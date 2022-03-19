Рада попросила представників ЄС пришвидшити висновок щодо євроінтеграції України, - Стефанчук

У Верховній Раді наголошують, що ціну, яку сьогодні платить Україна за вступ до ЄС, не платила жодна держава, яка є його членом.

Верховна Рада України звернулася до президентів Європейського парламенту Роберти Метсоли та Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням якнайшвидше надати висновки Єврокомісії щодо набуття Україною членства в ЄС. Про це у Фейсбуці повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво Верховної Ради України, представники різних фракцій і груп звернулися до Президента Європейського парламенту Роберти Метсоли та Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо набуття Україною членства в ЄС", – написав Стефанчук.

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За його словами, Україна шукає найшвидший маршрут до ЄС, "оминаючи затори, спричинені бюрократією".

"Наше бажання бути частиною європейської сім’ї настільки сильне, що нас не зупиняють жодні обставини. Щоразу ми доводимо, що достойні бути членом ЄС, сплачуючи найвищу ціну — тисячі життів Українців. Таку ціну не платив жоден народ, жодна країна, яка є членом ЄС", — наголосив очільник ВР.

Стефанчук підкреслив, що рішення ЄС щодо невідкладної євроінтеграції стане ключовим фактором стримування російської агресії, а також "справедливою винагородою Українського Народу за його боротьбу за свободу, демократію та європейські цінності".

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