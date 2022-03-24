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Замість закритої Європи росіянам дозволили їздити до Монголії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія знімає обмеження на переміщення через державний кордон із Казахстаном та Монголією.
З 0 годин 00 хвилин за московським часом 30 березня 2022 року буде знято обмеження на в'їзд громадян Казахстану та Монголії до Росії та на виїзд громадян Росії до Казахстану та Монголії через сухопутну ділянку кордону, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+47 экзорцист
показати весь коментар24.03.2022 10:01
+35 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар24.03.2022 10:02
+35 Andrij Shaman
показати весь коментар24.03.2022 10:02
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Колись їхньою столицею був Каракорум, і туди іздили, щоб отримати від хана "ярлик на княжіння".
аплодую стоячи
Вони і КНДР обженуть
А тепер їх просто не хочуть навіть бачити у Європі.
за що їм така кара.
я щитаю эта успех роZZийской дипломатии. верной дорогой идете , тумены!