:50
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когда же замочат суку?
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22.03.2022 21:49 Відповісти


В посольстві рф у Варшаві палять документи. Як в Києві за тиждень до нападу
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22.03.2022 21:56 Відповісти
значит будут бомбить поляков. это плохо.
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22.03.2022 21:59 Відповісти
Да пусть жгут. Если они ударят по Польше, им очень быстро ответят. Причем ответят так, что им будет уже не до Украины.
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22.03.2022 22:00 Відповісти
Виразять глибоку стурбованість.
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22.03.2022 22:02 Відповісти
Ага , в мегатонах
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22.03.2022 23:00 Відповісти
Дебілом треба бути, щоб після таких втрат відкрити другий фронт. Це буде верх хібанутізму...
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22.03.2022 23:09 Відповісти
А воно і є дебіл. Був би мудрим, фронту не було би ніякого
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22.03.2022 23:28 Відповісти
проблема в тому, що воно і є дебіл, чи в тебе ще сумніви лишились
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23.03.2022 00:14 Відповісти
Москва невразлива до людських утрат, для них cе ніщо. Німці постріляли 26 мілліонів кацапів, але війну все одно програли.
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23.03.2022 00:19 Відповісти
Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев"
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22.03.2022 21:58 Відповісти
Ну пусть рискнут. Пятую статью никто не отменял. Ответка прилетит со всего периметра.
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22.03.2022 22:02 Відповісти
ой напугали! неужели они не понимают, что уже просто никто не воспринимает их серьезно. Да не то что серьезно, уже просто никак не воспринимает
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22.03.2022 22:08 Відповісти
На мові їхнього пахана "взяти на понт". Клоуни.
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22.03.2022 22:19 Відповісти
Те ж саме можна сказати в любий час і під любим соусом. Наприклад "нанесемо удар по німецьким містам якщо НАТО буде здійснювати захист Польші і Литви, Латвії! І так далі! Росію потрібно знищувати не дивлячись ні на що!
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22.03.2022 22:24 Відповісти
Вал Мишель@VALMICHEL7

·
1 ч



Если бы для Украины был организован не поток ПЗРК и гранотометов, а реальный лендлиз, как во время Второй мировой, с поставками тяжелого вооружения, доблестная «непобедимая и легендарная» просто перестала бы существовать. Физически.
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22.03.2022 22:35 Відповісти
есть инфа. нам уже едет наступательное оружие. что именно не пишут. понимаю что стратегия поменяется. наши пойдут писдячить орков.
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22.03.2022 22:48 Відповісти
объясните разницу между оборонительным и наступательным вооружением?
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23.03.2022 01:52 Відповісти
Нарешті.
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22.03.2022 21:50 Відповісти
Так, а ще РФ - російський фашизм. Тоді санкції самі собою "підтягнуться"
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22.03.2022 21:51 Відповісти
Навіть не фашизм, а фетишизм.

Релігійний фетишизм - культ неживих речей, виражений в обожнюванні або сліпому поклонінні цим речам.
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22.03.2022 21:55 Відповісти
А с террористами переговоров не ведут. И террористы не подпадают под женевскую конвенцию.
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22.03.2022 21:52 Відповісти
Тому й важливо як ніколи! Хоча... Вже починаючи із Криму слід було теє робити
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22.03.2022 21:54 Відповісти
Молюсь аби зробили розумно, а не декларативно як завжди... Мало затаврувати, потрібні дієві механізми антитерористичної боротьби.
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22.03.2022 21:52 Відповісти
...і ніяких російських військовополонених - терористи, що підлягають знищенню.
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22.03.2022 21:53 Відповісти
Наконец-то дошло!
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22.03.2022 21:53 Відповісти
300 років доходило...
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22.03.2022 21:56 Відповісти
сколько еще украинцев погибнет прежде вы там чтото признаете и всем миром мочить руських будете?
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22.03.2022 21:56 Відповісти
Ми, як ніхто, їх захищали та абустраівалі...
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22.03.2022 22:00 Відповісти
Вже правилами гарного тону стало послати москаля нахер)))
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22.03.2022 21:56 Відповісти
РУССКИЙ ОККУПАНТ, ТЫ, ЗА ПУТИНА ЖИЗНЬ ОТДАШЬ, МАТЬ ПРОДАШЬ ИЛИ В ЖОПУ ДАШЬ?!
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22.03.2022 21:56 Відповісти
вот ана і вскрилась фошиздская сучность гєйропи!
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22.03.2022 21:58 Відповісти
Чому постійно забувають що російські журналісти - Скабеєва, Соловйов, Сімоньян і багато інших, також терористи!?
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22.03.2022 22:01 Відповісти
Ну почему забывают... Штрейхера повесили с остальными
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22.03.2022 22:14 Відповісти
Польща на волосині від війни. Стало відомо про підготовку ракетних ударів та авіанальотів з бомбардуванням Польщі. Імовірність нападу 90-97% в найближчі 8 днів.
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22.03.2022 22:02 Відповісти
а що у руZZкіх є ще чим нападати....?
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22.03.2022 22:09 Відповісти
на жаль, ще є. 40 аеродромів з великою кількістю літаків, багато ракет та бомбардувальників.
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22.03.2022 22:11 Відповісти
Роzzія - метастаза на тілі планети . Її прорвало , нажаль за рахунок життів наших людей та України вцілому . Але це мало статися . Треба дотиснути та знезаразити залишки цієї хвороби.
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22.03.2022 22:03 Відповісти
Так. Злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
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22.03.2022 22:10 Відповісти
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22.03.2022 22:10 Відповісти
Цілком логічно, абсолютн всі признаки держави-терориста присутні.
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22.03.2022 22:23 Відповісти
роSSия = терроризм! Это знают все, только законодательно утвердить это боятся. А со страной-террористом разговор короткий!
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22.03.2022 22:34 Відповісти
С приходом путина к власти Рашка стала страной-террористом.
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22.03.2022 22:37 Відповісти
Рено авто для терористів
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22.03.2022 22:53 Відповісти
и шо ?
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23.03.2022 00:36 Відповісти
 
 