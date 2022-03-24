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Вместо закрытой Европы россиянам разрешили ездить в Монголию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

монголія

Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией, сообщает оперштаб.

С 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана и Монголии в Россию и на выезд граждан России в Казахстан и Монголию через сухопутный участок границы, передает Цензор.НЕТ

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+47
А олінклюзів буде? Ну, там кумис в любій кількості, кобилячий сир, кінський ***...
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24.03.2022 10:01
+35
До метрополії, так сказати, на історичну батьківщину. 😊
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24.03.2022 10:02
+35
ахахаха)))))вертаються в "родную гавань"))))

аплодую стоячи
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24.03.2022 10:02
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А олінклюзів буде? Ну, там кумис в любій кількості, кобилячий сир, кінський ***...
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24.03.2022 10:01 Ответить
Еще обязательно на лбу лозунг. Спасибо деду-монголу за победу
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24.03.2022 10:05 Ответить
стройнее так..."монголу-деду, спасибо за победу!"))
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24.03.2022 17:25 Ответить
сушёный конский. как чупа-чупс. без соли. "соли нет но вы сосите" (плюшевый медвежонок) ))
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24.03.2022 10:30 Ответить
умные будут тикать через Монголию затем Китай и дальше куда повезет... железная дорога прямая до Улан-Батора а там в какой то рядом с Монголией крупный город Китая прямая ветка... причем колея русская 1520 мм.. многие россияне вполне реально желают уехать в Монголию как ни странно порядка и уровень жизни в Монголии на порядки выше чем в России..
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24.03.2022 10:39 Ответить
Кстати, Монголия по рейтингам относится к частично свободным странам
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24.03.2022 12:05 Ответить
Монголия - реально свободная страна. Проблема в том, что у нее граница с двумя идиотскими странами, с Кимтаем и с Россией. Вот они и строю свою политику оглядываясь на эти две страны
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24.03.2022 13:17 Ответить
Безвіз монголів до Монголії
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24.03.2022 10:01 Ответить
ugu, potomki ordy - navrodinu
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24.03.2022 13:36 Ответить
феерично!
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24.03.2022 10:02 Ответить
До метрополії, так сказати, на історичну батьківщину. 😊
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24.03.2022 10:02 Ответить
Їздити в Монголію, - це історічєська скрєпа для кацапів.
Колись їхньою столицею був Каракорум, і туди іздили, щоб отримати від хана "ярлик на княжіння".

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24.03.2022 10:09 Ответить
І то у якості транспортної худоби для вершників з ординських нащадків

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24.03.2022 11:10 Ответить
ахахаха)))))вертаються в "родную гавань"))))

аплодую стоячи
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24.03.2022 10:02 Ответить
Вперед на історичну батьківщину
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24.03.2022 10:02 Ответить
СРСР 2-0😃.
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24.03.2022 10:03 Ответить
Такой х...ни даже там не было, это уже ближе к КНДР.
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24.03.2022 10:06 Ответить
Мені здається
Вони і КНДР обженуть
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24.03.2022 10:11 Ответить
Сміх сміхом, але Монголія за рівнем життя вже випереджає оркостан.
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24.03.2022 10:03 Ответить
bljaaa Mongly....vy ob etom pozelejete skoro
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24.03.2022 10:03 Ответить
Повертаються до своїх історичних коренів.
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24.03.2022 10:03 Ответить
Нема в них історичних коренів. Вони є штучне утворення, утворене штучною мовою.
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24.03.2022 10:06 Ответить
назад к истокам
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24.03.2022 10:05 Ответить
То вже немає перепон до повернення орди додому?
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24.03.2022 10:06 Ответить
Ці дебіли навіть не розуміють самі як себе принижують. Після того як був відкритий весь світ - Монголія. При всій повазі до монголів.
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24.03.2022 10:06 Ответить
І велика кількість екскурсій: скачи в любу сторону.
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24.03.2022 10:07 Ответить
И шо, таки очередное кочевание началось?
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24.03.2022 10:07 Ответить
Кацапське щастя 2022 року - добігти до монгольського банкомату і зняти максимальну суму в тугриках.
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24.03.2022 10:07 Ответить
Та поки москалі розберуться в міських лабіринтах де знаходиться банкомат...
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24.03.2022 10:10 Ответить
Вчорашня фота, - "біженець" Чубайс знімає гроші з банкомату в Стамбулі.

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24.03.2022 10:13 Ответить
Так це фото говорить про те що з РФ виїхати в Європу запросто. Летиш в Туреччину, а з неї в різні европи. Те ж саме в Сербію. І маси братьєв ринули по цьому каналу
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24.03.2022 10:24 Ответить
esli ne pod sankijami - to da.
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24.03.2022 10:26 Ответить
Так. Але візовий режим для кацапів ніхто не скасовував.
А тепер їх просто не хочуть навіть бачити у Європі.
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24.03.2022 10:37 Ответить
Ви до кінця прочитали мій коментар? Маси їдуть в Європу. Головне виїхати з РФ, а там їдеш в консульство і береш візу. Росіян в Європі мільйони і до них додадуться ще мільйони. Пояснювати на які мітинги вони будуть виходити? а з часом і за кого голосувати?
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24.03.2022 10:47 Ответить
Ха...Лошадиномордый Лавров и такая же Машка захЕрова могут теперь к своим предкам-лошадям ездить в Монголию хоть каждый день.
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24.03.2022 10:08 Ответить
Монголи, здавайте кацапским оркам юрти за долари, а якщо даватимуть свої дерев'яні, посилайте їх за російським військовим трибуналом
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24.03.2022 10:08 Ответить
До справжніх скрєп
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24.03.2022 10:08 Ответить
На історичну батьківщину поїдуть.
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24.03.2022 10:09 Ответить
Морські прогулянки з заходом в живописні бухти, відвідування тисяч музеїв, вишукана кухня... І все на конях.
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24.03.2022 10:09 Ответить
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24.03.2022 10:10 Ответить
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24.03.2022 10:13 Ответить
бідні монголи.
за що їм така кара.
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24.03.2022 10:18 Ответить
раби повертаються до господарів
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24.03.2022 10:19 Ответить
Тепер монголам потрібно буде своїх рабів таврувати, щоб по світу не розбіглися
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24.03.2022 10:19 Ответить
Уйобуйте на істарісєскую родіну, кацапооркі!
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24.03.2022 10:19 Ответить
Да в лаптестане уже феерический п...ц, у них "бизнес"туры - в Узбекистан, для открытия счетов.Это еще месяц назад нельзя было даже представить ,что бы ватники ехали на родину дворников за получением бабла.
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24.03.2022 10:27 Ответить
Так то воно так. Але. Кожен день літаки літають Москва- Бєлград. Чому??? Я вже не кажу про Туреччину і Емірати... Суки.
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24.03.2022 10:28 Ответить
Сербия таже раша только на Балканах... Простой народ там за интеграцию в ЕС а силовики и служители власти за парашу ибо зарплата и соц пакетик нормальный. Тоже Косово уже живёт лутше чем сербы
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24.03.2022 11:31 Ответить
Ну все, всім іншим залишилось тільки обзавідОваться від таких успіхів мордора
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24.03.2022 10:28 Ответить
Раньше монголы ездили в московию к татарам, сейчас татары из московии к монголам. Это их Естественная среда обитания.
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24.03.2022 10:38 Ответить
Хз насчет монголов, а казахи уже перестают пускать, потому что руслики доллары у них выедают)
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24.03.2022 10:45 Ответить
а монголам за що така кара??
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24.03.2022 10:48 Ответить
Действительно жаль монголов. Теперь быдло которое они веками презирали будет ехать к ним.
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24.03.2022 10:52 Ответить
Моноголам нужно срочно вводить визовый режим.
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24.03.2022 12:11 Ответить
то есть разрешили ездить на историческую родину
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24.03.2022 10:50 Ответить
слава Богу!!
я щитаю эта успех роZZийской дипломатии. верной дорогой идете , тумены!
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24.03.2022 10:55 Ответить
Скоро орки в Северную Корею на отдых будут ездить
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24.03.2022 10:56 Ответить
Вот ето правильно. На свою историческую родину пускай валят
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24.03.2022 11:02 Ответить
Домой, в орду?
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24.03.2022 11:21 Ответить
туда им ****** и дорога!хотя я лично против монголов ничего не имею,**** в жопу 300 лет москалей
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24.03.2022 11:56 Ответить
Повертаються до своєї дійсної історичної скрепи.Будуть районним улусом аульного типу Монголії...
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24.03.2022 12:13 Ответить
так справа в тому що касаби куди не припруться зроблять расею
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24.03.2022 12:37 Ответить
Путиноидный мир-это самый злобный и завистливый мир во всем мире, и когда лубянские увидят,что уровень жизни В Монголии выше чем в Путностане,то потребуют вернуть дань.
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24.03.2022 12:55 Ответить
Московія не має жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі. І сторичний корінь московії - у вигрібній ямі біля монгольського вігваму. Тому їх туди і тягне...
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24.03.2022 13:18 Ответить
Сейчас и так в Монголию много лаптеногих ломанулось. Они скупают здесь доллары
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24.03.2022 13:19 Ответить
Сейчас в Монголию и так много лаптеногих ламонулось, они скупают тут доллары, так как на России долларов нет
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24.03.2022 13:21 Ответить
Орда воссоединяется! По всем правилам начала с безвиза как один из Улусов. Только вопрос, является ли путло-хан одним из Чингизидов, или так и останется в Нью-Орде простым быдлом?
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24.03.2022 15:17 Ответить
 
 