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Троє дітей підірвалися на боєприпасі на Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міна

Підлітки знайшли вибухонебезпечний предмет і гралися з ним, допоки він не здетонував.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним допоки він не здетанував. Діти 2007, 2008, 2009 років, були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року знаходиться у реанімації", - йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики". Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались.

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Вибухівкою можуть бути начинені будь-які предмети, наголосили в ОВА.

"Шановні батьки та опікуни! Поясніть дитині, що небезпечною може бути будь-яка знахідка. Як би не було цікаво, її не можна підбирати, адже шкода для здоров’я і навіть життя дуже серйозна", - закликали в ОВА.

Автор: Ольга Лузан
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Это на совести каждого россиянина
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24.03.2022 10:33 Відповісти
Вы сильно хорошо о кацапах думаете.
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24.03.2022 10:36 Відповісти
блин, как ожидаемо, местные власти должны собирать родителей и объяснять
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24.03.2022 10:33 Відповісти
Батьків??? Батьки безголові?
Це батьки повинні дітям пояснити.
Але 15 років - себе пам'ятаю таким... в такий час я би сам не брав і молодшим не дав.
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24.03.2022 10:44 Відповісти
Мій батько народився після 2 світової і серед його ровесників були постраждалі від вибуху **********. Такі ж діти, як ці, на той час.
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24.03.2022 10:45 Відповісти
Блин как так, горите в аду суки кацапские
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24.03.2022 10:46 Відповісти
уверен, что очень скоро кацапы ПФМками начнут "засевать" всё, куда дотянутся их реакторы.
Так что, давно пора было население обучать не только отличать "осу" от БТРа, но и ПФМки от ПОМок.
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24.03.2022 10:49 Відповісти
Скільки ще біди буде від рашиськоі чуми.
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24.03.2022 11:44 Відповісти
 
 