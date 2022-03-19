РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12047 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
2 281 10
ВР (28721) Еврокомиссия (1315) Европарламент (1702) членство в ЕС (774) Урсула фон дер Ляйен (372) Стефанчук Руслан (577) Метсола Роберта (23) Мецола (50)

Рада попросила представителей ЕС ускорить заключение по евроинтеграции Украины, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

єс,євросоюз

В Верховной Раде отмечают, что цену, которую сегодня платит Украина за вступление в ЕС, не платило ни одно государство, являющееся его членом.

Верховная Рада Украины обратилась к президентам Европейского парламента Роберте Метсоле и Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен с просьбой как можно быстрее предоставить выводы Еврокомиссии по приобретению Украиной членства в ЕС. Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство Верховной Рады Украины, представители разных фракций и групп обратились к Президенту Европейского парламента Роберте Метсоле и Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен с просьбой посодействовать быстрому положительному выводу Европейской Комиссии относительно обретения Украиной членства в ЕС", – написал Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада признала добровольцев теробороны участниками боевых действий

По его словам, Украина ищет самый быстрый маршрут в ЕС, "минуя пробки, вызванные бюрократией".

"Наше желание быть частью европейской семьи настолько сильно, что нас не останавливают никакие обстоятельства. Каждый раз мы доказываем, что достойны быть членом ЕС, платя самую высокую цену — тысячи жизней Украинцев. Такую цену не платил ни один народ, ни одна страна, которая является членом ЕС", - подчеркнул глава ВР.

Стефанчук подчеркнул, что решение ЕС по безотлагательной евроинтеграции станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии, а также "справедливым вознаграждением Украинского Народа за его борьбу за свободу, демократию и европейские ценности".

Читайте также: Заключение Еврокомиссии по членству Украины в ЕС будет готово через несколько месяцев, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як що Україну приймуть в ЄС з назкрізь корумпованню владою, то не буде ніякого сенсу в такому ЄС.
показать весь комментарий
19.03.2022 13:00 Ответить
Не стоит. Завтра окажется шо ЕС нам нах не нужон, и ***** на нас напало из-за введённого безвиза Порохом
показать весь комментарий
19.03.2022 13:00 Ответить
Они примут страну в состоянии войны? По нашим оптимистичным прогнозам, по итогу этой войны мы вернём себе весь Крым и Донбасс, а по оптимистичным прогрозам куйла, он отсоединит от Украины весь юго-восток. Думаю, потому и стрёмно принимать страну в состоянии войны, потому что не знаешь, что именно ты принимаешь - какая территория, сколько населения.
Но поддавливать на них, безусловно, нужно, не попросишь - не получишь.
показать весь комментарий
19.03.2022 13:03 Ответить
можно считать, что на сегодня уже 3,5 млн. украинцев-беженцев, де факто уже вступили в ес, но пока де юре не являются его членами. ведь если правящая братва заключит мирный договор с парашей на предательских условиях, то большая часть из этих миллионов просто не вернётся в Украину. и разные там стефан-чуки и подоляк-геки тоже ведь не останутся в "братьями" разрушенной стране и тихим сапом присоединятся к беженцам.
показать весь комментарий
19.03.2022 13:07 Ответить
Не зрозуміло,чому так спішите ,зараз.....?????Начасі захистити Батьківщину....чи у вас на умі інше????
показать весь комментарий
19.03.2022 13:31 Ответить
Это и есть часть защиты Украины!!!!.Прости. но у Вас.какие то странные видения? я их не могу понять абсолютно.
показать весь комментарий
19.03.2022 13:45 Ответить
Что это даст, бомбить ******** перестанут?
показать весь комментарий
19.03.2022 13:38 Ответить
Не буду разьяятнять.. потому как такие вопросы задавать в голове не укладывается .как то жутко от таких вопросах некоторых людей . такая каша в голове что что я сам уже не понимаю.кто они и что они вообще видят для Украины и чего хотят.
показать весь комментарий
19.03.2022 13:49 Ответить
А кремлівські переговорники вони що дозволяють Україні йти до ЄС. )(уйло вже вказав, що в НАТО не можна, армію боєздатну нам мати теж зась, і територіальну цілісність України кремлівські фашисти заборонили, А що вступити в ЄС ще дозволяють.
показать весь комментарий
19.03.2022 14:28 Ответить
 
 