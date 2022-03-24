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Інші країни не зможуть допомогти Росії уникнути санкцій: США попередили Китай

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

китай,сша

Адміністрація Джо Байдена попередила Пекін про відповідь у випадку допомоги для російського бізнесу, який потрапив під санкції, допомоги РФ ухилитися від експортного контролю або обробляти заборонені фінансові операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За значається, що США намагається утримати Китай від допомоги РФ.

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що вже незабаром країни "Великої сімки" оголосять про єдину відповідь, яка дозволить переконатися, що Росія не зможе уникнути санкцій Заходу, запроваджених через її вторгнення в Україну - за допомогою Китаю чи будь-якої іншої країни.

Це не стосується Китаю, але це буде стосуватися кожної значної економіки та рішень, які будь-яка з цих економік ухвалить, щоб спробувати, навмисно й активно підірвати або послабити санкції, які запровадив Захід.

За його словами, уряд США передав це повідомлення Китаю і тепер "очікує подібного сигналу від Європейського Союзу та окремих європейських країн".

Також читайте: Китай не хоче, щоб Росію виключали з G20

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Китайцы всё хвостом виляют, и вашим и нашим, со всех корыт пожрать и о "мире" демагогию поразводить. Ещё те "партнёры", будет нам на будущее наука
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24.03.2022 02:52
+15
Країна з комуністичною ідеологією не може бути надійним партнером, та і взагалі не має бути партнером.
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24.03.2022 03:08
+15
«Конец Америке!» - подумал "Ванька", увидев на обменнике объявление «Долларов нет!»
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24.03.2022 03:25
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Китайцы всё хвостом виляют, и вашим и нашим, со всех корыт пожрать и о "мире" демагогию поразводить. Ещё те "партнёры", будет нам на будущее наука
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24.03.2022 02:52 Відповісти
Країна з комуністичною ідеологією не може бути надійним партнером, та і взагалі не має бути партнером.
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24.03.2022 03:08 Відповісти
який там коммунізм?

вони повернулись до традиційної тисячолітньої автократичної китайської системи
одвічна проблема Китаю це - система управління.
цей монстр "по опрєдєлєнію" не може бути демократичним
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24.03.2022 03:14 Відповісти
Абсолютно. Плюс у китайского Абрама - всегда свое программа. Друзей и союзников у Китая нет и никогда не было.
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24.03.2022 03:35 Відповісти
за великим рахунком, китайцям равнобєдрєнно переможе хло в Україні чи ні -
він вже в їх кішені.

єдина небезпека усунення хла та прихід до влади мало-мальськи демократичної влади, але, судячи із настроїв рассєянінов, це відбудется не скоро.
вони будуть угорати "все против нас" та їсти лободу, як в П.Кореї, переможе хло в Україні чи ні.

бо
"хло - то рассея"
Валєнтіна Тєрєшкова
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24.03.2022 03:11 Відповісти
«Конец Америке!» - подумал "Ванька", увидев на обменнике объявление «Долларов нет!»
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24.03.2022 03:25 Відповісти
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24.03.2022 03:31 Відповісти
Росія раптом заявила про загадкову "аварію" на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську. У країні-окупантці вже заявили, що ремонт триватиме щонайменше 1,5 місяці.
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24.03.2022 03:33 Відповісти
Денег на соцвыплаты и зарплаты нет, но вы держитесь, так скажут рюске дедаваевалам с первого числа
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24.03.2022 03:38 Відповісти
китай оказался страной-дерьмом... дерьмом во всем - от поддержки Украины в ООН до любой мелочи... рвать надо отношения с этой говённой недостраной...
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24.03.2022 05:55 Відповісти
Сарказм - це не твоє.
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24.03.2022 06:04 Відповісти
просто если трезво взглянуть на жизнь, то очень хочется напиться... так и с долбанным китаем - где только может там и ставит подножки...
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24.03.2022 06:45 Відповісти
У мордорі "Китай начінает весті себя немножко не правільно по отношенію к нам". Щось відчувати починають.
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24.03.2022 06:24 Відповісти
Китай хотів відкусити тільки шматочок росії, але бачить, що то можна і по Урал хапнути. На шару...
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24.03.2022 07:35 Відповісти
рф з"їхала з катушок і розпочала війну, якщо Китай і правда хоче щоб це все шибко закінчилося, не буде допомогати рф. не хочуть щоб рф счезла к мапи? ми теж не хотіли, нам було на них фіолетово, вони самі захотіли.
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24.03.2022 07:54 Відповісти
А как там с фурами на польской границе? Для ЕС будут последствия за поддержку режима спятившего ватника?
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24.03.2022 08:27 Відповісти
Предупреждать надо не только Китай, но и Израиль.
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24.03.2022 08:42 Відповісти
Дякуємо, панове, за підтримку.
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24.03.2022 08:44 Відповісти
 
 