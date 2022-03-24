Троє дітей підірвалися на боєприпасі на Запоріжжі
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Підлітки знайшли вибухонебезпечний предмет і гралися з ним, допоки він не здетонував.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним допоки він не здетанував. Діти 2007, 2008, 2009 років, були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року знаходиться у реанімації", - йдеться у повідомленні.
В ОВА нагадали, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики". Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались.
Вибухівкою можуть бути начинені будь-які предмети, наголосили в ОВА.
"Шановні батьки та опікуни! Поясніть дитині, що небезпечною може бути будь-яка знахідка. Як би не було цікаво, її не можна підбирати, адже шкода для здоров’я і навіть життя дуже серйозна", - закликали в ОВА.
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Це батьки повинні дітям пояснити.
Але 15 років - себе пам'ятаю таким... в такий час я би сам не брав і молодшим не дав.
Так что, давно пора было население обучать не только отличать "осу" от БТРа, но и ПФМки от ПОМок.