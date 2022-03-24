Замість закритої Європи росіянам дозволили їздити до Монголії

Росія знімає обмеження на переміщення через державний кордон із Казахстаном та Монголією.

З 0 годин 00 хвилин за московським часом 30 березня 2022 року буде знято обмеження на в'їзд громадян Казахстану та Монголії до Росії та на виїзд громадян Росії до Казахстану та Монголії через сухопутну ділянку кордону, передає Цензор.НЕТ.

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