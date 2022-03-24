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Вместо закрытой Европы россиянам разрешили ездить в Монголию
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией, сообщает оперштаб.
С 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана и Монголии в Россию и на выезд граждан России в Казахстан и Монголию через сухопутный участок границы, передает Цензор.НЕТ
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+47 экзорцист
показать весь комментарий24.03.2022 10:01
+35 Rostyslav Komarnytsky
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показать весь комментарий24.03.2022 10:02
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Колись їхньою столицею був Каракорум, і туди іздили, щоб отримати від хана "ярлик на княжіння".
аплодую стоячи
Вони і КНДР обженуть
А тепер їх просто не хочуть навіть бачити у Європі.
за що їм така кара.
я щитаю эта успех роZZийской дипломатии. верной дорогой идете , тумены!