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Більшість пожеж у Зоні відчуження локалізовано, - в.о. міністра захисту довкілля Стрілець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаес

В.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначає, що наразі більшість пожеж у Зоні відчуження локалізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Пожежі у Зоні відчуження відслідковуються завдяки супутниковим знімкам НАСА... Мабуть, за останні два тижні було більше 30 пожеж зафіксовано. До 21 березня, в останній тиждень було зафіксовано 5 додаткових пожеж. На сьогоднішній день більшість цих пожеж локалізовано. Залишаються невеликі зони, де продовжується горіння", - розповів він.

За словами Стрільця, погодні умови сприяють тому, аби пожежі не розповсюджувалися.

"Але ця ситуація може змінюватися. Тому що весна, скоро літо і такі умови можуть бути загрозливими", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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24.03.2022 03:16 Відповісти
Сегодня у Буткевича слушал перехват телефонного звонка руссиш золдата со своей самкой. Проскочила фразочка про много ванек подхвативших повышенные дозы радиации как раз там.
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24.03.2022 03:40 Відповісти
Локалізація се добре, але значно практичніше було би загнати в зону пожеж декілька кацапських батальйонно тактичних орд.
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24.03.2022 03:45 Відповісти
Тоже пожар но приятнее!

78-летний украинец поджег российскую установку «Град» коктейлем Молотова

В городе Баштанка Николаевской области Украины 78-летний местный житель по имени Василий поджег российскую установку «Град» коктейлем Молотова.

Об этом рассказал городской голова Баштанки Александр Береговой, передает УНИАН.

По его словам, местный 78-летний житель просился в территориальную оборону, но из-за преклонного возраста его не приняли. Когда же в Баштанке завязался бой с оккупантами, дедушка не смог сидеть без дела и принимал участие в защите своего города, как мог.

«Он сам пошел на блокпост, взял коктейль Молотова, бросил по «Граду», «Град» загорелся», - рассказал Береговой.

Мэр Баштанки уверен, что оккупанты бросили попытки зайти в город из-за сильного сопротивления местных жителей: «И пошли другими путями, балками, ставили там понтонные переправы…».
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24.03.2022 03:47 Відповісти
Василий жжет, респект
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24.03.2022 03:53 Відповісти
 
 