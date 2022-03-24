УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4278 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
12 671 68
Казахстан (499) Росія (47229) туризм (782) Монголія (10)

Замість закритої Європи росіянам дозволили їздити до Монголії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

монголія

Росія знімає обмеження на переміщення через державний кордон із Казахстаном та Монголією.

З 0 годин 00 хвилин за московським часом 30 березня 2022 року буде знято обмеження на в'їзд громадян Казахстану та Монголії до Росії та на виїзд громадян Росії до Казахстану та Монголії через сухопутну ділянку кордону, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Що це за Z в Актау?" - у Казахстані покарали водія з рашистським знаком на авто. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+47
А олінклюзів буде? Ну, там кумис в любій кількості, кобилячий сир, кінський ***...
показати весь коментар
24.03.2022 10:01
+35
До метрополії, так сказати, на історичну батьківщину. 😊
показати весь коментар
24.03.2022 10:02
+35
ахахаха)))))вертаються в "родную гавань"))))

аплодую стоячи
показати весь коментар
24.03.2022 10:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А олінклюзів буде? Ну, там кумис в любій кількості, кобилячий сир, кінський ***...
показати весь коментар
24.03.2022 10:01 Відповісти
Еще обязательно на лбу лозунг. Спасибо деду-монголу за победу
показати весь коментар
24.03.2022 10:05 Відповісти
стройнее так..."монголу-деду, спасибо за победу!"))
показати весь коментар
24.03.2022 17:25 Відповісти
сушёный конский. как чупа-чупс. без соли. "соли нет но вы сосите" (плюшевый медвежонок) ))
показати весь коментар
24.03.2022 10:30 Відповісти
умные будут тикать через Монголию затем Китай и дальше куда повезет... железная дорога прямая до Улан-Батора а там в какой то рядом с Монголией крупный город Китая прямая ветка... причем колея русская 1520 мм.. многие россияне вполне реально желают уехать в Монголию как ни странно порядка и уровень жизни в Монголии на порядки выше чем в России..
показати весь коментар
24.03.2022 10:39 Відповісти
Кстати, Монголия по рейтингам относится к частично свободным странам
показати весь коментар
24.03.2022 12:05 Відповісти
Монголия - реально свободная страна. Проблема в том, что у нее граница с двумя идиотскими странами, с Кимтаем и с Россией. Вот они и строю свою политику оглядываясь на эти две страны
показати весь коментар
24.03.2022 13:17 Відповісти
Безвіз монголів до Монголії
показати весь коментар
24.03.2022 10:01 Відповісти
ugu, potomki ordy - navrodinu
показати весь коментар
24.03.2022 13:36 Відповісти
феерично!
показати весь коментар
24.03.2022 10:02 Відповісти
До метрополії, так сказати, на історичну батьківщину. 😊
показати весь коментар
24.03.2022 10:02 Відповісти
Їздити в Монголію, - це історічєська скрєпа для кацапів.
Колись їхньою столицею був Каракорум, і туди іздили, щоб отримати від хана "ярлик на княжіння".

показати весь коментар
24.03.2022 10:09 Відповісти
І то у якості транспортної худоби для вершників з ординських нащадків

показати весь коментар
24.03.2022 11:10 Відповісти
ахахаха)))))вертаються в "родную гавань"))))

аплодую стоячи
показати весь коментар
24.03.2022 10:02 Відповісти
Вперед на історичну батьківщину
показати весь коментар
24.03.2022 10:02 Відповісти
СРСР 2-0😃.
показати весь коментар
24.03.2022 10:03 Відповісти
Такой х...ни даже там не было, это уже ближе к КНДР.
показати весь коментар
24.03.2022 10:06 Відповісти
Мені здається
Вони і КНДР обженуть
показати весь коментар
24.03.2022 10:11 Відповісти
Сміх сміхом, але Монголія за рівнем життя вже випереджає оркостан.
показати весь коментар
24.03.2022 10:03 Відповісти
bljaaa Mongly....vy ob etom pozelejete skoro
показати весь коментар
24.03.2022 10:03 Відповісти
Повертаються до своїх історичних коренів.
показати весь коментар
24.03.2022 10:03 Відповісти
Нема в них історичних коренів. Вони є штучне утворення, утворене штучною мовою.
показати весь коментар
24.03.2022 10:06 Відповісти
назад к истокам
показати весь коментар
24.03.2022 10:05 Відповісти
То вже немає перепон до повернення орди додому?
показати весь коментар
24.03.2022 10:06 Відповісти
Ці дебіли навіть не розуміють самі як себе принижують. Після того як був відкритий весь світ - Монголія. При всій повазі до монголів.
показати весь коментар
24.03.2022 10:06 Відповісти
І велика кількість екскурсій: скачи в любу сторону.
показати весь коментар
24.03.2022 10:07 Відповісти
И шо, таки очередное кочевание началось?
показати весь коментар
24.03.2022 10:07 Відповісти
Кацапське щастя 2022 року - добігти до монгольського банкомату і зняти максимальну суму в тугриках.
показати весь коментар
24.03.2022 10:07 Відповісти
Та поки москалі розберуться в міських лабіринтах де знаходиться банкомат...
показати весь коментар
24.03.2022 10:10 Відповісти
Вчорашня фота, - "біженець" Чубайс знімає гроші з банкомату в Стамбулі.

показати весь коментар
24.03.2022 10:13 Відповісти
Так це фото говорить про те що з РФ виїхати в Європу запросто. Летиш в Туреччину, а з неї в різні европи. Те ж саме в Сербію. І маси братьєв ринули по цьому каналу
показати весь коментар
24.03.2022 10:24 Відповісти
esli ne pod sankijami - to da.
показати весь коментар
24.03.2022 10:26 Відповісти
Так. Але візовий режим для кацапів ніхто не скасовував.
А тепер їх просто не хочуть навіть бачити у Європі.
показати весь коментар
24.03.2022 10:37 Відповісти
Ви до кінця прочитали мій коментар? Маси їдуть в Європу. Головне виїхати з РФ, а там їдеш в консульство і береш візу. Росіян в Європі мільйони і до них додадуться ще мільйони. Пояснювати на які мітинги вони будуть виходити? а з часом і за кого голосувати?
показати весь коментар
24.03.2022 10:47 Відповісти
Ха...Лошадиномордый Лавров и такая же Машка захЕрова могут теперь к своим предкам-лошадям ездить в Монголию хоть каждый день.
показати весь коментар
24.03.2022 10:08 Відповісти
Монголи, здавайте кацапским оркам юрти за долари, а якщо даватимуть свої дерев'яні, посилайте їх за російським військовим трибуналом
показати весь коментар
24.03.2022 10:08 Відповісти
До справжніх скрєп
показати весь коментар
24.03.2022 10:08 Відповісти
На історичну батьківщину поїдуть.
показати весь коментар
24.03.2022 10:09 Відповісти
Морські прогулянки з заходом в живописні бухти, відвідування тисяч музеїв, вишукана кухня... І все на конях.
показати весь коментар
24.03.2022 10:09 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 10:10 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 10:13 Відповісти
бідні монголи.
за що їм така кара.
показати весь коментар
24.03.2022 10:18 Відповісти
раби повертаються до господарів
показати весь коментар
24.03.2022 10:19 Відповісти
Тепер монголам потрібно буде своїх рабів таврувати, щоб по світу не розбіглися
показати весь коментар
24.03.2022 10:19 Відповісти
Уйобуйте на істарісєскую родіну, кацапооркі!
показати весь коментар
24.03.2022 10:19 Відповісти
Да в лаптестане уже феерический п...ц, у них "бизнес"туры - в Узбекистан, для открытия счетов.Это еще месяц назад нельзя было даже представить ,что бы ватники ехали на родину дворников за получением бабла.
показати весь коментар
24.03.2022 10:27 Відповісти
Так то воно так. Але. Кожен день літаки літають Москва- Бєлград. Чому??? Я вже не кажу про Туреччину і Емірати... Суки.
показати весь коментар
24.03.2022 10:28 Відповісти
Сербия таже раша только на Балканах... Простой народ там за интеграцию в ЕС а силовики и служители власти за парашу ибо зарплата и соц пакетик нормальный. Тоже Косово уже живёт лутше чем сербы
показати весь коментар
24.03.2022 11:31 Відповісти
Ну все, всім іншим залишилось тільки обзавідОваться від таких успіхів мордора
показати весь коментар
24.03.2022 10:28 Відповісти
Раньше монголы ездили в московию к татарам, сейчас татары из московии к монголам. Это их Естественная среда обитания.
показати весь коментар
24.03.2022 10:38 Відповісти
Хз насчет монголов, а казахи уже перестают пускать, потому что руслики доллары у них выедают)
показати весь коментар
24.03.2022 10:45 Відповісти
а монголам за що така кара??
показати весь коментар
24.03.2022 10:48 Відповісти
Действительно жаль монголов. Теперь быдло которое они веками презирали будет ехать к ним.
показати весь коментар
24.03.2022 10:52 Відповісти
Моноголам нужно срочно вводить визовый режим.
показати весь коментар
24.03.2022 12:11 Відповісти
то есть разрешили ездить на историческую родину
показати весь коментар
24.03.2022 10:50 Відповісти
слава Богу!!
я щитаю эта успех роZZийской дипломатии. верной дорогой идете , тумены!
показати весь коментар
24.03.2022 10:55 Відповісти
Скоро орки в Северную Корею на отдых будут ездить
показати весь коментар
24.03.2022 10:56 Відповісти
Вот ето правильно. На свою историческую родину пускай валят
показати весь коментар
24.03.2022 11:02 Відповісти
Домой, в орду?
показати весь коментар
24.03.2022 11:21 Відповісти
туда им ****** и дорога!хотя я лично против монголов ничего не имею,**** в жопу 300 лет москалей
показати весь коментар
24.03.2022 11:56 Відповісти
Повертаються до своєї дійсної історичної скрепи.Будуть районним улусом аульного типу Монголії...
показати весь коментар
24.03.2022 12:13 Відповісти
так справа в тому що касаби куди не припруться зроблять расею
показати весь коментар
24.03.2022 12:37 Відповісти
Путиноидный мир-это самый злобный и завистливый мир во всем мире, и когда лубянские увидят,что уровень жизни В Монголии выше чем в Путностане,то потребуют вернуть дань.
показати весь коментар
24.03.2022 12:55 Відповісти
Московія не має жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі. І сторичний корінь московії - у вигрібній ямі біля монгольського вігваму. Тому їх туди і тягне...
показати весь коментар
24.03.2022 13:18 Відповісти
Сейчас и так в Монголию много лаптеногих ломанулось. Они скупают здесь доллары
показати весь коментар
24.03.2022 13:19 Відповісти
Сейчас в Монголию и так много лаптеногих ламонулось, они скупают тут доллары, так как на России долларов нет
показати весь коментар
24.03.2022 13:21 Відповісти
Орда воссоединяется! По всем правилам начала с безвиза как один из Улусов. Только вопрос, является ли путло-хан одним из Чингизидов, или так и останется в Нью-Орде простым быдлом?
показати весь коментар
24.03.2022 15:17 Відповісти
 
 