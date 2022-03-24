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Євросоюз і Канада нададуть Україні кібердопомогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кібербезпека

Канада та Європейський Союз допоможуть Україні й Молдові зміцнити кібероборону та посилити протидію дезінформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Як відзначається , про це заявлено у спільному комюніке прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, оприлюдненому за результатами зустрічі у Брюсселі.

"Ми рішуче налаштовані продовжити співпрацю у сфері кібернетичних загроз, зокрема кібербезпеки, як у відповідь на російську агресію, так і як більш довготермінову мету. Спільно ми посилимо зусилля з координації допомоги урядам України та Молдови, пов'язаної з кіберстійкістю та обороною, доступом до інтернету й протидією дезінформації. Ми здійснимо це, працюючи з державами ЄС та іншими країнами-однодумцями, а також за допомогою Механізму швидкого реагування G7", - вказується у документі.

При цьому зазначається, що російське вторгнення в Україну - "це безпрецедентний напад на демократичні принципи та засновану на правилах міжнародну систему".

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Автор: Роман Свиридович
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24.03.2022 03:43 Відповісти
Терминатора??
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24.03.2022 07:24 Відповісти
Дякуємо.
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24.03.2022 08:32 Відповісти
 
 