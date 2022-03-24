Більшість пожеж у Зоні відчуження локалізовано, - в.о. міністра захисту довкілля Стрілець
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В.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначає, що наразі більшість пожеж у Зоні відчуження локалізовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Пожежі у Зоні відчуження відслідковуються завдяки супутниковим знімкам НАСА... Мабуть, за останні два тижні було більше 30 пожеж зафіксовано. До 21 березня, в останній тиждень було зафіксовано 5 додаткових пожеж. На сьогоднішній день більшість цих пожеж локалізовано. Залишаються невеликі зони, де продовжується горіння", - розповів він.
За словами Стрільця, погодні умови сприяють тому, аби пожежі не розповсюджувалися.
"Але ця ситуація може змінюватися. Тому що весна, скоро літо і такі умови можуть бути загрозливими", - сказав він.
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78-летний украинец поджег российскую установку «Град» коктейлем Молотова
В городе Баштанка Николаевской области Украины 78-летний местный житель по имени Василий поджег российскую установку «Град» коктейлем Молотова.
Об этом рассказал городской голова Баштанки Александр Береговой, передает УНИАН.
По его словам, местный 78-летний житель просился в территориальную оборону, но из-за преклонного возраста его не приняли. Когда же в Баштанке завязался бой с оккупантами, дедушка не смог сидеть без дела и принимал участие в защите своего города, как мог.
«Он сам пошел на блокпост, взял коктейль Молотова, бросил по «Граду», «Град» загорелся», - рассказал Береговой.
Мэр Баштанки уверен, что оккупанты бросили попытки зайти в город из-за сильного сопротивления местных жителей: «И пошли другими путями, балками, ставили там понтонные переправы…».