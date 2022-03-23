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Россия никогда не победит в ядерной войне, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зброя,ядерна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы России использовать ядерное оружие.

Об этом он заявил в среду в Брюсселе на пресс-конференции перед проведением внеочередного саммита Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия должна прекратить агрессивную ядерную риторику. Это опасно и безответственно", – сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, союзники передают России "очень четкий месседж, что атомная война не может быть выиграна и такую ​​войну никогда нельзя вести".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может применить ядерное оружие, если будет угроза существованию страны, - Песков

"Это лишь подчеркивает важность прекращения войны в Украине. Мы должны делать все, что можем, чтобы предотвратить эскалацию войны за пределы Украины, что будет еще более смертельным и опасным, чем сейчас. Любое использование ядерного оружия фундаментально изменит природу конфликта. Россия должна понять, что никогда нельзя вести эту войну, и они никогда не выиграют эту войну", - убежден генсек НАТО.
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Топ комментарии
+28
Росія має припинити агресивну ядерну риторику. Це небезпечно та безвідповідально.... РФ зрозуміла яке ви сцикло коли відмовились закрити небо над країною, якій обіцяли вступ у НАТО...
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23.03.2022 17:06
+19
Уж не потому ли случайно, что НАТО вступит в войну в случае применения РФ ЯО? А-яй-яй-яй... вы страшный человек Столтенберг ))
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23.03.2022 17:07
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chuvak reshil spalitj kremlj
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23.03.2022 17:05 Ответить
Росія має припинити агресивну ядерну риторику. Це небезпечно та безвідповідально.... РФ зрозуміла яке ви сцикло коли відмовились закрити небо над країною, якій обіцяли вступ у НАТО...
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23.03.2022 17:06 Ответить
Уж не потому ли случайно, что НАТО вступит в войну в случае применения РФ ЯО? А-яй-яй-яй... вы страшный человек Столтенберг ))
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23.03.2022 17:07 Ответить
В кого є твітер, проголосуйте, що Київ не впаде (NO)

https://twitter.com/UkrWarLive/status/1506645152567332868
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23.03.2022 17:08 Ответить
Заморочився, завів твитер. Але проголосував.
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23.03.2022 18:09 Ответить
Головне , потім той твіттер вилікувати , якщо раптом завів.
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23.03.2022 19:04 Ответить
Видали))
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23.03.2022 19:11 Ответить
Ну а якщо москалі використають цю зброю по Україні, то шо тоді? Що сьогоднішнє НАТО зробить?
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23.03.2022 17:08 Ответить
сенсу нема по Україні,траване і себе
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23.03.2022 17:15 Ответить
Тактичним може. З нього станеться.
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23.03.2022 17:20 Ответить
Підозра є що те саме зробить, що робила до останнього моменту. Стурбоанність та заклики до миру. Таке враження складається, що це не мелітарний блок, а дівочий пансіон.
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23.03.2022 17:19 Ответить
То тоді воеи не раз вдарять ядерною зброєю. Цей блок був мелітареим, а зараз всюди ліваки владу захопили. Тому все стало таким нікчемним.
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23.03.2022 18:42 Ответить
Я полякам вже казав, що якщо так далі піде і русня на Польщу нападе - страни НАТО чкурнуть хто куди. Який там блок, яка 5 стаття. Одне діло мастурбувати на свою силу та ох#єнність, а інше - вмирати. I першими почнуть волати, що "якщо на полшишечкі - то не треба провокувати і треба сісти і подумати" - Германія, Франція та плод політичного інцесту Росії та Германії - Угорщина.
Не вірять. Проте якщо НАТО і далі буде дрочити, а не діяти, вже скоро зможемо перевірити цю теорію і краще нехай я буду неправий.
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23.03.2022 19:00 Ответить
Почему до сих пор не закрыли небо?!
Кто нибудь, пожалуйста, объясните?!!!
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23.03.2022 17:11 Ответить
nemogut.
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23.03.2022 17:14 Ответить
СУКІ!!!
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23.03.2022 17:45 Ответить
uvi
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23.03.2022 18:28 Ответить
нужен комплекс противовоздушной обороны
постоянное дежурство самолетов и истребилетей
и все это должно где то базироваться на территории украины
и есле беспилотная зона, то вроде даже украинские самолеты летать несмогут
но ракеты еще неизвестно с какой эффективностью смогут сбивать

а нато постоянно в лице столтенберга говорит что они не будут принимать участие
хотя именно мгновенная реакция на атаки могли бы остудить пыл рашки
не думаю что они сразу пальнули бы ядерным оружием в ответ (пока по крайне мере)

помимо пво и прочего можно хотя бы попросить чтобы черное море сделали безопасным
изза войны не могу суда грузы возить, а ведь это может быть помощь в том числе и украине морем

могли бы начать морскую блокаду военных судов рашки
(как во времена карибского кризиса)
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23.03.2022 17:17 Ответить
потому что Украина не член НАТО
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23.03.2022 17:18 Ответить
Коли нищили Алеппо, ти дуже переживав?
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23.03.2022 17:20 Ответить
Якщо бути відвертим, то там в першу чергу війна йшла між сирійцями, ще до того як рашка туди влізла. І там рашка не займалася окупацією та майже не вела сухопутних операцій. Так, вони мали б відповісти за бомбардування міст, але це вже питання до ООН. Крім того, тоді Трамп таки жахнув з томагавків по аеродромах Асада.
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23.03.2022 17:34 Ответить
І тут всі кажуть - питання до ООН. І правильно, Трамп жахнув по об'єктах Асада а не *****.
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23.03.2022 18:28 Ответить
Тому що це: "Це небезпечно та безвідповідально")))
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23.03.2022 18:05 Ответить
якщо коротко, то для повноцінного закриття треба на територію України завести декілька сотен літаків - від ф-16 до ф-35, комплекси ППО натівські і т.д.
чкщо розумітєте англійської, посилання на пояснення натівських фахівців:

https://www.defensenews.com/video/2022/03/14/why-a-no-fly-zone-means-war-defense-news-weekly-full-episode-31222/
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23.03.2022 18:15 Ответить
Вже захвачені ядерні об,экти в Україны,навіть бомби не потрібно буде, це давно вже не погрози,це реальність!!
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23.03.2022 17:15 Ответить
кто его вообще поставил управлять такой организацией? он же стоит за трибуной и трусится
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23.03.2022 17:17 Ответить
он только спикер
решения принимает не он единолично
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23.03.2022 17:18 Ответить
точнее вообще не он принимает)) он просто озвучивает
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23.03.2022 17:27 Ответить
він там не прикутий, може подати у відставку.
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23.03.2022 17:21 Ответить
Небо никто и не собирался закрывать!!Стоят и наблюдают!Реальной помощи как не было так и нет!!Наблюдают все и вцыкаются: а вдруг нужно будет вмешаться..Ой-ой.., а чем же это грозит??Ай-ай..А мы и сами виноваты!Надо было ещё в 90-е в НАТО проситься, а не бабки тырить..
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23.03.2022 17:21 Ответить
СВОЛОЧІ!
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23.03.2022 17:47 Ответить
Небо закрити майже нереально в даних умовах, а про відсутність реальної допомоги ти загнув.
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23.03.2022 18:33 Ответить
Да успогойся ,курица ,помогают и очень неплохо ,помощь военная только растет ,а вам -конец,засранцы расисянские...
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23.03.2022 19:51 Ответить
да ани ужо пабедили, пусть хоть немного техники для парада пабиды оставят, а то блд на мётлах малохольные будут)
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23.03.2022 17:23 Ответить
I batuti aerokosmicheskije.
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23.03.2022 17:44 Ответить
Заголовок не соответствует содержанию.
Не "россия не победит", а "никто не победит" - опять примирительная *****.
Где их таких понабирали, им бы в министерстве культуры работать, а не общаться с террористом и комментировать действия военного блока.
И когда для НАТО начался этот упадок? Наверное, когда США возглавил Обама, это у него все научились высказывать озабоченность вместо действий.
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23.03.2022 17:28 Ответить
Ехх, виграв би тоді вибори МакКейн...
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23.03.2022 17:31 Ответить
Eto nazivaetsja politkorektnostj. I nacalasj eta hrenj escho pri Bushe mladsem.
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23.03.2022 17:46 Ответить
Через слова ***** слухали? Він прямо сказав що йому пох..."зачем на мир без расії" "ми в рай а оні сдохнут"?!
Тут треба долбодятла ліквідовувати,а не вмовляти...
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23.03.2022 17:29 Ответить
Не надо слушать их бредовую риторику, предназначенную исключительно для запугивания. Надо понимать, что сам х-ло в рай точно не верит. Как может верить в рай кгбист - сын (возможно пасынок) ярого нквдиста.
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23.03.2022 17:34 Ответить
Ну вже в 2008 не слухали-отримали Грузію

Не слухали й потім-отримали Сирію і Крим

Й далі не слухали-отримали війну вже у всій країні
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23.03.2022 17:52 Ответить
Я говорю про використання ядерної зброї. А ви про що?
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23.03.2022 17:56 Ответить
Теж про неї в контексті Вашого комента...
Думаю воно настільки схиблене що може й застосувати,тому його краще просто ліквідувати,щоб не наражати на небезпеку весь світ
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23.03.2022 18:09 Ответить
Правильно. Надо козломордам объяснять, а не только слушать их бред.
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23.03.2022 17:29 Ответить
Старые маразматики может и не ставят целью победить, просто пару городов сотрут с лица земли. Хотя если зарядят в аэс... то могут победить всех, и даже сами себя. Как те смертники Бен Ладена 11 сентября, они не собирались побеждать, но сколько людей погибли.
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23.03.2022 17:35 Ответить
Усі ржуть лише з вас свинособаки сцикливі, як ви фтарой армієй вміре потерпаєте від уркаїнського війська
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23.03.2022 18:07 Ответить
Він правду сказав - вони сцикуни
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23.03.2022 18:14 Ответить
ПНХ
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23.03.2022 18:32 Ответить
Що москалику давно на бутилочку не сідав
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23.03.2022 23:20 Ответить
Рашистская быдлота,пшолнах отсюда!
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23.03.2022 19:54 Ответить
Как сказал путька, "Мы попадём в рай, а они просто сдохнут".
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23.03.2022 17:39 Ответить
Путька только болтает. Он в рай не верит. Как может верить в рай кгбист - сын (возможно пасынок) ярого нквдиста.
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23.03.2022 18:03 Ответить
estj na jutube očenj xorošyj rolik ot psixiatrov, či psixologov, so staljnym vyvodom, - takie sociopaty, kak čikatilo i putin, legko ubivajuščie drugix, strašnee vsego ssutsia iz za ugrozy smerti samim liubimym sebe.
Poetomu daže poxožyj na psixboljnogo karlik ne prestupit granj, za kotoroju grantirovana natovskaja jadernaja otvetka s ugrozoj dlia ego srannogo altajskogo bunkera i ego ščurinnogo "žitia".
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23.03.2022 22:09 Ответить
Эта тварь может первой атаковать в самый неожиданный момент, когда никто не ждет, потому что нелогично
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23.03.2022 17:40 Ответить
амеба хренова, ссыкун без яиц
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23.03.2022 17:51 Ответить
Харе гнать на нато, оно создано для того, чтоб защищать своих членов, а не соседей. Они нам и так помогают, как никому не помогали, хотя могли бы и больше оружия дать, согласен. Но, самим надо было думать и прикладывать в
максимум усилий, чтобы туда вступить. Начиная с 1991 года. Почему мудрый украинский нарид не требовал вступать в нато наших "гетьманов", начиная с кравчука? И почему голосовал за всяких симоненков с януковичами а не проукраинских политиков? Глядишь, сейчас бы может и были в нато. Можете не отвечать, я и так знаю почему.
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23.03.2022 18:29 Ответить
Требе не мичати а просто промовити: у разі якщо ми побачимо підготовку до застосування ЯЗ ми дудемо діяти згідно наявного в нас плану. Який передбачає відповідні заходи . І хай думає
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23.03.2022 18:41 Ответить
Надо заключить прямой договор с Великобританией на случай применения кремлём тактического ЯО против Украины.
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23.03.2022 19:09 Ответить
Aksioma. V stixax.
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23.03.2022 22:13 Ответить
А, кто знает, что, чисто технически произойдёт с ядерной боеголовкой в случае уничтожения ракеты или самолёта в которой она находится? Взорвётся она или нет, в воздухе или при падении при ударе о землю ?
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23.03.2022 20:18 Ответить
ne vzirvetsa ni pri zbytti litaka ni pri udari u zemlyu. Dlyz iniziazii yadernogo vibuhu potribna odnochasniy ****** zaryadu vibuhivki, yakim obkladeno yadro z plutoniyu 239 abo uranu 233/235 *oralloy. A ze mozhlivo tilki pri sprazyuvanni aparaturi ******u, prosto vid posheshi navit ******u dekilkoh tochok iniziazii prosto rozkidaye radiaktuvnu rechovinu na miszi vibuhu... takozh pogano ale ne kretychno, mozhno potim zibrati radiaodtyvne smittya
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24.03.2022 03:19 Ответить
Бо в ядерній війні немає переможців
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23.03.2022 21:24 Ответить
yakcho stan yadernyuh sil rashki takuy zhe yak i armii, to bude izi peremoga zakhidnogo svitu!
urtymannya yadernoi zbroi ze duzhe dorogo, a posipaku putlera vse rozikralu...
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24.03.2022 03:22 Ответить
Чувак, встанови розкладку нормальнц - це питання трьох кліків, не гвалтуй людям мосок, вже не початок 2000х
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24.03.2022 17:54 Ответить
КАК ТОЛЬКО КОСМОНАВТЫ США СЛЕТАЮТ НА МАРС И НАЗАД, ТО РОССИИ ТОЧНО ПЗДА !)
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23.03.2022 22:23 Ответить
 
 