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ВР (11726) Єврокомісія (940) Європарламент (769) членство в ЄС (926) фон дер Ляєн Урсула (519) Стефанчук Руслан (652) Метсола Роберта (28) Мецола (70)

Рада попросила представників ЄС пришвидшити висновок щодо євроінтеграції України, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

єс,євросоюз

У Верховній Раді наголошують, що ціну, яку сьогодні платить Україна за вступ до ЄС, не платила жодна держава, яка є його членом.

Верховна Рада України звернулася до президентів Європейського парламенту Роберти Метсоли та Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням якнайшвидше надати висновки Єврокомісії щодо набуття Україною членства в ЄС. Про це у Фейсбуці повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво Верховної Ради України, представники різних фракцій і груп звернулися до Президента Європейського парламенту Роберти Метсоли та Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо набуття Україною членства в ЄС", – написав Стефанчук.

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За його словами, Україна шукає найшвидший маршрут до ЄС, "оминаючи затори, спричинені бюрократією".

"Наше бажання бути частиною європейської сім’ї настільки сильне, що нас не зупиняють жодні обставини. Щоразу ми доводимо, що достойні бути членом ЄС, сплачуючи найвищу ціну — тисячі життів Українців. Таку ціну не платив жоден народ, жодна країна, яка є членом ЄС", — наголосив очільник ВР.

Стефанчук підкреслив, що рішення ЄС щодо невідкладної євроінтеграції стане ключовим фактором стримування російської агресії, а також "справедливою винагородою Українського Народу за його боротьбу за свободу, демократію та європейські цінності".

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Як що Україну приймуть в ЄС з назкрізь корумпованню владою, то не буде ніякого сенсу в такому ЄС.
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19.03.2022 13:00 Відповісти
Не стоит. Завтра окажется шо ЕС нам нах не нужон, и ***** на нас напало из-за введённого безвиза Порохом
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19.03.2022 13:00 Відповісти
Они примут страну в состоянии войны? По нашим оптимистичным прогнозам, по итогу этой войны мы вернём себе весь Крым и Донбасс, а по оптимистичным прогрозам куйла, он отсоединит от Украины весь юго-восток. Думаю, потому и стрёмно принимать страну в состоянии войны, потому что не знаешь, что именно ты принимаешь - какая территория, сколько населения.
Но поддавливать на них, безусловно, нужно, не попросишь - не получишь.
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19.03.2022 13:03 Відповісти
можно считать, что на сегодня уже 3,5 млн. украинцев-беженцев, де факто уже вступили в ес, но пока де юре не являются его членами. ведь если правящая братва заключит мирный договор с парашей на предательских условиях, то большая часть из этих миллионов просто не вернётся в Украину. и разные там стефан-чуки и подоляк-геки тоже ведь не останутся в "братьями" разрушенной стране и тихим сапом присоединятся к беженцам.
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19.03.2022 13:07 Відповісти
Не зрозуміло,чому так спішите ,зараз.....?????Начасі захистити Батьківщину....чи у вас на умі інше????
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19.03.2022 13:31 Відповісти
Это и есть часть защиты Украины!!!!.Прости. но у Вас.какие то странные видения? я их не могу понять абсолютно.
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19.03.2022 13:45 Відповісти
Что это даст, бомбить ******** перестанут?
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19.03.2022 13:38 Відповісти
Не буду разьяятнять.. потому как такие вопросы задавать в голове не укладывается .как то жутко от таких вопросах некоторых людей . такая каша в голове что что я сам уже не понимаю.кто они и что они вообще видят для Украины и чего хотят.
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19.03.2022 13:49 Відповісти
А кремлівські переговорники вони що дозволяють Україні йти до ЄС. )(уйло вже вказав, що в НАТО не можна, армію боєздатну нам мати теж зась, і територіальну цілісність України кремлівські фашисти заборонили, А що вступити в ЄС ще дозволяють.
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19.03.2022 14:28 Відповісти
 
 