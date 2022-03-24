Вместо закрытой Европы россиянам разрешили ездить в Монголию

Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией, сообщает оперштаб.

С 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана и Монголии в Россию и на выезд граждан России в Казахстан и Монголию через сухопутный участок границы, передает Цензор.НЕТ

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