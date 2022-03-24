Євросоюз і Канада нададуть Україні кібердопомогу
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Канада та Європейський Союз допоможуть Україні й Молдові зміцнити кібероборону та посилити протидію дезінформації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Як відзначається , про це заявлено у спільному комюніке прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, оприлюдненому за результатами зустрічі у Брюсселі.
"Ми рішуче налаштовані продовжити співпрацю у сфері кібернетичних загроз, зокрема кібербезпеки, як у відповідь на російську агресію, так і як більш довготермінову мету. Спільно ми посилимо зусилля з координації допомоги урядам України та Молдови, пов'язаної з кіберстійкістю та обороною, доступом до інтернету й протидією дезінформації. Ми здійснимо це, працюючи з державами ЄС та іншими країнами-однодумцями, а також за допомогою Механізму швидкого реагування G7", - вказується у документі.
При цьому зазначається, що російське вторгнення в Україну - "це безпрецедентний напад на демократичні принципи та засновану на правилах міжнародну систему".
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