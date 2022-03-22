РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10343 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
15 595 46
война (46746) Европарламент (1705) Россия (91256)

В Европарламенте назвали Россию государством-террористом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

террас

На международном уровне, в частности, на уровне ООН, должна начаться дискуссия о признании России террористическим государством.

Об этом в комментарии Guildhall заявил экс-главнокомандующий Силами Обороны Эстонии, депутат Европарламента, генерал-лейтенант Риго Террас, сообщает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о признании России изгнанником, террористическим государством, как Афганистан, или организацией, как Талибан. Внутренне я согласен с такой инициативой, безусловно, Россия является террористическим государством, вопрос лишь в возможности проведения такой юридической процедуры. Задание в том, может ли ООН официально заявить об этом. Нам нужно найти или создать юридическую процедуру для такого признания (России террористическим государством – ред.)", - заявил экс-главнокомандующий Эстонии.

Читайте также: Рада попросила представителей ЕС ускорить заключение по евроинтеграции Украины, - Стефанчук

"Это должна быть дискуссия на уровне ООН, так как это процесс, к которому должны быть вовлечены все государства мира", - считает политик.

"Фактически, Россия – это фейковое и террористическое государство", - резюмировал депутат Европарламента Риго Террас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к мировому сообществу о необходимости признания российской федерации террористическим государством.

С заявлением о поддержке инициативы выступил ряд мировых политиков.

В частности, член Палаты Лордов парламента Великобритании, лорд Алекс Карлайл, ранее работавший независимым консультантом по законодательству Соединенного Королевства Великобритании в сфере терроризма, заявил, что уже сейчас, основываясь на фотографиях и других доказательствах преступлений России в Украине, правительственные структуры РФ, такие как армия, военно-морской флот, военно-космические силы и политическая партия "Единая Россия" должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США.

Также читайте: США и европейские партнеры готовятся объявить о новых санкциях против РФ в четверг, - советник Байдена Салливан

Экс-министр обороны Литвы, депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене заявила, что мировое сообщество должно вынести на повестку дня вопросы российского государственного терроризма.

Депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что военные преступления Путина в Украине, в частности взятие в заложники гражданского парамедика, позволяют квалифицировать действующий в России режим как террористический.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
А с террористами переговоров не ведут. И террористы не подпадают под женевскую конвенцию.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:52
+19
Ну пусть рискнут. Пятую статью никто не отменял. Ответка прилетит со всего периметра.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:02
+17
Нарешті.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
когда же замочат суку?
показать весь комментарий
22.03.2022 21:49 Ответить


В посольстві рф у Варшаві палять документи. Як в Києві за тиждень до нападу
показать весь комментарий
22.03.2022 21:56 Ответить
значит будут бомбить поляков. это плохо.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:59 Ответить
Да пусть жгут. Если они ударят по Польше, им очень быстро ответят. Причем ответят так, что им будет уже не до Украины.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:00 Ответить
Виразять глибоку стурбованість.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:02 Ответить
Ага , в мегатонах
показать весь комментарий
22.03.2022 23:00 Ответить
Дебілом треба бути, щоб після таких втрат відкрити другий фронт. Це буде верх хібанутізму...
показать весь комментарий
22.03.2022 23:09 Ответить
А воно і є дебіл. Був би мудрим, фронту не було би ніякого
показать весь комментарий
22.03.2022 23:28 Ответить
проблема в тому, що воно і є дебіл, чи в тебе ще сумніви лишились
показать весь комментарий
23.03.2022 00:14 Ответить
Москва невразлива до людських утрат, для них cе ніщо. Німці постріляли 26 мілліонів кацапів, але війну все одно програли.
показать весь комментарий
23.03.2022 00:19 Ответить
Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев"
показать весь комментарий
22.03.2022 21:58 Ответить
Ну пусть рискнут. Пятую статью никто не отменял. Ответка прилетит со всего периметра.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:02 Ответить
ой напугали! неужели они не понимают, что уже просто никто не воспринимает их серьезно. Да не то что серьезно, уже просто никак не воспринимает
показать весь комментарий
22.03.2022 22:08 Ответить
На мові їхнього пахана "взяти на понт". Клоуни.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:19 Ответить
Те ж саме можна сказати в любий час і під любим соусом. Наприклад "нанесемо удар по німецьким містам якщо НАТО буде здійснювати захист Польші і Литви, Латвії! І так далі! Росію потрібно знищувати не дивлячись ні на що!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:24 Ответить
Вал Мишель@VALMICHEL7

·
1 ч



Если бы для Украины был организован не поток ПЗРК и гранотометов, а реальный лендлиз, как во время Второй мировой, с поставками тяжелого вооружения, доблестная «непобедимая и легендарная» просто перестала бы существовать. Физически.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:35 Ответить
есть инфа. нам уже едет наступательное оружие. что именно не пишут. понимаю что стратегия поменяется. наши пойдут писдячить орков.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:48 Ответить
объясните разницу между оборонительным и наступательным вооружением?
показать весь комментарий
23.03.2022 01:52 Ответить
Нарешті.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:50 Ответить
Так, а ще РФ - російський фашизм. Тоді санкції самі собою "підтягнуться"
показать весь комментарий
22.03.2022 21:51 Ответить
Навіть не фашизм, а фетишизм.

Релігійний фетишизм - культ неживих речей, виражений в обожнюванні або сліпому поклонінні цим речам.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:55 Ответить
А с террористами переговоров не ведут. И террористы не подпадают под женевскую конвенцию.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:52 Ответить
Тому й важливо як ніколи! Хоча... Вже починаючи із Криму слід було теє робити
показать весь комментарий
22.03.2022 21:54 Ответить
Молюсь аби зробили розумно, а не декларативно як завжди... Мало затаврувати, потрібні дієві механізми антитерористичної боротьби.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:52 Ответить
...і ніяких російських військовополонених - терористи, що підлягають знищенню.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:53 Ответить
Наконец-то дошло!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:53 Ответить
300 років доходило...
показать весь комментарий
22.03.2022 21:56 Ответить
сколько еще украинцев погибнет прежде вы там чтото признаете и всем миром мочить руських будете?
показать весь комментарий
22.03.2022 21:56 Ответить
Ми, як ніхто, їх захищали та абустраівалі...
показать весь комментарий
22.03.2022 22:00 Ответить
Вже правилами гарного тону стало послати москаля нахер)))
показать весь комментарий
22.03.2022 21:56 Ответить
РУССКИЙ ОККУПАНТ, ТЫ, ЗА ПУТИНА ЖИЗНЬ ОТДАШЬ, МАТЬ ПРОДАШЬ ИЛИ В ЖОПУ ДАШЬ?!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:56 Ответить
вот ана і вскрилась фошиздская сучность гєйропи!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:58 Ответить
Чому постійно забувають що російські журналісти - Скабеєва, Соловйов, Сімоньян і багато інших, також терористи!?
показать весь комментарий
22.03.2022 22:01 Ответить
Ну почему забывают... Штрейхера повесили с остальными
показать весь комментарий
22.03.2022 22:14 Ответить
Польща на волосині від війни. Стало відомо про підготовку ракетних ударів та авіанальотів з бомбардуванням Польщі. Імовірність нападу 90-97% в найближчі 8 днів.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:02 Ответить
а що у руZZкіх є ще чим нападати....?
показать весь комментарий
22.03.2022 22:09 Ответить
на жаль, ще є. 40 аеродромів з великою кількістю літаків, багато ракет та бомбардувальників.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:11 Ответить
Роzzія - метастаза на тілі планети . Її прорвало , нажаль за рахунок життів наших людей та України вцілому . Але це мало статися . Треба дотиснути та знезаразити залишки цієї хвороби.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:03 Ответить
Так. Злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:10 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 22:10 Ответить
Цілком логічно, абсолютн всі признаки держави-терориста присутні.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:23 Ответить
роSSия = терроризм! Это знают все, только законодательно утвердить это боятся. А со страной-террористом разговор короткий!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:34 Ответить
С приходом путина к власти Рашка стала страной-террористом.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:37 Ответить
Рено авто для терористів
показать весь комментарий
22.03.2022 22:53 Ответить
и шо ?
показать весь комментарий
23.03.2022 00:36 Ответить
 
 